Благоприятные дни для косметических процедур в июне 2023 года

Очень часто женщины сталкиваются с ситуациями, когда одни и те же косметические процедуры дают совершенно разный результат. И зачастую причиной такого явления бывает влияние Луны. Лунный календарь на июнь 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми благоприятными для косметических процедур.

Косметические процедуры по фазам Луны в июне 2023

Спутник Земли играет важную роль во многих процессах. По мнению астрологов, лунная энергетика регулирует состояние здоровья, а транзит Луны отражается на самочувствии и работе некоторых органов. В различных фазах лунного цикла процессы обновления проходят с различной скоростью. Энергетическое влияние ночного светила можно использовать в личных целях, если разобраться, как оно отражается на работе организма.

Предлагаем узнать, в каких фазах Луны косметические процедуры дадут положительный результат, а когда лучше избегать визита к косметологу:

Фаза роста Луны (1-3, 19-30 июня) . В этот период многие процедуры дадут положительный результат и хорошо скажутся на здоровье и самочувствии. Рост энергетики приводит к активизации внутренних процессов. Возрастает скорость обновления клеток, усиливаются регенеративные и защитные функции. Наиболее удачными для самочувствия и внешнего вида окажутся расслабляющие и лечебные массажи. Питательные маски тоже покажут высокую эффективность.

. В этот период многие процедуры дадут положительный результат и хорошо скажутся на здоровье и самочувствии. Рост энергетики приводит к активизации внутренних процессов. Возрастает скорость обновления клеток, усиливаются регенеративные и защитные функции. Наиболее удачными для самочувствия и внешнего вида окажутся расслабляющие и лечебные массажи. Питательные маски тоже покажут высокую эффективность. Фаза убывания Луны (5-17 июня) . На данном этапе жизненные процессы существенно замедляются, а организм переходит в режим накопления энергии. Процедуры, направленные на очистку и борьбу с дефектами кожи, покажут наибольшую эффективность. Рекомендуется посещать бани и сауны.

. На данном этапе жизненные процессы существенно замедляются, а организм переходит в режим накопления энергии. Процедуры, направленные на очистку и борьбу с дефектами кожи, покажут наибольшую эффективность. Рекомендуется посещать бани и сауны. Полнолуние (4 июня) . Данная фаза отмечается высокими показателями лунной энергии и острой реакцией организма на внешнее влияние. Отмечается высокая эффективность омолаживающих процедур, но необходимо с большой осторожностью выбирать методики. Организм очень сильно реагирует на любые перемены в привычном образе жизни, поэтому результат визита к косметологу может разочаровать.

. Данная фаза отмечается высокими показателями лунной энергии и острой реакцией организма на внешнее влияние. Отмечается высокая эффективность омолаживающих процедур, но необходимо с большой осторожностью выбирать методики. Организм очень сильно реагирует на любые перемены в привычном образе жизни, поэтому результат визита к косметологу может разочаровать. Новолуние (18 июня). На этом этапе энергетический потенциал снижается до минимума. Косметические процедуры любой направленности окажутся малоэффективными. Они не дадут желаемого результата. Астрологи рекомендуют хорошенько отдохнуть и набраться сил.

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Благоприятные дни для косметических процедур в июне 2023

Чтобы визит к косметологу приносил только пользу и удовольствие, а не становился бесполезной тратой времени, сил и денег, следует выбирать для него самое удачное время. Астрологи, изучая движение Луны и ее влияние на окружающий мир, находят взаимосвязи. Эти знания помогают экспертам составлять достоверные прогнозы для любых сфер деятельности и жизни.

Согласно астрологическим наблюдениям, самыми благоприятными днями для косметических процедур по лунному календарю станут 20, 21, 22, 23 и 24 июня 2023 года. На эти даты можно планировать самые сложные работы, включая уколы красоты и пластические операции. Омолаживающие и тонизирующие методики с использованием новых препаратов также покажут высокую эффективность.

Для простых процедур, которые легко выполнить своими руками и в домашних условиях, подходящими днями станут 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 25 и 26 июня. Организм легко воспримет изменения, но стоит пользоваться только проверенными средствами. Инновационные технологии и эксперименты с препаратами лучше перенести на другое время.

Самыми неблагоприятными днями для визита к косметологу и выполнения процедур своими руками будут 2, 3, 4, 11, 14 и 18 июня. Результативность работ неприятно удивит, а в некоторых случаях даже нанесет большой вред здоровью.

Оставшиеся дни астрологи называют нейтральными. Лунное влияние в такие моменты будет минимальным, а на результат косметических процедур повлияют лишь квалификация мастера и качество используемых средств и материалов.

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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июне 2023

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Составляя прогнозы, астрологи учитывают сразу несколько важных факторов. Одним из них является взаимодействие Луны и знаков зодиака. Эксперты утверждают, что лунная энергетика существенно меняется в различных созвездиях.

Таблица ниже показывает, когда по лунному календарю в июне 2023 года можно делать косметические процедуры, а также какие работы окажутся наиболее эффективными. Данная информация поможет правильно распланировать время и назначить визит к мастеру заранее.

Дни месяца Созвездие Фаза Луны Рекомендации 1 Скорпион Растущая Подходящие даты для ухода за кожей в районе шеи и декольте. Разрешается использовать новые уходовые средства. 2 3 Стрелец Не рекомендуется использовать непроверенные кремы и масла. Незнакомые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию. 4 Полнолуние Процедуры, выполняемые в этот день, окажутся очень болезненными, но дадут хороший результат. 5 Козерог Убывающая Можно смело заниматься чисткой лица и использовать питательные маски. Процедуры по борьбе целлюлитом и обертывания окажутся очень эффективными. 6 7 Водолей Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур. 8 9 10 Рыбы Противопоказано чистить лицо, данная процедура будет болезненной и малоэффективной. Выбирать средства нужно с осторожностью, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. 11 12 Овен Нельзя прокалывать уши и делать пирсинг, чтобы не занести инфекцию. Благоприятный эффект окажут сеансы фитотерапии и ароматерапии. 13 14 Телец Допускается нанесение перманентного макияжа и использование масок для лица. Необходимо сосредоточить усилия на устранении кожных дефектов. 15 16 Близнецы Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур. 17 18 Новолуние Неблагоприятный день для любых косметических процедур. 19 Рак Растущая Подходящее время для процедур на лице. 20 21 Лев Благоприятные дни для проведения косметических процедур любой сложности. Разрешаются пластические операции и уколы красоты. 22 23 24 Дева Очень хорошее время, чтобы записаться и пройти сеанс массажа. Маски для лица покажут высокую эффективность. 25 26 Весы Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур. 27 28 Скорпион Подходящие даты для ухода за кожей в районе шеи и декольте. Разрешается использовать новые уходовые средства. 29 30

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Подведем итог

Лунный календарь на июнь 2023 года сообщает, какие косметические процедуры окажутся наиболее эффективными и в какие дни их следует проводить. Советы астрологов помогут избежать главных ошибок и проблем со здоровьем.

Фото Клео.ру