Покраска волос по лунному календарю в июле 2023 года

Перед посещением салона красоты в июле 2023 года стоит заглянуть в лунный календарь и выбрать благоприятные дни для покраски волос. Прогнозы астрологов помогут сделать процедуру успешной и легкой, а также полностью исключить все возможные неприятности.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

Луна оказывает мощное влияние на все сферы жизни человека. Согласно наблюдениям астрологов, энергетика ночного светила регулирует некоторые процессы, которые проходят в организме. От транзита Луны зависит самочувствие человека, а также результативность процедур, проводимых в эти моменты.

Использовать лунную энергию можно в личных целях, назначая важные задачи на благоприятные дни. Для этого необходимо разобраться, как меняется влияние Луны в различных фазах цикла:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . На данном этапе лунного цикла энергетический потенциал постепенно возрастает. В организме происходят процессы, которые положительно отражаются на общем самочувствии. Согласно наблюдениями астрологов, косметические процедуры, проводимые на растущую Луну, дают хороший результат: краска ложится легко и равномерно, а организм спокойно реагирует на ингредиенты. Допускаются различные эксперименты с расцветками.

. На данном этапе лунного цикла энергетический потенциал постепенно возрастает. В организме происходят процессы, которые положительно отражаются на общем самочувствии. Согласно наблюдениями астрологов, косметические процедуры, проводимые на растущую Луну, дают хороший результат: краска ложится легко и равномерно, а организм спокойно реагирует на ингредиенты. Допускаются различные эксперименты с расцветками. Убывающая (4-16 июля) . Не очень благоприятный период для покраски волос. Из-за снижения лунной энергетики организм начинает накапливать и экономить питательные вещества. Успешными будут лечебные и восстановительные процедуры, а окрашивание может сильно разочаровать.

. Не очень благоприятный период для покраски волос. Из-за снижения лунной энергетики организм начинает накапливать и экономить питательные вещества. Успешными будут лечебные и восстановительные процедуры, а окрашивание может сильно разочаровать. Полнолуние (3 июля) . В этой фазе Луна находится на энергетическом пике. Это отражается и на состоянии здоровья. Организм человека очень тяжело воспринимает любые перемены, а также крайне негативно реагирует на агрессивные ингредиенты, присутствующие в красящих составах. А вот для стрижек полнолуние считается одной из самых благоприятных фаз Луны.

. В этой фазе Луна находится на энергетическом пике. Это отражается и на состоянии здоровья. Организм человека очень тяжело воспринимает любые перемены, а также крайне негативно реагирует на агрессивные ингредиенты, присутствующие в красящих составах. А вот для стрижек полнолуние считается одной из самых благоприятных фаз Луны. Новолуние (17 июля). На этом этапе энергетические возможности человека находятся на самом низком уровне, и это негативно сказывается на самочувствии и состоянии здоровья. Красить волосы на новолуние не рекомендуется, процедура может нанести большой вред волосам.

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Благоприятные дни для окрашивания волос в июле 2023 года

На успешность косметических процедур влияет несколько факторов одновременно. Результат окрашивания волос зависит не только от того, в какой фазе находится Луна, но и от положения ночного светила относительно созвездий зодиака. Астрологи, изучающие транзит Луны, находят совпадения и составляют на основе своих исследований прогнозы.

Лучшими днями по лунному календарю для покраски волос в июле 2023 года будут:

Луна в Стрельце (1, 2, 28, 29 июля) . Удачный знак для дам, которые часто проводят эксперименты со стилем и не останавливаются на одном выбранном образе. Можно окрашивать волосы в самые смелые цвета, но при выборе стоит уделить внимание ингредиентам в составе. Незнакомые вещества могут вызвать сильную аллергическую реакцию.

. Удачный знак для дам, которые часто проводят эксперименты со стилем и не останавливаются на одном выбранном образе. Можно окрашивать волосы в самые смелые цвета, но при выборе стоит уделить внимание ингредиентам в составе. Незнакомые вещества могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Луна в Козероге (3, 4, 30, 31 июля) . Астрологи советуют выбирать этот знак зодиака, если девушки ставят себе за цель долговременный результат. Окрашивание даже может оказать оздоровительный эффект, но он окажется незначительным. Для кардинального улучшения здоровья волос необходим комплексный подход с использованием специальных средств.

. Астрологи советуют выбирать этот знак зодиака, если девушки ставят себе за цель долговременный результат. Окрашивание даже может оказать оздоровительный эффект, но он окажется незначительным. Для кардинального улучшения здоровья волос необходим комплексный подход с использованием специальных средств. Луна в Тельце (11, 12 июля) . Самый благоприятный знак для любых косметических процедур и работ с волосами. Стрижки и окрашивание дадут отличный результат и позитивно скажутся на эмоциональном состоянии девушек.

. Самый благоприятный знак для любых косметических процедур и работ с волосами. Стрижки и окрашивание дадут отличный результат и позитивно скажутся на эмоциональном состоянии девушек. Луна во Льве (18, 19, 20 июля) . Данный знак зодиака поощряет смелость и способность принимать сложные решения. Удачными в эти дни окажутся процедуры, направленные на кардинальные перемены в стиле. Небольшие корректирующие работы лучше перенести на другое время, их результативность будет минимальной.

. Данный знак зодиака поощряет смелость и способность принимать сложные решения. Удачными в эти дни окажутся процедуры, направленные на кардинальные перемены в стиле. Небольшие корректирующие работы лучше перенести на другое время, их результативность будет минимальной. Луна в Деве (21, 22 июля). Окрашивание в этом знаке будет способствовать перенаправлению и усилению энергетических потоков. На эти даты следует обратить внимание дамам, которые хотят привлечь на свою сторону удачу и богатство. Приоритетными являются яркие оттенки красного и желтого.

Положение Луны на определенных этапах цикла может ослабить или усилить результат окрашивания. Предпочтительными считаются процедуры, проводимые на растущую Луну. В убывающей фазе эффективность окажется не такой ощутимой, а покраска в полнолуние или новолуние может и вовсе навредить волосам.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в июле 2023 года

Планируя визит в салон красоты или подготавливаясь к процедуре в домашних условиях, необходимо учитывать отрицательное влияние Луны в неблагоприятные дни. Окрашивание, проведенное в такие моменты, может пойти не по плану и нанести вред. Под угрозой оказывается не только физическое здоровье, но и энергетические потоки.

Самыми неблагоприятными днями в июле 2023 года будут:

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Полнолуние (3 июля) . Неблагоприятный день сильной энергетики. В такие моменты человек очень восприимчив к любому внешнему воздействию. Ингредиенты, содержащиеся в красящих составах, могут вызвать аллергическую реакцию.

. Неблагоприятный день сильной энергетики. В такие моменты человек очень восприимчив к любому внешнему воздействию. Ингредиенты, содержащиеся в красящих составах, могут вызвать аллергическую реакцию. Луна в Водолее (5, 6 июля) . Неподходящее время для любых перемен в стиле. Попытки отойти от привычного образа и попробовать что-то новое закончатся неудачей. Если целью является обновление цвета, а не его изменение, то противопоказаний нет.

. Неподходящее время для любых перемен в стиле. Попытки отойти от привычного образа и попробовать что-то новое закончатся неудачей. Если целью является обновление цвета, а не его изменение, то противопоказаний нет. Луна в Рыбах (7, 8 июля) . Покраска волос и другие косметические процедуры приведут к сухости кожи, появлению перхоти и неприятного зуда на коже. Состояние волос тоже ухудшится: они станут ломкими и непослушными.

. Покраска волос и другие косметические процедуры приведут к сухости кожи, появлению перхоти и неприятного зуда на коже. Состояние волос тоже ухудшится: они станут ломкими и непослушными. Луна в Овне (9, 10 июля) . Самый неблагоприятный знак для процедур на волосах. Любые манипуляции будут снижать энергетические возможности организма, отрицательно скажутся на физическом и психическом состоянии здоровья. Повышается риск серьезно заболеть.

. Самый неблагоприятный знак для процедур на волосах. Любые манипуляции будут снижать энергетические возможности организма, отрицательно скажутся на физическом и психическом состоянии здоровья. Повышается риск серьезно заболеть. Луна в Раке (16, 17 июля) . Покраска волос в эти дни негативно скажется на финансовых энергетических потоках. Проблемы с деньгами появятся не сразу после процедуры, а поэтому станут полной неожиданностью.

. Покраска волос в эти дни негативно скажется на финансовых энергетических потоках. Проблемы с деньгами появятся не сразу после процедуры, а поэтому станут полной неожиданностью. Новолуние (17 июля). Недостаток лунной энергии негативно сказывается на здоровье человека: снижается иммунитет, появляется апатия и нежелание что-либо делать. Дефицит сил влияет и на состояние волос – они будут слабыми и ломкими. Окрашивание в такой ситуации лишь усугубит положение.

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Подведем итог

Астрологи составили прогнозы и сообщают, когда лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в июле 2023 года. Рекомендации экспертов помогут добиться желаемого результата и исключить даже малейшие вероятности неудачи.

Фото Клео.ру