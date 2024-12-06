Новый год на Красной площади 2025

Главная площадь страны традиционно становится центром новогодних праздников для жителей и гостей столицы. Яркие огни, музыка, новогодние украшения и атмосфера волшебства ожидают тех, кто решит встретить Новый год на Красной площади в 2025 году. Клео.ру предлагает разобраться, как будет проходить празднование и какие мероприятия приготовили на новогоднюю ночь.

Программа мероприятий на Красной площади

Красная площадь становится одной из главных площадок, где жителям и гостям Москвы хочется встретить Новый год и весело провести время. Однако в последние годы сделать это не удается. Саму площадь закрывают для посетителей еще с вечера. Так, в прошлом году попасть туда можно было только до 18:00. С большой вероятностью, такие же ограничения будут применены и на Новый год 2024-2025. Ограничения останутся в силе до 8 часов утра следующего дня.

Встретить полночь можно будет на ГУМ-катке. Площадка будет работать до 02:00 1 января. Согласно официальной информации, сеанс на Новогоднюю ночь начнется с 22:00 31 декабря и продлится 4 часа. Посетители смогут приобрести билет за 12025 рублей. В другие дни цена будет заметно меньше, а в дальнейшем (после 9 января 2025 года) на первые 4 сеанса можно и вовсе попасть бесплатно. Рекомендуется приобрести билеты заранее, так как в новогоднюю ночь их может не оказаться в наличии.

Если же обзавестись билетом не удалось, то не стоит отчаиваться. Новогодняя Москва предлагает и другие развлечения. Одним из них станет уже полюбившаяся многим ГУМ-ярмарка. Посетителей ожидают яркие огни, карусели, палатки с разными закусками и напитками, атмосфера добра и детства, конкурсы и множество других интересностей. Можно будет с большим удовольствием провести несколько часов. В предыдущие годы вход на ярмарку оставался бесплатным. Вероятно, таким он и останется в 2025 году.

А вот сам ГУМ на новогоднюю ночь закрывается. Посетить его удастся лишь до 20:00.

После полуночи возможны и другие праздничные программы. Однако узнать, какие мероприятия входят в программу Нового года на Красной площади в 2025 году, можно будет узнать только накануне празднования. До этого времени они держаться в секрете.

Если же шоу-программа пришлась не по вкусу, то стоит обратить на другие развлечения, которые приготовила праздничная Москва. Новогодние мероприятия будут проходить по всей столице. Он них можно узнать в нашей статье о том, где недорого встретить Новый год 2025 в Москве.





Будет ли салют на Новый год 2025?

Начиная с 2022 года, новогодние салюты в Москве не запускают. О том, что огненного шоу не будет и в 2025 году, уже сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам чиновника, такие ограничения приняты в целях экономии бюджета и безопасности.

Впрочем, запуск салютов не запрещается для частных лиц. Каждый человек сможет при желании устроить собственное фаер-шоу, если будет соблюдать установленные правила безопасности и выберет для этих целей разрешенные площадки. Поэтому с большой вероятностью мы сможем насладиться салютом, хоть он и будет не таким масштабным как в ранние годы.





Советы

Планируя встречу Нового года на площади, следует подготовиться к такому событию заранее. Следующие советы помогут провести зимний праздник весело и получить только приятные эмоции и воспоминания:

Приходите заранее . В Новый год, несмотря на ограниченную программу, собирается большое количество людей. Опоздавшие посетители рискуют пропустить самые интересные моменты или не попасть на каток.

. В Новый год, несмотря на ограниченную программу, собирается большое количество людей. Опоздавшие посетители рискуют пропустить самые интересные моменты или не попасть на каток. Одевайтесь с учетом погоды . Ночью в Москве достаточно холодно, но в слишком теплой одеже в процессе гуляний будет жарко и неудобно. Сверьтесь перед выходом с прогнозом погоды.

. Ночью в Москве достаточно холодно, но в слишком теплой одеже в процессе гуляний будет жарко и неудобно. Сверьтесь перед выходом с прогнозом погоды. Выбирайте удобную обувь . Вероятно, придется провести всю ночь на ногах, поэтому каблуки лучше отложить до более подходящих мероприятий.

. Вероятно, придется провести всю ночь на ногах, поэтому каблуки лучше отложить до более подходящих мероприятий. Зарядите смартфон . Планируя праздновать Новый год в компании или с детьми, важно держать в готовности средства для связи. Потеряться в толпе будет проще простого.

. Планируя праздновать Новый год в компании или с детьми, важно держать в готовности средства для связи. Потеряться в толпе будет проще простого. Не берите с собой запрещенные предметы. Пиротехнику и алкоголь могут обнаружить при случайном досмотре, и тогда проблем с полицией будет очень сложно избежать.





Подведем итог

Новый год на Красной площади 2025 года будет ярким и запоминающимся событием. Но для того, чтобы оно прошло весело и доставило только приятные эмоции, нужно подготовиться к нему заранее и по возможности составить план действий на случай разных ситуаций.