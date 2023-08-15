Благоприятные дни для маникюра в мае 2023 года

Ухаживая за ногтями, каждая женщина хочет, чтобы их красота и здоровье сохранялись как можно дольше. Астрологи утверждают, что в этом поможет выбор правильной даты для визита к мастеру. Лунный календарь определяет, какие дни будут благоприятными для маникюра в мае 2023 года.

Маникюр по фазам Луны в мае 2023

Будучи спутником Земли, Луна оказывает непосредственное влияние на многие процессы на нашей планете. Астрологи уверяют, что лунному воздействию подвержена и энергетическая сфера. Положение Луны отражается на состоянии здоровья и общем самочувствии каждого человека. Следовательно, результат проведения косметических процедур также будет меняться в зависимости от фазы Луны.

Лунное влияние может отразиться на состоянии ногтей как положительно, так и отрицательно. Чтобы визит к мастеру не стал разочарованием и не привел к бесполезной трате денег, следует выбирать для этого подходящую фазу Луны. В мае 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . При таком положении Луны происходит активизация и ускорение жизненных процессов. Ногти растут быстрее. Данная фаза окажется благоприятной для дам, предпочитающих эксперименты с маникюром. Быстрое обновление ногтей помогает чаще менять форму и дизайн.

. При таком положении Луны происходит активизация и ускорение жизненных процессов. Ногти растут быстрее. Данная фаза окажется благоприятной для дам, предпочитающих эксперименты с маникюром. Быстрое обновление ногтей помогает чаще менять форму и дизайн. Убывающая (6-18 мая) . Данная фаза является полной противоположностью. Рост ногтей существенно замедляется. Этот период будет удачным для женщин, которые предпочитают короткий маникюр и не планируют частые визиты к мастеру. В результате накопления полезных веществ ногти приобретают более здоровый вид.

. Данная фаза является полной противоположностью. Рост ногтей существенно замедляется. Этот период будет удачным для женщин, которые предпочитают короткий маникюр и не планируют частые визиты к мастеру. В результате накопления полезных веществ ногти приобретают более здоровый вид. Полнолуние (5 мая) . В этот день делать маникюр нежелательно. Риск повредить руки при работе с острыми инструментами сильно возрастает. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на лечебных процедурах. В день наиболее высокой энергетики они будут очень эффективными.

. В этот день делать маникюр нежелательно. Риск повредить руки при работе с острыми инструментами сильно возрастает. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на лечебных процедурах. В день наиболее высокой энергетики они будут очень эффективными. Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день для маникюра в лунном календаре. Процедуры негативно скажутся на состоянии ногтей: они станут ломкими и хрупкими. Лучше немного отдохнуть.

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Благоприятные дни для маникюра в мае 2023

Известно, что лунное влияние сильно отражается на состоянии ногтей. Чтобы салонные и домашние процедуры дали хороший результат, следует выбирать для них самое удачное время. Астрологи определили самые благоприятные дни для маникюра по лунному календарю.

Лучшими днями для визита в маникюрный салон являются 1, 20, 26, 29 и 30 мая. В эти дни можно проводить процедуры любой сложности. Результат окажется выше всяких ожиданий. Допускается использование новых лаков и гелей. Эти эксперименты пройдут без вреда для здоровья ногтей.

Легкие домашние и салонные процедуры можно проводить 3, 8, 9, 11, 17, 18, 24, 25, 27 и 28 мая. Однако необходимо с осторожностью работать с острыми инструментами. Благоприятный эффект окажут восстанавливавшие и укрепляющие процедуры. Следует пользоваться только проверенными материалами и не обращаться к новому мастеру. Перемены скажутся на здоровье рук не лучшим образом.

В мае 2023 года дамам следует уделять больше внимания здоровью своих ногтей. Рекомендуется использовать специальные гели и лаки, содержащие в своем составе витаминные комплексы и укрепляющие вещества. Лунное влияние ускорит доставку полезных элементов и сделает усвояемость более высокой. Предпочтительными цветами месяца являются оттенки красного: бордовый, малиновый и гранатовый, а также черный. Они будут привлекать удачу и достаток.

Самыми неблагоприятными днями месяца станут 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19 и 21 мая. На эти даты нежелательно планировать визит к мастеру и проводить работы любой сложности. В лучшем случае результат окажется неудовлетворительным и приведет к бесполезной трате денег, а в худшем – нанесет ногтям большой вред.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в мае 2023

При составлении прогнозов астрологи учитывают сразу несколько факторов лунного влияния. Одним из важнейших является положение спутника Земли по отношению к зодиакальным созвездиям. Таблица, составленная по лунному календарю на май 2023 года, поможет выбрать самые благоприятные дни для маникюра с учетом дополнительных рекомендаций астрологов.

Дни месяца Знаки зодиака Фаза Луны Рекомендации экспертов 1 Дева Растущая Подходящее время для проведения экспериментов с дизайном и оттенками. 2, 3, 4 Весы Влияние Луны окажется нейтральным. Результат салонных работ может разочаровать, но домашние процедуры будут удовлетворительными. 5 Скорпион Полнолуние Нельзя пользоваться острыми инструментами. Лечебные процедуры окажутся очень эффективными. 6 Убывающая Нежелательно проводить водные процедуры, они негативно отразятся на здоровье ногтевых пластин. Результативными станут работы по удалению дефектов и корректировке ногтей. 7, 8 Стрелец Этот знак считается удачным для резких перемен. Можно воплощать самые смелые идеи. 9, 10 Козерог Благоприятный день для выполнения работ любой сложности. Убывающая фаза поможет в создании короткого маникюра. 11, 12 Водолей В эти дни необходимо уделить время уходовым процедурам. Внимания заслуживают не только ногти, но и кожа рук. 13, 14 Рыбы Крайне неблагоприятные дни для любых маникюрных работ. И даже лечебные процедуры принесут больше вреда, чем пользы. 15, 16, 17 Овен Нейтральный знак для маникюра и ухода за ногтями. 18 Телец Допускаются незначительные процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях. Для визита к мастеру стоит выбрать другие дни. 19 Новолуние Неблагоприятный день. Маникюр противопоказан. 20, 21 Близнецы Растущая Очень неблагоприятный знак для любых манипуляций с ногтями и кожей рук. Даже опытный мастер может разочаровать своей работой. 22, 23, 24 Рак Также неблагоприятные дни для посещения маникюрного салона. Укорачивание ногтей чревато ослаблением общей энергетики и ухудшением здоровья. 25, 26 Лев Хорошие дни, чтобы опробовать новый лак или гель. Они могут показать результат, который превзойдет все ожидания. 27, 28, 29 Дева Подходящее время для проведения экспериментов с дизайном и оттенками. 30, 31 Весы Влияние Луны окажется нейтральным. Результат салонных работ может разочаровать, но домашние процедуры будут удовлетворительными.

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Подведем итог

Лунный календарь подскажет, какие дни будут благоприятными для маникюра в мае 2023 года. Советы астрологов помогут сохранить и укрепить здоровье ногтей, а также избежать многих неприятностей при посещении маникюрного салона.