Покраска волос по лунному календарю в июне 2023 года

Состояние волос является одним из важных показателей красоты и здоровья. Чтобы не навредить свое прическе, нужно выбирать для косметических процедур только благоприятное время. Предлагаем узнать, в какие дни по лунному календарю в июне 2023 года стоить делать покраску волос и какие опасности могут подстерегать в процессе.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

Люди с давних времен замечали, что влияние Луны сказывается на всех сферах жизни человека. Астрологи, профессионально занимающиеся изучением лунного воздействия, уверены, что от положения ночного светила зависят здоровье, самочувствие, успехи в делах, материальное благополучие и даже благосклонность судьбы.

Чтобы использовать эту энергетику в личных целях, следует разобраться в том, как этапы лунного цикла отражаются на состоянии здоровья и работе некоторых процессов в организме. В июне 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-3, 19-30 июня) . При таком положении спутника Земли отмечается рост энергетического потенциала. Это положительно сказывается на самочувствии и работе организма. Окрашивание волос при растущей Луне проходит успешно, пигмент ложится ровнее, а цвет остается ярким длительное время. В этот период можно проводить различные эксперименты с составами и оттенками.

. При таком положении спутника Земли отмечается рост энергетического потенциала. Это положительно сказывается на самочувствии и работе организма. Окрашивание волос при растущей Луне проходит успешно, пигмент ложится ровнее, а цвет остается ярким длительное время. В этот период можно проводить различные эксперименты с составами и оттенками. Убывающая (5-17 июня) . По мере уменьшения лунного диска снижаются и энергетические возможности. Организм переходит в режим накопления полезных веществ и экономии. Окрашивание на убывающую Луну показывает не самый лучший результат. Качество работы может сильно разочаровать.

. По мере уменьшения лунного диска снижаются и энергетические возможности. Организм переходит в режим накопления полезных веществ и экономии. Окрашивание на убывающую Луну показывает не самый лучший результат. Качество работы может сильно разочаровать. Полнолуние (4 июня) . В данной фазе организм находится на пределе и остро реагирует на использование агрессивных веществ, присутствующих в составе краски. Результат процедуры может оказаться совершенно не таким, как планировалось изначально. В этот день можно смело делать стрижки, но не красить волосы.

. В данной фазе организм находится на пределе и остро реагирует на использование агрессивных веществ, присутствующих в составе краски. Результат процедуры может оказаться совершенно не таким, как планировалось изначально. В этот день можно смело делать стрижки, но не красить волосы. Новолуние (18 июня). Самый энергетически слабый день. Дефицит лунной энергии крайне негативно отражается на состоянии здоровья. Помимо ярко выраженной усталости и апатии, происходят негативные процессы и в других сферах. Красящие составы могут нанести большой вред волосам, а результат обязательно разочарует.

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Благоприятные дни для окрашивания волос в июне 2023 года

Не только фазы Луны влияют на результат покраски волос. Одним из важных факторов, по мнению большинства астрологов, является расположение спутника Земли относительно зодиакальных созвездий. Тщательное изучение движения планет позволяет экспертам находить отдельные закономерности и составлять точные астрологические прогнозы.

Согласно таким наблюдениям, самыми благоприятными днями для покраски волос по лунному календарю в июне 2023 года будут:

Луна в Стрельце (3 и 4 июня) . Этот знак зодиака может наградить удачей и богатством девушек, которые не боятся экспериментов и часто меняют стиль. Астрологи рекомендуют пользоваться только проверенными составами, которые не содержат агрессивных ингредиентов, или полностью отказаться от проведения процедуры в полнолуние.

. Этот знак зодиака может наградить удачей и богатством девушек, которые не боятся экспериментов и часто меняют стиль. Астрологи рекомендуют пользоваться только проверенными составами, которые не содержат агрессивных ингредиентов, или полностью отказаться от проведения процедуры в полнолуние. Луна в Козероге (5 и 6 июня) . Покраска волос в эти дли поможет достичь хорошего и долговременного результата. Правильно выполненная процедура окажет оздоровительный эффект, стимулирует укрепление корней и придаст волосам здоровый вид.

. Покраска волос в эти дли поможет достичь хорошего и долговременного результата. Правильно выполненная процедура окажет оздоровительный эффект, стимулирует укрепление корней и придаст волосам здоровый вид. Луна в Тельце (14 и 15 июня) . Очень благоприятный знак зодиака для любых манипуляций с волосами. Стрижки, окрашивание и другие косметические процедуры благоприятно скажутся на состоянии кожи головы и самих волос. А перемены во внешности позитивно отразятся на эмоциональном состоянии и настроении.

. Очень благоприятный знак зодиака для любых манипуляций с волосами. Стрижки, окрашивание и другие косметические процедуры благоприятно скажутся на состоянии кожи головы и самих волос. А перемены во внешности позитивно отразятся на эмоциональном состоянии и настроении. Луна во Льве (21, 22 и 23 июня) . Огненный знак зодиака любит смелых личностей, готовых к экспериментам и кардинальным переменам. Пигмент окрасит ровно, будет ярким длительное время, улучшится состояние волос. А вот делать химическую завивку нежелательно, иначе прическа станет непослушной.

. Огненный знак зодиака любит смелых личностей, готовых к экспериментам и кардинальным переменам. Пигмент окрасит ровно, будет ярким длительное время, улучшится состояние волос. А вот делать химическую завивку нежелательно, иначе прическа станет непослушной. Луна в Деве (24 и 25 июня). Лучшие дни, чтобы привлечь на свою сторону удачу, обеспечить успех в делах и добиться материального благополучия. Для окрашивания следует выбирать яркие и солнечные оттенки. Они символизируют богатство, успех и радость. Именно этими качествами и наделят девушек звезды.

При выборе даты необходимо учитывать рекомендации по фазам Луны. Это поможет усилить и закрепить эффект. Самой благоприятной считается растущая Луна. На убывающую фазу эффект от покраски будет не таким сильным и длительным. А в полнолуние и новолуние окрашивать волосы не рекомендуется.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в июне 2023 года

Собираясь покрасить волосы в новый оттенок или обновить имеющийся цвет, необходимо учитывать и неблагоприятные дни. В противном случае эта простая и обыденная для многих дам процедура нанесет большой вред. Пострадать могут не только волосы, но и энергетические каналы, отвечающие за другие сферы.

В июне 2023 года будут следующие неблагоприятные дни:

Полнолуние (4 июня) . Это самый энергетически сильный день, но по этой причине он является неблагоприятным. Организм человека становится очень чувствительным к внешним раздражителям и может дать нестандартную реакцию даже на проверенные косметические средства.

. Это самый энергетически сильный день, но по этой причине он является неблагоприятным. Организм человека становится очень чувствительным к внешним раздражителям и может дать нестандартную реакцию даже на проверенные косметические средства. Луна в Водолее (7, 8 и 9 июня) . В эти дни категорически противопоказано совершать какие-либо перемены во внешности и в других сферах жизни. Попытки сменить привычный образ обернутся полным провалом. Визит к парикмахеру стоит перенести на другие дни. Домашние процедуры тоже не дадут желаемого результата.

. В эти дни категорически противопоказано совершать какие-либо перемены во внешности и в других сферах жизни. Попытки сменить привычный образ обернутся полным провалом. Визит к парикмахеру стоит перенести на другие дни. Домашние процедуры тоже не дадут желаемого результата. Луна в Рыбах (10 и 11 июня) . Окрашивание волос чревато появлением перхоти и сухости кожи. Состояние прически тоже может существенно пострадать. В эти дни разрешаются только оздоровительные и восстанавливающие процедуры.

. Окрашивание волос чревато появлением перхоти и сухости кожи. Состояние прически тоже может существенно пострадать. В эти дни разрешаются только оздоровительные и восстанавливающие процедуры. Луна в Овне (12 и 13 июня) . Самый неблагоприятный знак зодиака для покраски. Попытка сменить образ приведет к спаду энергетики, ухудшению общего самочувствия. В результате ослабления иммунитета возрастает риск заболеть. Могут обостриться хронические недуги.

. Самый неблагоприятный знак зодиака для покраски. Попытка сменить образ приведет к спаду энергетики, ухудшению общего самочувствия. В результате ослабления иммунитета возрастает риск заболеть. Могут обостриться хронические недуги. Новолуние (18 июня) . Самый энергетически слабый день. Дефицит энергии крайне негативно отражается на состоянии волос и результативности любых процедур, связанных с ними. Добиться желаемого эффекта не удастся, несмотря на прикладываемые усилия. При использовании составов с агрессивными ингредиентами возможны проблемы с волосами.

. Самый энергетически слабый день. Дефицит энергии крайне негативно отражается на состоянии волос и результативности любых процедур, связанных с ними. Добиться желаемого эффекта не удастся, несмотря на прикладываемые усилия. При использовании составов с агрессивными ингредиентами возможны проблемы с волосами. Луна в Раке (19 и 20 июня). Дамам не стоит красить волосы в эти дни, если они не хотят ухудшить свое материальное положение. Согласно астрологическим прогнозам, перемены в образе негативно отразятся на финансовых энергетических потоках. Уже в ближайшее время могут начаться проблемы с деньгами.

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Остальные дни астрологи считают нейтральными. Лунное влияние будет минимальным и никак не скажется на результате окрашивания. Эффективность зависит только от умений и квалифицированности мастера, а также от качества пигмента, используемого в работе.

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Подведем итог

Выбирая дни для покраски волос в июне 2023 года, стоит учитывать рекомендации лунного календаря. Они помогут сохранить здоровый вид прически, избежать многих распространенных неприятных ситуаций, а также привлечь на свою сторону удачу и богатство.

Фото Клео.ру