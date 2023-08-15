Благоприятные дни для косметических процедур в июне 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в июне 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Очень часто женщины сталкиваются с ситуациями, когда одни и те же косметические процедуры дают совершенно разный результат. И зачастую причиной такого явления бывает влияние Луны. Лунный календарь на июнь 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми благоприятными для косметических процедур.
Косметические процедуры по фазам Луны в июне 2023
Спутник Земли играет важную роль во многих процессах. По мнению астрологов, лунная энергетика регулирует состояние здоровья, а транзит Луны отражается на самочувствии и работе некоторых органов. В различных фазах лунного цикла процессы обновления проходят с различной скоростью. Энергетическое влияние ночного светила можно использовать в личных целях, если разобраться, как оно отражается на работе организма.
Предлагаем узнать, в каких фазах Луны косметические процедуры дадут положительный результат, а когда лучше избегать визита к косметологу:
- Фаза роста Луны (1-3, 19-30 июня). В этот период многие процедуры дадут положительный результат и хорошо скажутся на здоровье и самочувствии. Рост энергетики приводит к активизации внутренних процессов. Возрастает скорость обновления клеток, усиливаются регенеративные и защитные функции. Наиболее удачными для самочувствия и внешнего вида окажутся расслабляющие и лечебные массажи. Питательные маски тоже покажут высокую эффективность.
- Фаза убывания Луны (5-17 июня). На данном этапе жизненные процессы существенно замедляются, а организм переходит в режим накопления энергии. Процедуры, направленные на очистку и борьбу с дефектами кожи, покажут наибольшую эффективность. Рекомендуется посещать бани и сауны.
- Полнолуние (4 июня). Данная фаза отмечается высокими показателями лунной энергии и острой реакцией организма на внешнее влияние. Отмечается высокая эффективность омолаживающих процедур, но необходимо с большой осторожностью выбирать методики. Организм очень сильно реагирует на любые перемены в привычном образе жизни, поэтому результат визита к косметологу может разочаровать.
- Новолуние (18 июня). На этом этапе энергетический потенциал снижается до минимума. Косметические процедуры любой направленности окажутся малоэффективными. Они не дадут желаемого результата. Астрологи рекомендуют хорошенько отдохнуть и набраться сил.
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Благоприятные дни для косметических процедур в июне 2023
Чтобы визит к косметологу приносил только пользу и удовольствие, а не становился бесполезной тратой времени, сил и денег, следует выбирать для него самое удачное время. Астрологи, изучая движение Луны и ее влияние на окружающий мир, находят взаимосвязи. Эти знания помогают экспертам составлять достоверные прогнозы для любых сфер деятельности и жизни.
Для простых процедур, которые легко выполнить своими руками и в домашних условиях, подходящими днями станут 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 25 и 26 июня. Организм легко воспримет изменения, но стоит пользоваться только проверенными средствами. Инновационные технологии и эксперименты с препаратами лучше перенести на другое время.
Оставшиеся дни астрологи называют нейтральными. Лунное влияние в такие моменты будет минимальным, а на результат косметических процедур повлияют лишь квалификация мастера и качество используемых средств и материалов.
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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июне 2023
Составляя прогнозы, астрологи учитывают сразу несколько важных факторов. Одним из них является взаимодействие Луны и знаков зодиака. Эксперты утверждают, что лунная энергетика существенно меняется в различных созвездиях.
Таблица ниже показывает, когда по лунному календарю в июне 2023 года можно делать косметические процедуры, а также какие работы окажутся наиболее эффективными. Данная информация поможет правильно распланировать время и назначить визит к мастеру заранее.
|
Дни месяца
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Скорпион
|
Растущая
|
Подходящие даты для ухода за кожей в районе шеи и декольте. Разрешается использовать новые уходовые средства.
|
2
|
3
|
Стрелец
|
Не рекомендуется использовать непроверенные кремы и масла. Незнакомые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию.
|
4
|
Полнолуние
|
Процедуры, выполняемые в этот день, окажутся очень болезненными, но дадут хороший результат.
|
5
|
Козерог
|
Убывающая
|
Можно смело заниматься чисткой лица и использовать питательные маски. Процедуры по борьбе целлюлитом и обертывания окажутся очень эффективными.
|
6
|
7
|
Водолей
|
Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур.
|
8
|
9
|
10
|
Рыбы
|
Противопоказано чистить лицо, данная процедура будет болезненной и малоэффективной. Выбирать средства нужно с осторожностью, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.
|
11
|
12
|
Овен
|
Нельзя прокалывать уши и делать пирсинг, чтобы не занести инфекцию. Благоприятный эффект окажут сеансы фитотерапии и ароматерапии.
|
13
|
14
|
Телец
|
Допускается нанесение перманентного макияжа и использование масок для лица. Необходимо сосредоточить усилия на устранении кожных дефектов.
|
15
|
16
|
Близнецы
|
Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур.
|
17
|
18
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любых косметических процедур.
|
19
|
Рак
|
Растущая
|
Подходящее время для процедур на лице.
|
20
|
21
|
Лев
|
Благоприятные дни для проведения косметических процедур любой сложности. Разрешаются пластические операции и уколы красоты.
|
22
|
23
|
24
|
Дева
|
Очень хорошее время, чтобы записаться и пройти сеанс массажа. Маски для лица покажут высокую эффективность.
|
25
|
26
|
Весы
|
Нейтральный знак. Луна не окажет большого влияния на результат выполняемых процедур.
|
27
|
28
|
Скорпион
|
Подходящие даты для ухода за кожей в районе шеи и декольте. Разрешается использовать новые уходовые средства.
|
29
|
30
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Подведем итог
Лунный календарь на июнь 2023 года сообщает, какие косметические процедуры окажутся наиболее эффективными и в какие дни их следует проводить. Советы астрологов помогут избежать главных ошибок и проблем со здоровьем.
Фото Клео.ру