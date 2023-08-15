Лунный посевной календарь на июль 2023 года

Середина лета – это период активного ухода за растениями и сбора первого урожая, а вот посадке уделяется уже не так много времени. Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, какие дни будут самыми лучшими для посевных и огородных работ.

Как Луна влияет на растения

Известно, что Луна оказывает мощное влияние на нашу планету. Многие процессы зависят и регулируются лунной энергетикой. Она влияет и на растения, ускоряя или замедляя движение полезных веществ. Огородники часто используют лунный календарь для того, чтобы распределить время работ на огородном участке.

Чтобы посадка и уход за растениями были полноценными, необходимо разобраться в том, как меняется энергетическое влияние на различных этапах лунного цикла. В июле 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Под воздействием постепенно возрастающей энергетики Луны в растениях активизируются процессы роста, ускоряется движение полезных микроэлементов. Наиболее активными становятся части, растущие над поверхностью земли: стебли, листья, побеги. В этой фазе лунного цикла они будут очень уязвимыми, поэтому не рекомендуется проводить обрезку, формирование куста и пасынкование, но можно пересаживать, полоть и поливать.

. Под воздействием постепенно возрастающей энергетики Луны в растениях активизируются процессы роста, ускоряется движение полезных микроэлементов. Наиболее активными становятся части, растущие над поверхностью земли: стебли, листья, побеги. В этой фазе лунного цикла они будут очень уязвимыми, поэтому не рекомендуется проводить обрезку, формирование куста и пасынкование, но можно пересаживать, полоть и поливать. Убывающая (4-16 июля) . В данной фазе энергетическое воздействие снижается, что приводит к замедлению процессов и смещению фокуса внимания на корни. Укоренение растений происходит активнее, и они будут уязвимыми в этой части. Противопоказано проводить огородные работы, в результате которых можно повредить корни.

. В данной фазе энергетическое воздействие снижается, что приводит к замедлению процессов и смещению фокуса внимания на корни. Укоренение растений происходит активнее, и они будут уязвимыми в этой части. Противопоказано проводить огородные работы, в результате которых можно повредить корни. Полнолуние и новолуние (3 и 17 июля). Эти дни считаются самыми неблагоприятными для любых работ с участием растений. Вместо этого стоит сосредоточиться на подготовке грунта к посадке, обеззараживанию емкостей и теплиц, проведению других мероприятий, не касающихся огородных культур.

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Лунный посевной календарь на июль 2023

Опытные огородники утверждают, что от правильного выбора даты посадки растений зависит, насколько хорошим будет его рост. Выбрав благоприятные дни, можно рассчитывать на полноценное развитие и отличный урожай. И наоборот, посев в неподходящее время обернется сложностями адаптации и роста саженцев.

Чтобы исключить даже малейший риск подобных ситуаций, следует выбирать только благоприятные дни для посевных работ по лунному календарю на июль 2023 года. Таблица ниже поможет выбрать дату для конкретных культур.

Энергия Луны влияет на все растения, а не только на огородные культуры. При выращивании цветов также необходимо учитывать рекомендации лунного календаря. Таблица ниже показывает, в какие дни можно смело садить цветы на своем участке.

При выполнении различных огородных работ также необходимо учитывать фазы Луны и рекомендации лунного календаря. Садовые мероприятия будут очень эффективными, если проводить их строго в благоприятные дни. И наоборот, выбор неподходящих дат приведет к замедлению роста, а в особо тяжких случаях – к гибели растения. Таблица огородных работ поможет правильно распланировать время.

Влияние знаков зодиака на растения

Некоторые огородники считают, что растения подвержены влиянию и других небесных тел. Считается, что знаки зодиака имеют различные показатели плодовитости и определяют, насколько хорошо будут расти саженцы. Если Луна находится в знаках высокой плодовитости в момент посадки, то стоит ждать обильный урожай.

Данная методика посева растений часто критикуется за отсутствие подтвержденной эффективности, но некоторые огородники активно пользуются этими рекомендациями при посадке.

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Преимущества лунного посевного календаря

Главным преимуществом лунного календаря является его удобство и простота использования. Разобраться с ним не составит никакого труда ни опытному огороднику, ни новичку. Все рекомендации представлены в доступной форме.

Помимо этого преимущества, имеются и другие плюсы:

Готовность к использованию. Не нужно проводить сложные расчеты и вычислять дату посадки.

Доверие. Многие владельцы садовых участков пользуются лунными календарями уже долгие годы. И каждый раз их достоверность подтверждается.

Можно применять к целым группам растений. С помощью лунного календаря можно определять дату посевных работ не только для огородных культур, но и для цветов и деревьев.

При правильном использовании этого инструмента удастся сохранить и укрепить здоровье растений, повысить урожайность и оптимизировать рабочий процесс.

Как правило, лунный календарь используется в качестве дополнительного инструмента для посадки. Помимо этого, огородники анализируют плодородность почвы, необходимость проведения определенных работ, а также учитывают климатические особенности местности.

Советы по уходу за растениями на июль 2023 года

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Во втором месяце лета большинство посадочных работ уже завершены, и необходимо сосредоточиться на уходе, сборе урожая и подготовке участка к новому сезону. Допускается посадка быстрорастущих растений: лука, редиса, дайкона, зелени, ранних сортов моркови. Такие культуры успеют дать урожай до наступления холодов.

В июле важно не забывать о поливе. Он должен быть достаточным, с учетом особенностей каждого растения. Так как погода в середине лета стоит жаркая, поливать кусты желательно утром или вечером.

Появляющиеся сорняки удаляют как можно скорее. Нельзя, чтобы они сбросили в землю семена. В противном случае прибавится множество проблем.

Летом крайне активны различные вредители. Для борьбы с ними следует использовать специализированные препараты: инсектициды – для насекомых, фунгициды – для грибков, акарициды – для клещей.

Июль – отличное время для изменений в планировке. После завершения всех посадочных работ можно выявить проблемные места и внести изменения к следующему сезону.

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Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года – это очень удобный инструмент для проведения посевных и других огородных работ. Простые рекомендации помогут выполнить главные задачи правильно, укрепить здоровье растений и добиться высокой урожайности.

Фото Клео.ру