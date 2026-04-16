Hopecore-тренд: почему верить в лучшее теперь модно

Еще недавно ирония была базовым языком общения. Шутки, сарказм, легкий цинизм – все это помогало держать дистанцию от тревоги и не углубляться в сложные эмоции. Но этот способ постепенно перестает работать. Появляется усталость от постоянной "защиты" и желание чувствовать что-то более простое и прямое.

На этом фоне в соцсетях набирает популярность hopecore – тренд, в котором нет двойного дна, сложных смыслов и попыток скрыть эмоции. Только спокойные, понятные сюжеты и ощущение, что с миром все не так плохо.

Что такое hopecore

Hopecore – это контент, который вызывает базовое чувство тепла и спокойствия.

Это могут быть короткие видео, где:

кто-то помогает незнакомцу

животное спасают с улицы

люди встречаются после долгой разлуки

показывают обычные, но приятные моменты жизни

Такие ролики сразу дают понятную эмоцию – спокойствие, облегчение, ощущение, что все в порядке.

Именно за это их и смотрят.

Почему этот тренд появился сейчас





Психика не может долго находиться в режиме напряжения. Когда вокруг много нестабильности и негативных новостей, включаются защитные механизмы.

Долгое время эту функцию выполняли ирония и сарказм. В психологии это связано с рационализацией – когда сложные эмоции заменяются шутками или логическими объяснениями.

Это действительно помогает на короткой дистанции. Но если использовать этот способ постоянно, возникает обратный эффект – эмоциональная усталость.

В какой-то момент появляется запрос на более простые вещи: спокойствие, стабильность, ощущение опоры. Hopecore как раз отвечает на этот запрос.

Почему ирония больше не дает того же эффекта

Ирония хорошо работает, когда есть ощущение контроля над ситуацией. Когда понятно, что мир в целом стабилен, и можно позволить себе дистанцию.

Сейчас этого ощущения у многих нет. Постоянный поток новостей, высокая скорость жизни, перегруз информацией – все это делает сарказм менее эффективным.

Он уже не защищает, а наоборот может усиливать ощущение усталости.

Поэтому внимание переключается на контент, который не требует защиты. Где не нужно "держать лицо" и можно просто отреагировать.

Это просто тренд или что-то большее



На первый взгляд hopecore выглядит как временное явление, связанное с соцсетями. Но по сути это реакция на более глубокий процесс – усталость от постоянного напряжения и перегрузки.



Поэтому полностью исчезнуть он вряд ли сможет.

Скорее он станет частью общего медиапространства. Наряду с ироничным контентом будет существовать и более спокойный, "поддерживающий" формат.

Как это влияет на повседневную жизнь

Hopecore – это не только про видео. Он постепенно влияет на поведение.

Появляется больше внимания к простым вещам:

живому общению

небольшим приятным моментам

снижению количества негативного контента

Это не радикальные изменения, а скорее смещение фокуса. Благодаря такому контенту появляется желание просто проживать момент.