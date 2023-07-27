Когда сажать лук-севок в 2023 году

Лук-севок — это посадочный материал репчатого лука. Сегодня есть несколько разновидностей луковичной культуры, которые различаются вкусом, запахом и требуют разного ухода. Поэтому каждый огородник должен знать, когда и как сажать лук-севок в 2023 году.

Когда сажать лук в 2023 году

Лук-севок не относится к требовательным культурам, но сажать его в открытый грунт лучше весной, когда воздух прогреется до +15, а почва до +12 °С. Но важно и не упустить срок посадки, иначе лук пойдет в стрелки, а сами луковицы будут мелкими.

Точный срок посадки зависит от региона и особенностей его климата. Так, если это Московская область и средняя полоса, то культуру лучше сажать в мае. Но если речь идет о теплицах, то высаживать можно в период с конца марта до первой недели апреля.

В первых числах мая высаживают лук в Ленинградский области и в северо-западных регионах. Самые ранние сроки посадки, а именно конец апреля, подойдут южным областям.

Вторая половина мая — время для посадочных работ на Урале или в Сибири. Но в таких регионах стоит смотреть на погоду: если все еще прохладно, посадку не стоит планировать раньше июня. Конец марта подойдет для тепличных посадок.

В какое время года лучше сажать лук-севок в 2023 году

Многие огородники высаживают лук-севок весной, но есть такие сорта, которые можно сажать и под зиму. Для весенней посадки выбирают среднего размера луковички, которые и сажают в прогретый до +12 °С грунт. Луковичную культуру не стоит высаживать при более низких температурах, иначе лук уйдет в стрелки, правда, более мелкий севок холодов не боится. Некоторые огородники советуют сажать севок, как только начнут цвести одуванчики.

Лук-севок можно посадить и под зиму, но стоит отметить, что для подзимней посадки подходят только острые сорта с меньшим содержанием сахара. Сторонники подзимней посадки уверяют, что зимний холод луковицы не губит, ведь под снежным покровом им тепло. К тому же сформированные под зимним укрытием луковицы более устойчивы к болезням, а зеленое перо можно будет получить раньше срока.

Здесь главное — провести посадку в оптимальные сроки до наступления заморозков. Как правило, это 20-е числа октября. При этом стоит учесть, что чем меньше луковицы, тем они более устойчивы к зимним морозам.

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Благоприятные дни для посадки лука в 2023 году

Многие огородники определяют удачные дни для посадки лука-севка по лунному календарю, т. к. каждая фаза луны по-разному воздействует на развитие растений.

На растущую луну все соки поднимаются вверх, поэтому в это время лучше сажать наземные культуры. Лук, посеянный в этой фазе, окажется уязвимым перед многими болезнями и вредителями.

На убывающей луне все соки опускаются вниз, а значит можно высаживать корнеплоды и луковичные культуры, в том и числе и лук-севок.

Некоторые огородники интересуются, можно ли сажать лук-севок в полнолуние. В этот период высаживать растения обычно не рекомендуется, т. к. все соки уходят наверх. Но у лука-севка нет верхушки, поэтому проблем с ним быть не должно.

Тем не менее опытные огородники советуют все же сажать лук на формирование луковиц в дни, когда луна убывает, а вот в полнолуние лучше посеять лук на зелень.

Благоприятные дни для посадки лука в 2023 году:

Месяц На перо На головку Март 1-5, 9, 10, 16, 20, 21, 23-25, 27, 30, 31 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 30, 31 Апрель 1, 2, 3, 4, 5, 14, 18, 21-24, 30 1, 7, 8, 12-15, 17, 18, 21 Май 1-4, 14, 18, 20-25, 29-31 7, 8, 12, 13-15, 17, 18, 24, 25, 29, 30 Июнь 1, 2, 5, 12, 16, 19, 20-24, 28-30 5, 6, 10-16, 19, 28, 29 Июль 1, 2, 12, 16, 18-21, 23, 27, 29-31 1, 2, 5, 6, 10-13, 15, 16, 18 Август 10, 14, 17-20, 23, 26-29 3, 4, 8-11, 13, 14, 17 Сентябрь 2, 9, 10, 13, 16-21, 24-27 2, 3, 7-10, 12, 13, 21 Октябрь 1, 8, 12, 13, 15-19, 24-27, 31 1, 2, 6-9, 11-13, 15, 31

При выборе дней для посадки стоит учитывать не только фазы луны, но и знаки зодиака, через которые она проходит. Сажать лук-севок лучше в период, когда луна в созвездии Близнецов, Девы или Стрельца — так можно получить плоды со средней урожайностью. К благоприятным знакам относится и Козерог, под его влиянием плодам не грозят никакие отрицательные воздействия. А если нужно вырастить красивый лук на продажу, его лучше высаживать при луне в Весах.

К неблагоприятным знакам относят Деву, Козерога, Тельца, а также Льва, под влиянием которого можно только собирать урожай. Водолей — период экспериментов: можно вырастить устойчивый к болезням и крепкий материал для дальнейшей посадки, но обычно в небольшом количестве.

Правила посадки лука-севка в 2023 году

Лук-севок нельзя назвать капризной культурой, но нужно знать, как правильно сажать его в открытый грунт.

Подготовка посадочного материала

Вырастить достойный урожай можно только из качественного севка. Луковицы должны быть ровными, плотными, гладкими, без проростков, следов плесени, гнили и болезни. Также для посадки лучше использовать местный посевной материал, то есть тот, который уже приспособлен к конкретному климату.

Перед посадкой луковицы обязательно просушить, т. к. лишняя влага приведет к тому, что они просто сгниют. Также посадочный материал можно обработать раствором золы, марганца и стимуляторами роста.

И еще один важный момент — сортировка. Луковицы размером от 21 до 40 мм подходят для выращивания зелени. Под зиму или весной можно сажать лук-севок размером от 8 до 14 мм, но здесь все зависит от сорта — не все они выдерживают холод. Лучший посадочный материал — это луковицы от 14 до 21 мм, они подходят для озимой и весенней посадки и не образуют стрелок.

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Подготовка участка

Теплый и светлый участок с залеганием грунтовых вод не выше 0,5 м будет лучшим местом для выращивания луковичной культурой. При этом почва должна быть питательной, мягкой, с нейтральной кислотностью и хорошо, если это будет суглинок или песчаник.

Перед тем как сажать лук-севок, участок нужно подготовить. Лучше это сделать осенью, но можно и весной, но только за 1,5 месяца до посадки. Будущую грядку очищают от сорняков, камней и прочего мусора, перекапывают с добавлением перегноя или компоста. Также можно добавить древесную золу, которая станет хорошим удобрением и при этом раскислит почву.

Независимо от сезона подготовки участка, весной почву нужно дополнительно подпитать минеральными комплексами с азотом, калием и фосфором.

Посадка

Схема посадки луковичной культуры весной очень проста. На расстоянии в 20 см выкапывают лунки глубиной от 5 до 7 см, хорошо их поливают и опускают луковицы донцем вниз. Заглубляют по шейку и сверху присыпают слоем земли в 2-3 см.

Не стоит сажать лук-севок слишком глубоко в грунт, как и слишком близко к его поверхности. В первом случае луковицы не смогут нормально развиваться, а во втором корни не получат достаточное питание.

При посадке лука-севка осенью важно, чтобы почва была хорошо дренируемая и относительно твердая — так луковицы не сгниют и хорошо перенесут зимние холода. За месяц до посадки грядку перекапывают вместе с перепревшим компостом.

Для посадки на расстояние в 15 см выкапывают лунки глубиной до 10 см. Луковички, как и при весенней посадке, заглубляют по шейку и сверху присыпают слоем земли в 2-3 см.

Чтобы получить хороший урожай, нужно знать когда и как сажать лук-севок, понимать все особенности ухода. После посадки культуру нужно поливать, почву рыхлить, вносить подкормки. Не менее важна обработка растения, чтобы защитить лук от болезней и вредителей.

Итоги