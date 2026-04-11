Лучший сухой корм для кошек выбрали на Клео.ру голосованием

Выбор рациона для домашних питомцев – задача, в которой нет универсального ответа: многое зависит от особенностей животного, его возраста и образа жизни. Особенно это касается стерилизованных кошек, для которых важно подобрать корм с учетом измененного обмена веществ и склонности к набору веса.

В рамках рейтинга рассматривались корма одной категории – премиум-сегмента, сопоставимые по стоимости и позиционированию. В список для голосования включили продукты с устойчивой репутацией и высоким уровнем узнаваемости среди потребителей.

Опрос проходил одновременно на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале. В нем приняли участие более 4 тысяч человек. Участники делали выбор, опираясь на личный опыт, что позволило сформировать итоговый список без перекоса в сторону формальных оценок.

По результатам голосования тройка лидеров выглядит следующим образом:

1 место – Purina Pro Plan для взрослых стерилизованных кошек

2 место – Royal Canin Neutered Satiety Balance

3 место – Grandorf для стерилизованных кошек

Формат народного рейтинга предполагает открытую систему участия и прозрачные условия подсчета голосов. Итоговые позиции формируются на основе совокупных данных с двух площадок, что позволяет получить более объективную картину пользовательских предпочтений.

Проект рейтингов Клео.ру ориентирован на практическую пользу: он помогает сократить время на выбор и дает представление о том, какие продукты действительно востребованы в повседневной жизни.

