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Четверг 6 июня

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Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи

Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи

Сочи с его удивительным сочетанием гор и моря, пляжей и горнолыжных склонов является одним из самых популярных курортов не только в России, но и во всем мире. Но в поисках подходящего места для проживания важно выбрать не только сам город, но и уютный и комфортный отель.

Для тех, кто планирует посетить этот волшебный город, сервис Путевка.ком подготовил обзор лучших отелей с разной звездностью.

«Гранд Карат Сочи»

«Гранд Карат Сочи» – это пятизвездочный отель в центральном районе города. Отсюда легко добраться как до главных достопримечательностей, так и до пляжа. Отель находится на первой береговой линии, поэтому из номеров открывается прекрасный вид на море.

Для тех, кто ценит спокойный расслабляющий отдых, в «Гранд Карат Сочи» работает двухэтажный спа-центр. На первом этаже — подогреваемый бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, холодная купель и тропический душ. На втором – кабинеты для массажа и спа-процедур. Дети весело проведут время в детской комнате.

Pullman Sochi Centre

Это одна из самых популярных гостиниц Сочи с высоким рейтингом. Пятизвездочный Pullman Sochi Centre может похвастаться центральным расположением, близостью к побережью и собственным оборудованным пляжем. Из всех номеров открывается панорамный вид на Черное море.

Снять напряжение можно в спа-салоне, который находится на 16-м этаже отеля. Здесь ежедневно работают тренажерный зал, турецкая парная, сауна, взрослый и детский бассейны. А профессиональные массажисты и косметологи подберут для вас подходящие процедуры.

«Денарт»

«Денарт» – это современный четырехзвездочный отель, который находится в центре Сочи, недалеко от моря. Утром вы можете выпить кофе, наблюдая за жизнь города. А вечером – отправиться на прогулку по набережной или провести время в баре отеля.

«Кипарис»

«Кипарис» входит в число отелей Адлера с самым высоким рейтингом по отзывам посетителей. Эта уютная трехзвездочная гостиница находится рядом с основными достопримечательностями и развлечениями города. От нее легко добраться до Адлерского побережья – одного из самых живописных мест отдыха в Сочи.

Для тех, кто хочет исследовать окрестности и познакомиться с красотой региона, «Кипарис» предлагает разнообразные экскурсии. Гости могут посетить Красную Поляну или отправиться в Абхазию. Если вы предпочитаете самостоятельные путешествия, отель предоставит автомобиль в прокат.

Bergs

Современный отель Bergs расположен в центре микрорайона Светлана, рядом с Приморским пляжем. Здесь вы сможете комфортно отдохнуть и восстановить силы благодаря просторному и отлично оборудованный спа-комплексу. В нем работают крытый бассейн с подогревом, русская баня и хаммам. В фитнес-зале вы можете принять участие в занятиях йогой и спортом, а опытные терапевты подберут подходящий массаж. Маленьким гостям в отеле тоже будут рады – дети до 5 лет могут проживать здесь бесплатно.

В Сочи вас ждет множество вариантов размещения – от уютных гостевых домов до роскошных пятизвездочных курортов. Независимо от ваших потребностей и предпочтений, в этом городе вы наверняка найдете отель, который сделает ваш отдых незабываемым.

6 июня 2024, 20:33
Фото: topntp26 / Freepik
Анна Сорокина
Клео.ру✓ Надежный источник

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