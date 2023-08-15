Лунный посевной календарь на февраль 2023 года

Лунный календарь посевной на февраль 2023 года. Благоприятные посадочные дни для садовода и огородника.
В конце зимы наступает пора для подготовки к посадке рассады на новый урожайный сезон. Большое влияние на рост и развитие растений влияет дата проведения этих процедур. Лунный календарь на февраль 2023 года помогает садоводам и огородникам выбрать самое удачное время для посевных и подготовительных работ.
Влияние фаз Луны на растения
Ученые и астрологи отмечают большое влияние Луны на все процессы, происходящие в нашей планете. Установлено, что на транзит спутника Земли особенно сильно реагируют растения. Опытные огородники знают, что некоторые процедуры нельзя проводить, если Луна находится в неблагоприятной фазе. В противном случае это может привести к замедлению роста и даже гибели саженцев.
Чтобы таких неприятностей не происходило, следует знать, как транзит ночного светила сказывается на растениях. В феврале 2023 года Луна будет в таких фазах:
- Растущая (1-4, 21-28 февраля). В данной фазе лунное влияние особенно сильно отражается на части растений, находящихся над поверхностью. Корневая система практически не страдает. В этой фазе можно сеять и садить огородные культуры, пересаживать растения, обрабатывать грунт, вносить удобрения, подготавливать и прививать черенки, поливать почву. Не рекомендуются процедуры, которые могут повредить надземную часть.
- Убывающая (6-19 февраля). В этой фазе Луна сильно воздействует на корневую систему и в меньшей степени – на растения на поверхности. Можно садить луковичные, бобовые и корнеплодные культуры, прореживать всходы, обрабатывать участок от насекомых, болезней и сорняков, вносить органические прикормки, проводить обрезку. Также можно заготавливать овощи и фрукты для дальнейшей обработки и сушки. Из-за высокой активности корневой системы рекомендуется исключить работы, способные повредить эту часть садовых культур.
- Полнолуние и новолуние (5 и 20 февраля). Самые неблагоприятные для любых посадочных работ дни. Можно выполнять подготовку: расчищать грядки, готовить почву и емкости для саженцев, заготавливать материал для посадки. За день перед и после новолуния и полнолуния посевные работы также нежелательны.
Благоприятные дни для посадки в феврале 2023 года
Чтобы огородные культуры лучше приживались и активнее росли, необходимо выбирать для посадки самые благоприятные дни. При правильном выборе даты и соблюдении условий выращивания саженцы достигнут нужных размеров точно в срок и легко перенесут пересадку в открытый грунт.
|
Какие растения можно садить
|
Дни месяца
|
Репчатый лук и чеснок
|
8, 9, 12, 15, 17
|
Баклажаны
|
1, 2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Болгарский перец
|
2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Зелень (укроп, петрушка) и лук на «перо»
|
2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Салаты
|
2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Огурцы (для теплиц) и шпинат
|
1, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Помидоры
|
1, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Корневищные цветы
|
2, 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26
|
Клубневые и луковичные цветы
|
8, 9, 12, 15, 17
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Благоприятные дни для огородных работ в феврале 2023 года
Выбора правильных дат требует не только посадка, но и выполнение работ в саду и огороде. В таблице ниже указано, какие дни будут самыми благоприятными для их проведения. Многие действия можно выполнять в полнолуние и новолуние, но в такие моменты требуется особая осторожность, чтобы не повредить растения.
|
Что можно делать
|
Дни месяца
|
Пикировка и перевалка
|
5, 6, 7, 8, 9, 19, 20
|
Прореживание саженцев
|
5, 19, 20
|
Удаление пасынков и пикировка
|
6, 7, 8
|
Выгонка луковичных растений и цветов
|
17, 18, 25, 26
|
Черенкование
|
21, 22
|
Дезинфекция и дезинсекция
|
5, 20
|
Подкормка удобрениями
|
12, 13, 14
|
Подготовка почвосмеси, обогащение грунта микроорганизмами
|
5, 6, 7, 20
Лунный посевной календарь по дням на февраль 2023 года
Некоторые огородники предпочитают использовать при выращивании растений сразу несколько факторов влияния Луны. Считается, что значимую роль играют знаки зодиака, в которых находится Луна в определенные моменты. Таблица посевного лунного календаря на февраль 2023 года показывает, какие работы будут наиболее благоприятными.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Близнецы
|
Рост
|
Можно садить ампельники и вьющиеся кустарники. Растения будут активно ветвиться.
|
2, 3
|
Рак
|
Подходящие дни для посадки низкорослых детерминантных и штамбовых растений. Можно замачивать семена, чтобы освободить их от эфирных масел.
|
4
|
Лев
|
Перед полнолунием садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки.
|
5
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для любых работ.
|
6
|
Убывание
|
После полнолуния садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки.
|
7, 8
|
Дева
|
Удачные дни для посадки цветов с небольшими бутонами.
|
9, 10, 11
|
Весы
|
Благоприятное время для посадки индетерминантных сортов растений, а также высокорослых цветов.
|
12, 13
|
Скорпион
|
Можно садить салаты быстрого созревания, растения с ярко выраженными вкусовыми качествами и ароматом.
|
14, 15
|
Стрелец
|
Подходящее время для однолетних и лекарственных растений. При необходимости можно подсыпать почвосмесь саженцам, проверять кислотность почвы.
|
16, 17
|
Козерог
|
Разрешено выполнять процедуры по ускорению роста корнеплодных культур (выгонка).
|
18, 19
|
Водолей
|
Перед новолунием огородные работы проводят с максимальной осторожностью. По возможности лучше избегать вмешательства.
|
20
|
Рыбы
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любых работ.
|
21
|
Рост
|
После новолуния садить растения нежелательно. Можно готовить емкости и грунт для посадки.
|
22, 23
|
Овен
|
Благоприятный знак для посадки неприхотливых и устойчивых к засухе огородных культур.
|
24, 25, 26
|
Телец
|
Хорошее время, чтобы заняться обогащением почвы микроорганизмами и посадкой грибного мицелия.
|
27, 28
|
Близнецы
|
Можно садить ампельники и вьющиеся кустарники. Растения будут активно ветвиться.
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Подведем итог
Лунный посевной календарь на февраль 2023 года указывает на самые благоприятные дни для проведения огородных и садовых работ. Выполнение простых рекомендаций поможет сохранить растения здоровыми, придать им энергию для дальнейшего роста и развития.