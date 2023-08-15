Благоприятные дни для маникюра в мае 2023 года

Когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю в мае 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Ухаживая за ногтями, каждая женщина хочет, чтобы их красота и здоровье сохранялись как можно дольше. Астрологи утверждают, что в этом поможет выбор правильной даты для визита к мастеру. Лунный календарь определяет, какие дни будут благоприятными для маникюра в мае 2023 года.
Маникюр по фазам Луны в мае 2023
Будучи спутником Земли, Луна оказывает непосредственное влияние на многие процессы на нашей планете. Астрологи уверяют, что лунному воздействию подвержена и энергетическая сфера. Положение Луны отражается на состоянии здоровья и общем самочувствии каждого человека. Следовательно, результат проведения косметических процедур также будет меняться в зависимости от фазы Луны.
Лунное влияние может отразиться на состоянии ногтей как положительно, так и отрицательно. Чтобы визит к мастеру не стал разочарованием и не привел к бесполезной трате денег, следует выбирать для этого подходящую фазу Луны. В мае 2023 года они будут следующими:
- Растущая (1-4, 20-31 мая). При таком положении Луны происходит активизация и ускорение жизненных процессов. Ногти растут быстрее. Данная фаза окажется благоприятной для дам, предпочитающих эксперименты с маникюром. Быстрое обновление ногтей помогает чаще менять форму и дизайн.
- Убывающая (6-18 мая). Данная фаза является полной противоположностью. Рост ногтей существенно замедляется. Этот период будет удачным для женщин, которые предпочитают короткий маникюр и не планируют частые визиты к мастеру. В результате накопления полезных веществ ногти приобретают более здоровый вид.
- Полнолуние (5 мая). В этот день делать маникюр нежелательно. Риск повредить руки при работе с острыми инструментами сильно возрастает. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на лечебных процедурах. В день наиболее высокой энергетики они будут очень эффективными.
- Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день для маникюра в лунном календаре. Процедуры негативно скажутся на состоянии ногтей: они станут ломкими и хрупкими. Лучше немного отдохнуть.
Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в мае 2023 года
Благоприятные дни для маникюра в мае 2023
Известно, что лунное влияние сильно отражается на состоянии ногтей. Чтобы салонные и домашние процедуры дали хороший результат, следует выбирать для них самое удачное время. Астрологи определили самые благоприятные дни для маникюра по лунному календарю.
Легкие домашние и салонные процедуры можно проводить 3, 8, 9, 11, 17, 18, 24, 25, 27 и 28 мая. Однако необходимо с осторожностью работать с острыми инструментами. Благоприятный эффект окажут восстанавливавшие и укрепляющие процедуры. Следует пользоваться только проверенными материалами и не обращаться к новому мастеру. Перемены скажутся на здоровье рук не лучшим образом.
В мае 2023 года дамам следует уделять больше внимания здоровью своих ногтей. Рекомендуется использовать специальные гели и лаки, содержащие в своем составе витаминные комплексы и укрепляющие вещества. Лунное влияние ускорит доставку полезных элементов и сделает усвояемость более высокой. Предпочтительными цветами месяца являются оттенки красного: бордовый, малиновый и гранатовый, а также черный. Они будут привлекать удачу и достаток.
Читайте также: Благоприятные дни для операций в мае 2023 года
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в мае 2023
При составлении прогнозов астрологи учитывают сразу несколько факторов лунного влияния. Одним из важнейших является положение спутника Земли по отношению к зодиакальным созвездиям. Таблица, составленная по лунному календарю на май 2023 года, поможет выбрать самые благоприятные дни для маникюра с учетом дополнительных рекомендаций астрологов.
|
Дни месяца
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации экспертов
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
Подходящее время для проведения экспериментов с дизайном и оттенками.
|
2, 3, 4
|
Весы
|
Влияние Луны окажется нейтральным. Результат салонных работ может разочаровать, но домашние процедуры будут удовлетворительными.
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Нельзя пользоваться острыми инструментами. Лечебные процедуры окажутся очень эффективными.
|
6
|
Убывающая
|
Нежелательно проводить водные процедуры, они негативно отразятся на здоровье ногтевых пластин. Результативными станут работы по удалению дефектов и корректировке ногтей.
|
7, 8
|
Стрелец
|
Этот знак считается удачным для резких перемен. Можно воплощать самые смелые идеи.
|
9, 10
|
Козерог
|
Благоприятный день для выполнения работ любой сложности. Убывающая фаза поможет в создании короткого маникюра.
|
11, 12
|
Водолей
|
В эти дни необходимо уделить время уходовым процедурам. Внимания заслуживают не только ногти, но и кожа рук.
|
13, 14
|
Рыбы
|
Крайне неблагоприятные дни для любых маникюрных работ. И даже лечебные процедуры принесут больше вреда, чем пользы.
|
15, 16, 17
|
Овен
|
Нейтральный знак для маникюра и ухода за ногтями.
|
18
|
Телец
|
Допускаются незначительные процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях. Для визита к мастеру стоит выбрать другие дни.
|
19
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Маникюр противопоказан.
|
20, 21
|
Близнецы
|
Растущая
|
Очень неблагоприятный знак для любых манипуляций с ногтями и кожей рук. Даже опытный мастер может разочаровать своей работой.
|
22, 23, 24
|
Рак
|
Также неблагоприятные дни для посещения маникюрного салона. Укорачивание ногтей чревато ослаблением общей энергетики и ухудшением здоровья.
|
25, 26
|
Лев
|
Хорошие дни, чтобы опробовать новый лак или гель. Они могут показать результат, который превзойдет все ожидания.
|
27, 28, 29
|
Дева
|
Подходящее время для проведения экспериментов с дизайном и оттенками.
|
30, 31
|
Весы
|
Влияние Луны окажется нейтральным. Результат салонных работ может разочаровать, но домашние процедуры будут удовлетворительными.
Читайте также: Лунный календарь здоровья на май 2023 года
Подведем итог
Лунный календарь подскажет, какие дни будут благоприятными для маникюра в мае 2023 года. Советы астрологов помогут сохранить и укрепить здоровье ногтей, а также избежать многих неприятностей при посещении маникюрного салона.