Жить как итальянская бабушка: почему зумеры выбирают nonna-maxxing

Еще недавно в тренде были продуктивность, саморазвитие и плотный график. Сейчас настроение меняется. Зумеры все чаще говорят о выгорании, усталости от соцсетей и постоянного онлайна. На этом фоне появляется новый тренд – nonna-maxxing.

Суть проста: замедлиться и жить так, как живут итальянские бабушки. Готовить, вязать, проводить время дома, меньше зависеть от телефона и не пытаться успеть все сразу.

Откуда появился этот тренд

Запрос на замедление – не случайный. По данным Gallup, 68% представителей поколения Z и миллениалов до 30 лет регулярно испытывают стресс. Исследование Deloitte показывает другую сторону: более половины людей в возрасте от 18 до 40 лет с трудом контролируют использование гаджетов.

Добавляется и социальный фактор. Многие зумеры признают, что общаются с друзьями в основном онлайн. В итоге возникает ощущение перегрузки: информации много, контактов много, а ощущения спокойствия – нет.

На этом фоне идея "жить проще" начинает выглядеть не как отказ от чего-то, а как способ сохранить баланс.

Что такое nonna-maxxing



Этот тренд не про образ, а про повседневные привычки. В TikTok все чаще появляются видео, где вместо вечной спешки – очень спокойный ритм жизни.



В фокусе – простые занятия:

готовка дома, особенно долгие рецепты

выпечка хлеба

вязание и рукоделие

настольные игры

уход за растениями

Это занятия, в которых важен процесс. Они требуют времени, внимания и минимального отвлечения на экран.

Отсюда и главный принцип nonna-maxxing – меньше телефона. Не полный отказ, но осознанное сокращение времени в соцсетях.

Почему именно "итальянская бабушка"

Образ nonna – это не случайный выбор. Итальянская культура давно ассоциируется с размеренной жизнью, вниманием к еде и привычкой проводить время с близкими.

Итальянские бабушки – это про:

домашнюю еду

стабильный распорядок дня

минимум суеты

живое общение

Для зумеров этот образ стал понятным ориентиром. Не идеализированным, а вполне приземленным и достижимым.

Как это работает



Психологи объясняют популярность тренда довольно просто. Когда человек переключается с цифровой активности на физическую, снижается уровень тревожности.



Занятия вроде готовки или вязания требуют концентрации, но не перегружают. Это помогает "выключиться" из постоянного потока информации.

Еще один момент – ощущение результата. В отличие от онлайн-активности, здесь есть понятный итог: приготовленная еда, связанная вещь, ухоженные растения. Это дает чувство завершенности, которого часто не хватает в цифровой среде.

Неочевидный парадокс

Интересно, что тренд, который предполагает меньше времени в телефоне, активно распространяется именно через соцсети.

Видео с выпечкой хлеба или спокойными домашними вечерами собирают миллионы просмотров. Но сама логика nonna-maxxing немного противоречит этому формату: чтобы действительно следовать тренду, нужно выйти из онлайна.

Именно поэтому многие воспринимают его не как строгую систему, а как направление – возможность взять отдельные привычки и адаптировать их под себя.

Как попробовать "жизнь итальянской бабушки"



Необязательно полностью менять образ жизни. Достаточно добавить несколько спокойных ритуалов в неделю.



Например, готовить дома не на скорость, а в процессе. Убрать телефон хотя бы на вечер. Заменить часть экранного времени на что-то "осязаемое" – от кулинарии до простого ухода за домом.

Важно, что здесь нет задачи делать идеально. Цель – снизить нагрузку и вернуть ощущение контроля над своим временем.