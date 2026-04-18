Разрыв с лучшей подругой: почему это больнее, чем расставание с парнем

Мы привыкли, что главная сердечная драма – это уход мужчины. Фильмы, песни, книги, сотни постов в соцсетях и тысячи часов терапии крутятся вокруг романтических разрывов. А что, если сказать вам, что расставание с подругой или другом может ранить глубже?

Недавние исследования подтверждают то, о чем мы боялись говорить: потеря лучшей подруги – это полноценная, но, к сожалению, обесцененная обществом травма. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.





Цифры, от которых становится не по себе

Дружеские связи более хрупкие, чем мы думаем. Вот что говорят свежие данные:

Около 70% близких дружб заканчиваются в течение семи лет.

В молодом взрослом возрасте (после 20 лет) 57% людей теряют близкого друга всего за пять лет.

Время, которое мы проводим с друзьями, сократилось с 6,5 до 4 часов в неделю.

То есть расставание с подругой или другом – это массовая норма. Но почему же тогда мы чувствуем себя такими одинокими в этой боли?

Почему потеря подруги больнее, чем разрыв с парнем?

Здесь сходятся сразу несколько факторов, которые делают дружеский разрыв уникальным.

1) У этого горя нет сценария

Социолог Дженни ван Хуфф объясняет, что у романтических отношений есть язык, ритуалы и культурная поддержка. Вы можете сказать: "Я переживаю расставание", и все поймут. Вас пожалеют, предложат вино и сериалы, и в некоторых случаях дадут отгул.

А что при расставании с подругой? Вы можете услышать: "Ну, подумаешь, найдешь новую". Или хуже: "Что ты из‑за этого так переживаешь? Это же не парень". Общество просто не дает вам разрешения горевать. Вы остаетесь один на один с болью, которую стыдно даже показывать.

2) Исчезает целая экосистема, а не один человек

Лучшая подруга или друг – это утренние голосовые, общие мемы и жалобы на жизнь, человек, который помнит вашу историю и подтверждает, что ты – это ты. Когда дружба рушится, рушится и вся эта конструкция.





Расставшись с подругой или другом, вы теряете ежедневную эмоциональную опору, чувство безопасности и привычную рутину. С парнем вы, скорее всего, не жили в режиме 24/7 и не делились каждой мелочью. С лучшей подругой – да. Поэтому и дыра остается размером с черную дыру.

3) Культ романтики против дружбы

Общество учит нас: за отношения "главные" нужно бороться до последнего, а друзей можно выбрасывать при первых трудностях. В соцсетях с вертикальными видео набирают миллионы просмотры псевдотерапевты, которые кричат: "Защити свой покой!" – и советуют отрезать всех, кто хоть раз вызвал дискомфорт.

В итоге расставание с подругой или другом часто происходит через гостинг (внезапное исчезновение без объяснений). Вам не говорят: "Знаешь, меня что‑то задело". Вам просто перестают отвечать. А вы потом месяцами гадаете: что сделала не так? Где кнопка? Это избегание, но модные блогеры называют это бережными границами.

Как именно заканчивается дружба? Данные исследований

Академические работы последних двух лет прояснили картину:

Самый частый сценарий – друзья начинают медленно отдаться друг от друга. Около 50% подростковых и взрослых дружеских отношений заканчиваются постепенным снижением контактов, молчанием и гостингом.

– друзья начинают медленно отдаться друг от друга. Около 50% подростковых и взрослых дружеских отношений заканчиваются постепенным снижением контактов, молчанием и гостингом. Главные причины разрыва : разница в ценностях, отсутствие поддержки (это важнее, чем сами конфликты), переезд, новые романтические отношения, а также агрессивное или депрессивное поведение одной из сторон.

: разница в ценностях, отсутствие поддержки (это важнее, чем сами конфликты), переезд, новые романтические отношения, а также агрессивное или депрессивное поведение одной из сторон. Последствия двоякие: потеря поддерживающей дружбы реально вредит благополучию, а вот разрыв токсичной связи может принести облегчение. Проблема в том, что даже токсичный разрыв переживается как потеря части себя.

Магистерское исследование Шапиро (2024) среди молодых взрослых показало: участники сравнивали расставание с подругой или другом с романтическим и часто ставили его выше или равно по силе боли. Но добавляли: "Общество считает это нормой, а я чувствую себя сломленным(ой)".

Как пережить расставание с подругой: советы психолога

Хорошая новость! Даже если вокруг молчат, вы имеете полное право горевать. Психотерапевт Рик Кокс предлагает не сбегать от боли, а работать с ней иначе.

Смените вопрос. Вместо "Почему это случилось?" спросите себя: "Что это во мне поднимает?" – какая обида, какой страх, какое чувство вины. Часто боль от потери подруги или друга бьет в самые уязвимые места: "Я недостаточно хороша", "Меня всегда бросают", "Я не умею дружить". Обратите внимание на свое тело. Где вы чувствуете эту боль? В груди? В комке в горле? Оставайтесь с этим ощущением, не пытаясь его сразу заглушить сериалом или шопингом. Неожиданный совет, но именно "проживание" восстанавливает внутреннюю устойчивость быстрее, чем бегство. Не требуйте от себя "закрыть гештальт". Если контакт возможен, попробуйте спокойно спросить, что произошло. Честный разговор (даже через боль) регулирует нервную систему лучше, чем годы молчания. Если контакт невозможен, ваша задача научиться жить с открытым финалом. Да, это трудно. Да, это несправедливо. Но это единственный путь к свободе. Разрешите себе злиться и плакать. Помните, что вы оплакиваете не просто человека, а все "что, если бы…", все неслучившиеся совместные отпуска, все нерассказанные тайны. Это настоящее горе.





Когда расставание с подругой или другом – это спасение

Не всякий разрыв – трагедия. 28-летняя Жасмин из статьи Dazed признается: "Я поняла, что она была не тем человеком, за которого я ее принимала. Спустя год я почувствовала облегчение". Исследования подтверждают, что если дружба была токсичной, неравной или истощающей, ее завершение повышает качество жизни.

Главное – не путать здоровые границы с паническим бегством при первой же трудности.

Вместо послесловия

Ваша боль от расставания с подругой или другом реальна. Она не меньше, не глупее и не стыднее, чем боль от развода или расставания с парнем. Просто для нее пока нет общепринятых слов и ритуалов.

Но вы можете стать для себя первой, кто произнесет эти слова вслух. Позвольте себе плакать, злиться, вспоминать и отпускать. И помните, что иногда расставание с подругой – это не конец вашей способности дружить, а начало более честных и взрослых отношений – в первую очередь с самой собой.