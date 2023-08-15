Лунный посевной календарь на февраль 2023 года

В конце зимы наступает пора для подготовки к посадке рассады на новый урожайный сезон. Большое влияние на рост и развитие растений влияет дата проведения этих процедур. Лунный календарь на февраль 2023 года помогает садоводам и огородникам выбрать самое удачное время для посевных и подготовительных работ.

Влияние фаз Луны на растения

Ученые и астрологи отмечают большое влияние Луны на все процессы, происходящие в нашей планете. Установлено, что на транзит спутника Земли особенно сильно реагируют растения. Опытные огородники знают, что некоторые процедуры нельзя проводить, если Луна находится в неблагоприятной фазе. В противном случае это может привести к замедлению роста и даже гибели саженцев.

Чтобы таких неприятностей не происходило, следует знать, как транзит ночного светила сказывается на растениях. В феврале 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-4, 21-28 февраля) . В данной фазе лунное влияние особенно сильно отражается на части растений, находящихся над поверхностью. Корневая система практически не страдает. В этой фазе можно сеять и садить огородные культуры, пересаживать растения, обрабатывать грунт, вносить удобрения, подготавливать и прививать черенки, поливать почву. Не рекомендуются процедуры, которые могут повредить надземную часть.

. В данной фазе лунное влияние особенно сильно отражается на части растений, находящихся над поверхностью. Корневая система практически не страдает. В этой фазе можно сеять и садить огородные культуры, пересаживать растения, обрабатывать грунт, вносить удобрения, подготавливать и прививать черенки, поливать почву. Не рекомендуются процедуры, которые могут повредить надземную часть. Убывающая (6-19 февраля) . В этой фазе Луна сильно воздействует на корневую систему и в меньшей степени – на растения на поверхности. Можно садить луковичные, бобовые и корнеплодные культуры, прореживать всходы, обрабатывать участок от насекомых, болезней и сорняков, вносить органические прикормки, проводить обрезку. Также можно заготавливать овощи и фрукты для дальнейшей обработки и сушки. Из-за высокой активности корневой системы рекомендуется исключить работы, способные повредить эту часть садовых культур.

. В этой фазе Луна сильно воздействует на корневую систему и в меньшей степени – на растения на поверхности. Можно садить луковичные, бобовые и корнеплодные культуры, прореживать всходы, обрабатывать участок от насекомых, болезней и сорняков, вносить органические прикормки, проводить обрезку. Также можно заготавливать овощи и фрукты для дальнейшей обработки и сушки. Из-за высокой активности корневой системы рекомендуется исключить работы, способные повредить эту часть садовых культур. Полнолуние и новолуние (5 и 20 февраля). Самые неблагоприятные для любых посадочных работ дни. Можно выполнять подготовку: расчищать грядки, готовить почву и емкости для саженцев, заготавливать материал для посадки. За день перед и после новолуния и полнолуния посевные работы также нежелательны.

Соблюдение этих простых правил поможет в планировании работ на участке.

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Благоприятные дни для посадки в феврале 2023 года

Чтобы огородные культуры лучше приживались и активнее росли, необходимо выбирать для посадки самые благоприятные дни. При правильном выборе даты и соблюдении условий выращивания саженцы достигнут нужных размеров точно в срок и легко перенесут пересадку в открытый грунт.

Какие растения можно садить Дни месяца Репчатый лук и чеснок 8, 9, 12, 15, 17 Баклажаны 1, 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Болгарский перец 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Зелень (укроп, петрушка) и лук на «перо» 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Салаты 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Огурцы (для теплиц) и шпинат 1, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Помидоры 1, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Корневищные цветы 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Клубневые и луковичные цветы 8, 9, 12, 15, 17

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Благоприятные дни для огородных работ в феврале 2023 года

Выбора правильных дат требует не только посадка, но и выполнение работ в саду и огороде. В таблице ниже указано, какие дни будут самыми благоприятными для их проведения. Многие действия можно выполнять в полнолуние и новолуние, но в такие моменты требуется особая осторожность, чтобы не повредить растения.

Что можно делать Дни месяца Пикировка и перевалка 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20 Прореживание саженцев 5, 19, 20 Удаление пасынков и пикировка 6, 7, 8 Выгонка луковичных растений и цветов 17, 18, 25, 26 Черенкование 21, 22 Дезинфекция и дезинсекция 5, 20 Подкормка удобрениями 12, 13, 14 Подготовка почвосмеси, обогащение грунта микроорганизмами 5, 6, 7, 20

Лунный посевной календарь по дням на февраль 2023 года

Некоторые огородники предпочитают использовать при выращивании растений сразу несколько факторов влияния Луны. Считается, что значимую роль играют знаки зодиака, в которых находится Луна в определенные моменты. Таблица посевного лунного календаря на февраль 2023 года показывает, какие работы будут наиболее благоприятными.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1 Близнецы Рост Можно садить ампельники и вьющиеся кустарники. Растения будут активно ветвиться. 2, 3 Рак Подходящие дни для посадки низкорослых детерминантных и штамбовых растений. Можно замачивать семена, чтобы освободить их от эфирных масел. 4 Лев Перед полнолунием садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки. 5 Полнолуние Неблагоприятный день для любых работ. 6 Убывание После полнолуния садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки. 7, 8 Дева Удачные дни для посадки цветов с небольшими бутонами. 9, 10, 11 Весы Благоприятное время для посадки индетерминантных сортов растений, а также высокорослых цветов. 12, 13 Скорпион Можно садить салаты быстрого созревания, растения с ярко выраженными вкусовыми качествами и ароматом. 14, 15 Стрелец Подходящее время для однолетних и лекарственных растений. При необходимости можно подсыпать почвосмесь саженцам, проверять кислотность почвы. 16, 17 Козерог Разрешено выполнять процедуры по ускорению роста корнеплодных культур (выгонка). 18, 19 Водолей Перед новолунием огородные работы проводят с максимальной осторожностью. По возможности лучше избегать вмешательства. 20 Рыбы Новолуние Неблагоприятный день для любых работ. 21 Рост После новолуния садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки. 22, 23 Овен Благоприятный знак для посадки неприхотливых и устойчивых к засухе огородных культур. 24, 25, 26 Телец Хорошее время, чтобы заняться обогащением почвы микроорганизмами и посадкой грибного мицелия. 27, 28 Близнецы Можно садить ампельники и вьющиеся кустарники. Растения будут активно ветвиться.

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Подведем итог

Лунный посевной календарь на февраль 2023 года указывает на самые благоприятные дни для проведения огородных и садовых работ. Выполнение простых рекомендаций поможет сохранить растения здоровыми, придать им энергию для дальнейшего роста и развития.