Благоприятные дни для маникюра в июне 2023 года

Каждая женщина желает, чтобы ее маникюр сохранялся дольше, ногти были здоровыми и крепкими, а сами косметические процедуры приносили радость и удовольствие. Этих целей удастся достигнуть, если посещать мастера в наиболее подходящее для этого время. Предлагаем узнать, когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю на июнь 2023 года.

Маникюр по фазам Луны в июне 2023

По мнению астрологов, Луна играет очень важную роль и оказывает энергетическое влияние на многие сферы жизни человека, регулирует некоторые процессы. Перемены в энергетическом воздействии отражаются на физическом и психологическом состоянии, а это, в свою очередь, влияет на результативность косметических процедур.

Луна может оказывать влияние на состояние ногтевых пластин и рук как положительно, так и отрицательно. Выбрав для посещения маникюрного салона неподходящее время, дамы рискуют очень сильно ослабить ногти, сделать их ломкими. К тому же и сама процедура может пройти крайне неудачно: результат работы мастера разочарует, а покрытие очень быстро отслоится.

Чтобы маникюр принес только позитивные результаты, астрологи рекомендуют выбирать для него только благоприятные фазы лунного цикла. Предлагаем подробнее разобраться, как Луна влияет на маникюр и состояние ногтей:

Растущая Луна (1-3, 19-30 июня) . На этом этапе отмечается возрастание лунной энергетики, что приводит к активизации многих жизненных процессов. В результате такого влияния ногти начинают расти быстрее, но становятся более тонкими и ломкими из-за недостатка питательных веществ. Следует сосредоточиться на укрепляющих процедурах. Для любительниц длинного маникюра и частых изменений в форме и дизайне этот период считается наиболее благоприятным.

. На этом этапе отмечается возрастание лунной энергетики, что приводит к активизации многих жизненных процессов. В результате такого влияния ногти начинают расти быстрее, но становятся более тонкими и ломкими из-за недостатка питательных веществ. Следует сосредоточиться на укрепляющих процедурах. Для любительниц длинного маникюра и частых изменений в форме и дизайне этот период считается наиболее благоприятным. Убывающая Луна (5-17 июня) . Энергетический потенциал спадает, а рост ногтей замедляется. Это позволяет дольше сохранять форму и структуру, что делает данную фазу благоприятной для любительниц короткого маникюра. На убывающую Луну происходит накопление питательных элементов, ногти становятся более крепкими, приобретают здоровый вид.

. Энергетический потенциал спадает, а рост ногтей замедляется. Это позволяет дольше сохранять форму и структуру, что делает данную фазу благоприятной для любительниц короткого маникюра. На убывающую Луну происходит накопление питательных элементов, ногти становятся более крепкими, приобретают здоровый вид. Полнолуние (4 июня) . Данная фаза считается очень неблагоприятной с точки зрения безопасности и травм. В процессе работы есть очень большая вероятность серьезно пораниться. Делать маникюр в полнолуние не рекомендуется. Стоит сосредоточиться на уходе и лечении.

. Данная фаза считается очень неблагоприятной с точки зрения безопасности и травм. В процессе работы есть очень большая вероятность серьезно пораниться. Делать маникюр в полнолуние не рекомендуется. Стоит сосредоточиться на уходе и лечении. Новолуние (18 июня). Самый неблагоприятный день в лунном календаре для маникюра. Из-за дефицита энергии любые работы мастера разочаруют своим результатом, а также негативно скажутся на состоянии ногтей. Они станут ломкими и тонкими. Астрологи рекомендуют этот день посвятить отдыху.

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Благоприятные дни для маникюра в июне 2023

Внимательно изучая влияние Луны на жизненные процессы, опытные астрологи находят взаимосвязь. Они помогают экспертам в составлении прогнозов и определении энергетически сильных периодов. Предлагаем узнать, какие дни будут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июнь 2023 года. Эта информация поможет составить план дел на месяц и забронировать визит к мастеру заранее и в удобное время.

Самыми благоприятными днями для визита в маникюрный салон станут 5, 20, 22 и 23 июня. Звезды обещают в эти даты полный успех, независимо от сложности выполняемой работы. В процессе можно использовать новые лаки и средства для обработки. Любые перемены не нанесут вреда ногтям.

Для проведения простых работ и нанесения маникюра в домашних условиях следует выбирать 8, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25 и 26 июня. Лунная энергетика поможет воплотить задуманные идеи. Астрологи рекомендуют отказаться от сложных работ и соблюдать предельную осторожность с острыми инструментами, чтобы не пораниться. Экспериментировать со средствами по уходу нежелательно, лучше остановить выбор на проверенных лаках, кремах и маслах.

При выборе цветовой палитры стоит отдавать предпочтение сине-голубым оттенкам: бирюзовому лазурному, небесно-голубому, васильковому, фиалковому, индиго, черносливу и электрик. Согласно прогнозам от известных астрологов, эти оттенки принесут дамам удачу в делах и усилят финансовые энергетические потоки.

Самыми неблагоприятными днями в лунном календаре являются 4, 6, 11, 16 и 18 июня 2023 года. Нельзя планировать визиты в маникюрный салон на эти даты. Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей в домашних условиях. Даже небольшое подравнивание может привести к ломкости и потере здорового вида.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июне 2023

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На результат косметических процедур влияет сразу несколько факторов. Чтобы прогноз оказался достоверным, необходимо учитывать их все. Астрологи утверждают, что значимое влияние на многие процессы оказывают знаки зодиака и транзит Луны через них. Таблица ниже показывает, какие дни будут самыми благоприятными для маникюра по лунному календарю на июнь 2023 года с учетом всех дополнительных факторов.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Советы астрологов 1 Скорпион Растущая Нейтральный день. Благоприятное влияние Луны отсутствует, но нет никаких запретов на выполнение маникюра. 2 3 Стрелец Можно попробовать новый подход в уходе за ногтями. Экспериментировать с цветом, формой и дизайном нежелательно. 4 Полнолуние Не рекомендуется делать обрезной маникюр и работать с острыми инструментами из-за высокой травмоопасности. 5 Козерог Убывающая Благоприятный знак для большинства косметических процедур. Но наиболее эффективными окажутся лечебные и восстановительные мероприятия. 6 7 Водолей Луна в этом знаке принесет ногтям красоту и здоровый внешний вид. Работа мастера приятно удивит своим результатом. 8 9 10 Рыбы Неблагоприятный знак для процедур по уходу за ногтями. Новые косметические препараты могут вызвать аллергическую реакцию. 11 12 Овен Нейтральный знак. Влияние Луны практически не повлияет на состояние ногтевых пластин и внешний вид рук в целом. 13 14 Телец Хорошее время для незначительной коррекции и обновления. Для более серьезных процедур следует выбирать более благоприятное время. 15 16 Близнецы Крайне неудачное время для визита в маникюрный салон. Любые действия в этом знаке нанесут очень большой вред ногтям и коже рук. 17 18 Новолуние Неблагоприятный день. Делать маникюр противопоказано. 19 Рак Растущая Обрезной маникюр категорически противопоказан. После укорачивания ногти станут хрупкими, начнут чаще ломаться и слоиться. 20 21 Лев Этот знак любит эксперименты и риск. Можно смело опробовать новый лак или средства по уходу за ногтями и кожей рук. Любые перемены пойдут на пользу. 22 23 24 Дева Отличное время для обрезного маникюра. Растущая энергетика Луны поможет в сохранении здоровья и хорошего внешнего вида ногтей. Результат манипуляций обязательно порадует. 25 26 Весы Если вы планируете посетить салон, то обращайтесь только к проверенному мастеру. Рекомендуется скромный маникюр, без излишеств. 27 28 Скорпион Нейтральный день. Благоприятное влияние Луны отсутствует, но нет никаких запретов на выполнение маникюра. 29 30

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Подведем итог

Лунный календарь на июнь 2023 указывает на самые удачные дни для маникюра. Советы экспертов помогут сохранить здоровье и хороший внешний вид ногтей.

Фото Клео.ру