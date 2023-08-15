Благоприятные дни для маникюра в июне 2023 года

Когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю в июне 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Каждая женщина желает, чтобы ее маникюр сохранялся дольше, ногти были здоровыми и крепкими, а сами косметические процедуры приносили радость и удовольствие. Этих целей удастся достигнуть, если посещать мастера в наиболее подходящее для этого время. Предлагаем узнать, когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю на июнь 2023 года.
Маникюр по фазам Луны в июне 2023
По мнению астрологов, Луна играет очень важную роль и оказывает энергетическое влияние на многие сферы жизни человека, регулирует некоторые процессы. Перемены в энергетическом воздействии отражаются на физическом и психологическом состоянии, а это, в свою очередь, влияет на результативность косметических процедур.
Луна может оказывать влияние на состояние ногтевых пластин и рук как положительно, так и отрицательно. Выбрав для посещения маникюрного салона неподходящее время, дамы рискуют очень сильно ослабить ногти, сделать их ломкими. К тому же и сама процедура может пройти крайне неудачно: результат работы мастера разочарует, а покрытие очень быстро отслоится.
Чтобы маникюр принес только позитивные результаты, астрологи рекомендуют выбирать для него только благоприятные фазы лунного цикла. Предлагаем подробнее разобраться, как Луна влияет на маникюр и состояние ногтей:
- Растущая Луна (1-3, 19-30 июня). На этом этапе отмечается возрастание лунной энергетики, что приводит к активизации многих жизненных процессов. В результате такого влияния ногти начинают расти быстрее, но становятся более тонкими и ломкими из-за недостатка питательных веществ. Следует сосредоточиться на укрепляющих процедурах. Для любительниц длинного маникюра и частых изменений в форме и дизайне этот период считается наиболее благоприятным.
- Убывающая Луна (5-17 июня). Энергетический потенциал спадает, а рост ногтей замедляется. Это позволяет дольше сохранять форму и структуру, что делает данную фазу благоприятной для любительниц короткого маникюра. На убывающую Луну происходит накопление питательных элементов, ногти становятся более крепкими, приобретают здоровый вид.
- Полнолуние (4 июня). Данная фаза считается очень неблагоприятной с точки зрения безопасности и травм. В процессе работы есть очень большая вероятность серьезно пораниться. Делать маникюр в полнолуние не рекомендуется. Стоит сосредоточиться на уходе и лечении.
- Новолуние (18 июня). Самый неблагоприятный день в лунном календаре для маникюра. Из-за дефицита энергии любые работы мастера разочаруют своим результатом, а также негативно скажутся на состоянии ногтей. Они станут ломкими и тонкими. Астрологи рекомендуют этот день посвятить отдыху.
Читайте также: Благоприятные дни для операций в июне 2023 года
Благоприятные дни для маникюра в июне 2023
Внимательно изучая влияние Луны на жизненные процессы, опытные астрологи находят взаимосвязь. Они помогают экспертам в составлении прогнозов и определении энергетически сильных периодов. Предлагаем узнать, какие дни будут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июнь 2023 года. Эта информация поможет составить план дел на месяц и забронировать визит к мастеру заранее и в удобное время.
Для проведения простых работ и нанесения маникюра в домашних условиях следует выбирать 8, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25 и 26 июня. Лунная энергетика поможет воплотить задуманные идеи. Астрологи рекомендуют отказаться от сложных работ и соблюдать предельную осторожность с острыми инструментами, чтобы не пораниться. Экспериментировать со средствами по уходу нежелательно, лучше остановить выбор на проверенных лаках, кремах и маслах.
При выборе цветовой палитры стоит отдавать предпочтение сине-голубым оттенкам: бирюзовому лазурному, небесно-голубому, васильковому, фиалковому, индиго, черносливу и электрик. Согласно прогнозам от известных астрологов, эти оттенки принесут дамам удачу в делах и усилят финансовые энергетические потоки.
Читайте также: Лунный календарь здоровья на июнь 2023 года
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июне 2023
На результат косметических процедур влияет сразу несколько факторов. Чтобы прогноз оказался достоверным, необходимо учитывать их все. Астрологи утверждают, что значимое влияние на многие процессы оказывают знаки зодиака и транзит Луны через них. Таблица ниже показывает, какие дни будут самыми благоприятными для маникюра по лунному календарю на июнь 2023 года с учетом всех дополнительных факторов.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Советы астрологов
|
1
|
Скорпион
|
Растущая
|
Нейтральный день. Благоприятное влияние Луны отсутствует, но нет никаких запретов на выполнение маникюра.
|
2
|
3
|
Стрелец
|
Можно попробовать новый подход в уходе за ногтями. Экспериментировать с цветом, формой и дизайном нежелательно.
|
4
|
Полнолуние
|
Не рекомендуется делать обрезной маникюр и работать с острыми инструментами из-за высокой травмоопасности.
|
5
|
Козерог
|
Убывающая
|
Благоприятный знак для большинства косметических процедур. Но наиболее эффективными окажутся лечебные и восстановительные мероприятия.
|
6
|
7
|
Водолей
|
Луна в этом знаке принесет ногтям красоту и здоровый внешний вид. Работа мастера приятно удивит своим результатом.
|
8
|
9
|
10
|
Рыбы
|
Неблагоприятный знак для процедур по уходу за ногтями. Новые косметические препараты могут вызвать аллергическую реакцию.
|
11
|
12
|
Овен
|
Нейтральный знак. Влияние Луны практически не повлияет на состояние ногтевых пластин и внешний вид рук в целом.
|
13
|
14
|
Телец
|
Хорошее время для незначительной коррекции и обновления. Для более серьезных процедур следует выбирать более благоприятное время.
|
15
|
16
|
Близнецы
|
Крайне неудачное время для визита в маникюрный салон. Любые действия в этом знаке нанесут очень большой вред ногтям и коже рук.
|
17
|
18
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Делать маникюр противопоказано.
|
19
|
Рак
|
Растущая
|
Обрезной маникюр категорически противопоказан. После укорачивания ногти станут хрупкими, начнут чаще ломаться и слоиться.
|
20
|
21
|
Лев
|
Этот знак любит эксперименты и риск. Можно смело опробовать новый лак или средства по уходу за ногтями и кожей рук. Любые перемены пойдут на пользу.
|
22
|
23
|
24
|
Дева
|
Отличное время для обрезного маникюра. Растущая энергетика Луны поможет в сохранении здоровья и хорошего внешнего вида ногтей. Результат манипуляций обязательно порадует.
|
25
|
26
|
Весы
|
Если вы планируете посетить салон, то обращайтесь только к проверенному мастеру. Рекомендуется скромный маникюр, без излишеств.
|
27
|
28
|
Скорпион
|
Нейтральный день. Благоприятное влияние Луны отсутствует, но нет никаких запретов на выполнение маникюра.
|
29
|
30
Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в июне 2023 года
Подведем итог
Лунный календарь на июнь 2023 указывает на самые удачные дни для маникюра. Советы экспертов помогут сохранить здоровье и хороший внешний вид ногтей.
Фото Клео.ру