Жить как итальянская бабушка: почему зумеры выбирают nonna-maxxing

Nonna-maxxing — это реакция на усталость от постоянного онлайна и давления продуктивности.
Еще недавно в тренде были продуктивность, саморазвитие и плотный график. Сейчас настроение меняется. Зумеры все чаще говорят о выгорании, усталости от соцсетей и постоянного онлайна. На этом фоне появляется новый тренд – nonna-maxxing.
Суть проста: замедлиться и жить так, как живут итальянские бабушки. Готовить, вязать, проводить время дома, меньше зависеть от телефона и не пытаться успеть все сразу.
Откуда появился этот тренд
Запрос на замедление – не случайный. По данным Gallup, 68% представителей поколения Z и миллениалов до 30 лет регулярно испытывают стресс. Исследование Deloitte показывает другую сторону: более половины людей в возрасте от 18 до 40 лет с трудом контролируют использование гаджетов.
Добавляется и социальный фактор. Многие зумеры признают, что общаются с друзьями в основном онлайн. В итоге возникает ощущение перегрузки: информации много, контактов много, а ощущения спокойствия – нет.
На этом фоне идея "жить проще" начинает выглядеть не как отказ от чего-то, а как способ сохранить баланс.
Что такое nonna-maxxing
Этот тренд не про образ, а про повседневные привычки. В TikTok все чаще появляются видео, где вместо вечной спешки – очень спокойный ритм жизни.
В фокусе – простые занятия:
готовка дома, особенно долгие рецепты
выпечка хлеба
вязание и рукоделие
настольные игры
уход за растениями
Это занятия, в которых важен процесс. Они требуют времени, внимания и минимального отвлечения на экран.
Отсюда и главный принцип nonna-maxxing – меньше телефона. Не полный отказ, но осознанное сокращение времени в соцсетях.
Почему именно "итальянская бабушка"
Образ nonna – это не случайный выбор. Итальянская культура давно ассоциируется с размеренной жизнью, вниманием к еде и привычкой проводить время с близкими.
Итальянские бабушки – это про:
домашнюю еду
стабильный распорядок дня
минимум суеты
живое общение
Для зумеров этот образ стал понятным ориентиром. Не идеализированным, а вполне приземленным и достижимым.
Как это работает
Психологи объясняют популярность тренда довольно просто. Когда человек переключается с цифровой активности на физическую, снижается уровень тревожности.
Занятия вроде готовки или вязания требуют концентрации, но не перегружают. Это помогает "выключиться" из постоянного потока информации.
Еще один момент – ощущение результата. В отличие от онлайн-активности, здесь есть понятный итог: приготовленная еда, связанная вещь, ухоженные растения. Это дает чувство завершенности, которого часто не хватает в цифровой среде.
Неочевидный парадокс
Интересно, что тренд, который предполагает меньше времени в телефоне, активно распространяется именно через соцсети.
Видео с выпечкой хлеба или спокойными домашними вечерами собирают миллионы просмотров. Но сама логика nonna-maxxing немного противоречит этому формату: чтобы действительно следовать тренду, нужно выйти из онлайна.
Именно поэтому многие воспринимают его не как строгую систему, а как направление – возможность взять отдельные привычки и адаптировать их под себя.
Как попробовать "жизнь итальянской бабушки"
Необязательно полностью менять образ жизни. Достаточно добавить несколько спокойных ритуалов в неделю.
Например, готовить дома не на скорость, а в процессе. Убрать телефон хотя бы на вечер. Заменить часть экранного времени на что-то "осязаемое" – от кулинарии до простого ухода за домом.
Важно, что здесь нет задачи делать идеально. Цель – снизить нагрузку и вернуть ощущение контроля над своим временем.