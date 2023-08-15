Благоприятные дни для стрижки на июнь 2023 года

Астрологи уверяют, что от выбора даты проведения косметической процедуры зависит, насколько успешной она окажется. Лунный календарь на июнь 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми благоприятными для стрижки и профессиональных работ.

Как Луна влияет на состояние волос

Энергетическое воздействие Луны регулирует многие процессы на нашей планете. Астрологи активно изучают это явление и находят совпадения в событиях, которые уже произошли. Тщательный анализ и проработка помогают экспертам составлять точные астрологические прогнозы для каждой сферы жизни и деятельности.

Для того, чтобы правильно выбрать дату визита к парикмахеру и сделать новую стрижку, следует подробнее изучить лунное влияние в различных фазах. В июне 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-3, 19-30 июня) . Вместе с увеличением освещенности лунного диска возрастает и энергетическое влияние Луны. Это приводит к активизации многих процессов в организме человека. Волосы быстрее растут, а укорачивание кончиков приводит к их более активному росту. На эти процессы расходуется много питательных веществ. Чтобы волосы не теряли свой здоровый вид, следует усилить уход и использовать укрепляющие составы.

. Вместе с увеличением освещенности лунного диска возрастает и энергетическое влияние Луны. Это приводит к активизации многих процессов в организме человека. Волосы быстрее растут, а укорачивание кончиков приводит к их более активному росту. На эти процессы расходуется много питательных веществ. Чтобы волосы не теряли свой здоровый вид, следует усилить уход и использовать укрепляющие составы. Убывающая (5-17 июня) . Энергетический потенциал начинает снижаться, некоторые жизненные процессы замедляются. Организм активно накапливает энергию и избавляется от лишнего. В этот период происходит укрепление корней, но замедляется рост волос. Высокую эффективность покажут процедуры, направленные на лечение и восстановление. Стрижки, сделанные на убывающую Луну, будут дольше сохранять первоначальный вид.

. Энергетический потенциал начинает снижаться, некоторые жизненные процессы замедляются. Организм активно накапливает энергию и избавляется от лишнего. В этот период происходит укрепление корней, но замедляется рост волос. Высокую эффективность покажут процедуры, направленные на лечение и восстановление. Стрижки, сделанные на убывающую Луну, будут дольше сохранять первоначальный вид. Полнолуние (4 июня) . Данная фаза отличается очень высокими показателями энергии, что позволяет экспериментировать со стрижками и воплощать в жизнь любые идеи и фантазии. Даже незначительная коррекция и обрезка кончиков хорошо скажутся на состоянии волос. Они станут более послушными, приобретут здоровый вид. Однако не рекомендуется экспериментировать с шампунями и средствами по уходу из-за нестандартной реакции организма.

. Данная фаза отличается очень высокими показателями энергии, что позволяет экспериментировать со стрижками и воплощать в жизнь любые идеи и фантазии. Даже незначительная коррекция и обрезка кончиков хорошо скажутся на состоянии волос. Они станут более послушными, приобретут здоровый вид. Однако не рекомендуется экспериментировать с шампунями и средствами по уходу из-за нестандартной реакции организма. Новолуние (18 июня). Этот день считается самым энергетически слабым, и это негативно отражается на состоянии волос. В этой фазе они становятся более ломкими, привести их в порядок будет намного сложнее. Дополнительный стресс в виде стрижки лишь усугубит состояние.

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Благоприятные дни для стрижки в июне 2023 года

Проводя исследование влияния Луны на жизнь человека, астрологам удается составлять точные прогнозы для различных сфер деятельности. Они определяют благоприятные дни, учитывая сразу несколько исходных параметров. Помимо фаз Луны, необходимо принимать в расчет положение ночного светила относительно знаков зодиака.

В июне 2023 года благоприятными днями для стрижки являются:

Полнолуние и ближайшие дни (3, 4 и 5 июня) . Самая благоприятная фаза Луны для посещения парикмахера и активного ухода за волосами. Любые процедуры, независимо от их сложности, дадут положительный результат. Допускаются эксперименты с прическами, но не косметическими средствами, организм может резко отреагировать на смену ингредиентов.

. Самая благоприятная фаза Луны для посещения парикмахера и активного ухода за волосами. Любые процедуры, независимо от их сложности, дадут положительный результат. Допускаются эксперименты с прическами, но не косметическими средствами, организм может резко отреагировать на смену ингредиентов. Луна в Козероге (5 и 6 июня) . Эти дни окажутся удачными для визита к мастеру, особенно дамам с проблемными волосами. Стрижка очень хорошо скажется на их состоянии, придаст здоровый вид. Сечение и ломкость на время прекратятся, волосы начнут лучше расти.

. Эти дни окажутся удачными для визита к мастеру, особенно дамам с проблемными волосами. Стрижка очень хорошо скажется на их состоянии, придаст здоровый вид. Сечение и ломкость на время прекратятся, волосы начнут лучше расти. Луна в Тельце (14 и 15 июня) . Стрижки в этом знаке имеют ярко выраженный лечебный и укрепляющий эффект. Однако астрологи предупреждают, что излишества не пойдут на пользу, особенно при использовании химических средств. Стоит ограничиться только стрижкой.

. Стрижки в этом знаке имеют ярко выраженный лечебный и укрепляющий эффект. Однако астрологи предупреждают, что излишества не пойдут на пользу, особенно при использовании химических средств. Стоит ограничиться только стрижкой. Луна во Льве (21, 22 и 23 июня) . Данный знак хорошо воспринимает перемены. Благоприятным периодом стоит воспользоваться для кардинальной смены образа, резкого перехода от длинных к коротким прическам. Волосы будут выглядеть ухоженно, появятся мягкость и шелковистость.

. Данный знак хорошо воспринимает перемены. Благоприятным периодом стоит воспользоваться для кардинальной смены образа, резкого перехода от длинных к коротким прическам. Волосы будут выглядеть ухоженно, появятся мягкость и шелковистость. Луна в Деве (24 и 25 июня). В этом знаке зодиака можно смело проводить сложные процедуры, делать химическую завивку и окрашивать волосы. Химические ингредиенты, присутствующие в агрессивных составах, не окажут негативного влияния на внешний вид и состояние прически.

Чтобы получить желаемый эффект от стрижки и закрепить результат, следует учитывать рекомендации по фазам Луны. Напомним, что на растущую Луну волосы отрастают быстрее, а в убывающей фазе прически дольше сохраняют оригинальный вид.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023 года

При планировании визита к парикмахеру стоит учитывать не только удачные периоды, но и неблагоприятные дни. В таком случае удастся избежать многих неприятностей, которые могут возникнуть после стрижки.

В июне 2023 года неблагоприятными днями будут такие периоды:

Луна в Водолее (7, 8 и 9 июня) . Крайне неблагоприятный знак для стрижки и любых перемен во внешности. Визит к парикмахеру может обернуться большими проблемами с волосами – потерей здорового вида, появлением ломкости, а также выпадением.

. Крайне неблагоприятный знак для стрижки и любых перемен во внешности. Визит к парикмахеру может обернуться большими проблемами с волосами – потерей здорового вида, появлением ломкости, а также выпадением. Луна в Рыбах (10 и 11 июня) . Процедуры не окажут желаемого результата, но принесут немало хлопот. Обработка волос увеличит сухость, возможно появление перхоти и себореи. Не рекомендуется в эти дни менять средства, так как появление новых ингредиентов лишь усугубит неприятную ситуацию.

. Процедуры не окажут желаемого результата, но принесут немало хлопот. Обработка волос увеличит сухость, возможно появление перхоти и себореи. Не рекомендуется в эти дни менять средства, так как появление новых ингредиентов лишь усугубит неприятную ситуацию. Луна в Овне (12 и 13 июня) . На состояние волос стрижка не повлияет, но приведет к большим проблемам со здоровьем. Астрологи предупреждают, что даже незначительное укорачивание ослабит иммунитет, поспособствует развитию опасных недугов. Очень часто после таких процедур обостряются хронические болезни.

. На состояние волос стрижка не повлияет, но приведет к большим проблемам со здоровьем. Астрологи предупреждают, что даже незначительное укорачивание ослабит иммунитет, поспособствует развитию опасных недугов. Очень часто после таких процедур обостряются хронические болезни. Новолуние и ближайшие дни (17, 18 и 19 июня) . Самый неблагоприятный период лунного цикла для стрижки. Дефицит энергии негативно сказывается на работе организма в целом и на состоянии волос в частности. Делать прическу в эти дни нежелательно, а для ухода стоит использовать составы на натуральной основе без аллергенных ингредиентов.

. Самый неблагоприятный период лунного цикла для стрижки. Дефицит энергии негативно сказывается на работе организма в целом и на состоянии волос в частности. Делать прическу в эти дни нежелательно, а для ухода стоит использовать составы на натуральной основе без аллергенных ингредиентов. Луна в Весах (26 и 27 июня). Стрижки в эти дни окажут крайне негативное влияние. Они чреваты потерей удачи и проблемами финансового характера.

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Остальные дни, которые не являются благоприятными и неблагоприятными, астрологи называют нейтральными. В такие моменты Луна не оказывает существенного влияния. Стрижки, выполненные в такие моменты, не окажут ни положительного, ни отрицательного воздействия.

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Подведем итог

Лунный календарь показывает, какие дни будут благоприятными для стрижки в июне 2023 года. Выполнение процедур в такие моменты поможет сохранить здоровье и прекрасный вид волос.

Фото Клео.ру