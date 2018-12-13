Рабочий день или выходной 31 декабря 2018 года?

31 декабря 2018 года выпадает на понедельник, и является последним рабочим днем года. Однако, согласно решению Правительства, этот день перенесен на субботу, 29 декабря, которая станет 6-м рабочим днем при графике работы 5/2. Для тех граждан, кто работает по шестидневной неделе, это будет обычный рабочий день, не касающийся переносов.

Тем не менее, он будет сокращен на 1 час, по общим правилам укорочения предпраздничных дней. Итак, Правительство приняло свое решение: 31 декабря 2018 года – не рабочий день, а выходной у всех граждан России.

Новогодние каникулы начинаются по-разному

За счет переноса рабочего дня 31 декабря 2018 года, понедельника, на предыдущий выходной – субботу, 29 декабря, продлилась на 1 день последняя рабочая неделя. Но ее напряжение сглаживается тем, что 29-е число – укороченный на 1 час рабочий день, что закреплено в ТК РФ.

Зато длинные выходные начнутся с воскресенья, 30-го декабря, и дадут возможность хозяйкам отлично подготовиться к праздничному застолью. Но это для тех, кто работает по графику 5/2.

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При шестидневной рабочей неделе в России предусмотрено 5 выходных дней в декабре: 2, 9, 16, 23, 30. Переносы при шестидневке не предусмотрены. 31 декабря граждане с таким графиком работы становятся на свои рабочие места и трудятся по правилам предпраздничного дня, с уменьшением его длительности на 1 час. 31 декабря 2018 года для них – обычный рабочий день, или он будет скрашен корпоративными посиделками. Празднования для них начнутся вечером, когда люди будут собираться за пышно накрытыми столами.

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Однако эти граждане вполне успеют проводить старый год, под бой курантов встретить приход Нового года.

Какой день официально станет последним рабочим в нынешнем году, получается по-разному у некоторых категорий служащих. Для одних это будет 29-е число, для других – 31 декабря. Также и новогодние каникулы у одних работников начнутся 30 декабря 2018 года, а у других – только 1-го января 2019 года, и отдых будет длиться не 10, а только 8 дней.

Это важно для семей, заранее планировавших поездки на курорт, даже в таких длинных выходных важен буквально каждый день. Надо спланировать покупку билетов, размещение в гостинице, своевременное возвращение домой к концу каникул. На работу всем гражданам выходить одинаково – 9 января, в среду, независимо от продолжительности рабочей недели.

Правительство сделало стандартный перенос

Постановлением Правительства утверждены переносы в последних днях уходящего 2018 года. Чтобы не прерывать долгие каникулы, в субботу, 29 числа работающие по пятидневке граждане выйдут на свои места вместо 31 декабря.

Таким образом, понедельник, 31-е число, завершающий трудовой год, становится дополнительным выходным днем.

По мнению экспертов, этот день будет неэффективным в работе – все будут настроены на начинающиеся каникулы, да и сокращение дня на 1 час собьет трудящихся с привычного ритма. Сыграет свою роль и то, что это будет долгая трудовая неделя в 6 дней вместо привычных 5. Тем не менее, решение принято, и каникулы продлеваются.