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Приметы на Новый год 2019, чтобы зачать ребенка

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Если вспомнить все торжественные события страны, то Новый год является одним из самых главных. Этот праздник берет свое начало с детских времен, когда каждый ребенок верит в исполнение желаний, в чары Деда Мороза и приближающиеся чудеса. Когда, ожидая полуночи, ждут прихода волшебного дедушки с долгожданным подарком. Это невероятные ощущения, сохранившиеся в каждом из нас до сих пор.

С возрастом человек начинает воспринимать каждый праздник по-другому, и со временем значимость торжественного события снижается. Некоторые люди все реже и реже начинают праздновать свой день рождения, ассоциируя это с неизбежным окончанием жизни. Однако, в новогоднюю пору, даже взрослые люди все так же верят в чудеса, исполнение всех самых заветных желаний и в то, что самое доброе и хорошее все-таки настанет.

Самое сказочное время считается ночью с 31 декабря на 14 января, а также в первые дни нового года. Любой человек, будь то женщина или мужчина, а также люди всех возрастов и социального статуса в преддверии Нового года начинают верить во всевозможные сигналы судьбы, указывающие на дальнейшее развитие жизненных событий. Ведь не зря у русского народа придумано множество примет, которые присущи именно предновогодней суете.

Если знать характеристики знаков судьбы, то можно предугадать будущее, а также предотвратить негативные моменты. Так, для семейных пар существуют приметы на Новый год 2019 под покровительством Желтой Свиньи, чтобы каждая девушка смогла забеременеть.

Приметы на Новый год для зачатия и рождения ребенка

Одним из эффективных случаев забеременеть в наступающем году считается питье напитков из посуды беременной женщины. Это работает, как заразительный механизм.

  • Веришь ли ты в приметы?
 

Помимо этого, существуют и другие приметы на Новый год 2019 Земляной Свиньи, чтобы в каждой семье женщина смогла забеременеть. Это подразумевает соблюдение определенного порядка действий, которые приведут к пополнению в семье:

  • можно пригласить к себе в дом на празднование Нового года семейную пару, которая в скором времени обзаведется малышом. Девушки, которые хотят поскорее забеременеть, должны взять что-либо у уже беременной дамы. Можно отпить немного напитка из ее же кружки либо попробовать еду из тарелки. Если беременная покормит девушку, желающую как можно быстрее зачать малыша, то намерения обязательно воплотятся в реальность через 2-3 месяца, как показывает практика;
  • для того чтобы в наступающем году семья готовилась к пополнению, необходимо накануне Нового года сходить в магазин детских товаров и приобрести что-либо мелкое. Для примера, это может быть соска или носочки, и данная покупка должна лежать пол наряженной елкой;
  • также к желаемой беременности может привести регулярные разговоры про детей. Ведь все наши мысли материализуются, и то, о чем мы думаем постоянно, воплощается в реальность. У фикуса существует такая особенность, при которой цветок может забирать в помещении всю отрицательную энергетику. По рассказам многих девушек, они забеременели, когда начали выращивать эти цветы.

В современном мире все еще остались люди, которые верят в исполнение желаний, в существование примет на Новый год 2019 Желтой Свиньи и знаков судьбы, чтобы каждая отчаявшаяся женщина смола забеременеть.

Как бы ни развивались информационные технологии, суеверная сфера все так же остается в мире живых людей. И всевозможные сигналы судьбы помогают любой семье узнать счастливую новость, что вскоре у них ожидается пополнение.

Принцип веры в приметы

Многие онлайн-форумы публикуют темы, которые раскрывают правила зачатия ребенка с применением народных примет. Там можно найти разные мнения. Многие считают, что это глупо надеяться на суеверия, когда вот уже длительное время прогрессируют научные технологии. Однако многие приметы эффективны и по-настоящему помогают многим семьям готовиться к появлению младенца без объясняющих на то научных причин.

Жизнь наполнена сказочными моментами, и пока люди будут верить в исполнение загаданных планов, они действительно будут исполняться. Так работает вера и эффект плацебо, при котором даже обычная вода или пустая пилюля вылечивает больного человека.

 

В молодых семьях очень часто задаются вопросом, какие приметы помогут зачать ребенка, и будут выполнять все, что потребуется для исполнения желания. Многие советуют следующее:

  • в церкви поставить свечу иконе Богородице;
  • окунуться на время в паломничество;
  • посетить церковь на Рождество и молиться о появлении ребенка;
  • просить малыша у иконы Чудотворца;
  • в Новый год заказать пополнение в семье, а также написать письмо Деду Морозу;
  • помогать детям-сиротам, прийти в Богу;
  • приобрести детские вещи и положить их под подушку;
  • заняться вышиванием икон Мадонны с Младенцем и подобных.

Любая девушка, мечтающая о ребенке, выполняет только то, во что верит и убеждена в эффективном действии. На самом деле, вера способна на чудеса и исполнение самых заветных желаний.

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17.12.2018
Теги: приметы Новый год 2019 беременность

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  • Тамара / 18.12.18 01:31
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    Глупости какие-то, как можно во все это верить. Мы тоже хотели ребенка, тоже верили и надеялись на лучшее, но только медицина помогла, ведь были серьезные проблемы со здоровьем, которые не исчезли от просто Божеской воли.
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  • Юлия / 18.12.18 01:31
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    0
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    После момента отчаяния нам помог Бог и вера в доброту. Я не знала, что делать, ничего не получалось, а деток очень хотелось. И нам посоветовали почаще бывать в церкви и молиться. Все сработало, вот ждем маленького
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  • VeRa / 18.12.18 01:30
    -
    0
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    Правильно, что, если верить во что-то, это обязательно исполнится. Мысли материальны, а также хорошее притягивает только самое лучшее. Нет ничего лучше веры.
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