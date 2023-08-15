Лунный календарь здоровья на февраль 2023 года

Астрологи отмечают, что оздоровительные процедуры лучше проходят в благоприятные для этих целей дни. Лунный календарь на февраль 2023 года выбрать самое лучшее время, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Влияние фаз Луны

Ученые и астрологи заявляют, что положение Луны контролирует многие жизненные процессы. И если научный подходя объясняет лишь физические процессы, то представители астрологического сообщества значительно расширяют сферу влияния ночного светила. Они утверждают, что здоровье человека во многом зависит от фаз лунного цикла.

Процедуры по оздоровлению и уходу за организмом покажут более высокую эффективность, если их проводить в благоприятные дни. Чтобы определить подходящее для себя время, следует подробнее разобраться, как спутник Земли влияет на здоровье. В феврале 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-4, 21-28 февраля) . Потоки положительной энергетики в этой фазе значительно возрастают, что положительно сказывается на общем самочувствии и здоровье. Появляются дополнительные силы, помогающие преодолевать сложные жизненные ситуации, заниматься спортом и бороться с негативными факторами окружающей среды. В такие дни можно смело бороться с вредными привычками, начинать диеты и повышать физическую нагрузку.

. Потоки положительной энергетики в этой фазе значительно возрастают, что положительно сказывается на общем самочувствии и здоровье. Появляются дополнительные силы, помогающие преодолевать сложные жизненные ситуации, заниматься спортом и бороться с негативными факторами окружающей среды. В такие дни можно смело бороться с вредными привычками, начинать диеты и повышать физическую нагрузку. Убывающая (6-19 февраля) . В этот период происходит снижение энергетического потенциала. Для здоровья это время не из лучших, однако и в такой ситуации можно найти выгоду. Запасаясь энергией, организм пытается избавиться от всего лишнего. В результате очищающие процедуры и устранение дефектов кожи будут особенно результативными. Можно смело проводить медицинские, косметические и пластические операции.

. В этот период происходит снижение энергетического потенциала. Для здоровья это время не из лучших, однако и в такой ситуации можно найти выгоду. Запасаясь энергией, организм пытается избавиться от всего лишнего. В результате очищающие процедуры и устранение дефектов кожи будут особенно результативными. Можно смело проводить медицинские, косметические и пластические операции. Полнолуние (5 февраля) . В этот день организм находится на пределе своих возможностей, а потому остро реагирует на любые раздражители. Эмоциональное состояние человека будет нестабильным, в результате чего он склонен принимать поспешные и необдуманные решения. Не рекомендуется проводить в этот день оздоровительные процедуры.

. В этот день организм находится на пределе своих возможностей, а потому остро реагирует на любые раздражители. Эмоциональное состояние человека будет нестабильным, в результате чего он склонен принимать поспешные и необдуманные решения. Не рекомендуется проводить в этот день оздоровительные процедуры. Новолуние (20 февраля). Из-за недостатка энергии люди ощущают себя уставшими, может нарушаться нормальная работа организма. Физическую активность стоит уменьшить до минимального уровня, чтобы сэкономить силы для других целей.

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Благоприятные и неблагоприятные дни

Изучая фазы Луны и другое астрологическое влияние, эксперты в этой сфере составляют прогнозы, выявляют закономерности. В таблице показано, какие дни будут благоприятными, неблагоприятными и нейтральными для здоровья, согласно лунному календарю на февраль 2023 года.

Влияние Дни месяца Благоприятное 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28 Неблагоприятное 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 25 Нейтральное 9, 16, 21, 22, 24, 26

Согласно таблице, в феврале 2023 года будет значительно больше неблагоприятных дней. Негативное влияние Луны усугубляется и природными факторами. Последний месяц зимы считается самым холодным, существует большой риск заболеть и выйти из строя на несколько дней. Соблюдайте профилактические меры, чтобы не оказаться на больничной койке. Если же неприятные симптомы уже появились, не откладывайте на потом визит к лечащему врачу.

Описание процедур по дням в таблице

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На работу организма и общее самочувствие влияет множество дополнительных факторов. Одним из самых значимых астрологи называют положение Луны относительно зодиакальных созвездий. По их мнению, существует определенная реакция организма человека на транзит спутника Земли, и это позволяет составлять точные прогнозы. Астрологи дают рекомендации по сохранению здоровья, согласно лунному календарю на февраль 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации астрологов 1 Близнецы Рост Подходящее время для занятий любыми видами спорта кроме самых травмоопасных. Отдых без активности лишь снизит приток энергии. Можно голодать или начинать строгую диету. 2 Рак Тяжелые физические упражнения противопоказаны, строит ограничиться йогой и психофизическими восточными практиками. Благоприятный день для чистки верхних дыхательных путей и массажа. 3 Хорошее время для коррекции начатых оздоровительных процедур. Водные процедуры дадут наиболее высокий результат. 4 Лев Рекомендуется голодать, а также уменьшить количество употребляемой жидкости. Уязвимы глаза. После длительной работы необходимо делать зрительную зарядку. 5 Полнолуние Неблагоприятный день. Дополнительная нагрузка противопоказана. 6 Убыль Хороший день для любых водных процедур, устранения дефектов кожи, фито- и ароматерапии. Физические упражнения противопоказаны, организму в этот день нужен отдых. 7 Дева Подходящее время для изменения рациона питания. Необходимо убрать из меню алкоголь, крепкий кофе, жирные и копченые блюда. В занятиях спортом можно сделать паузу. 8 Почки в этот день будут уязвимы. Удачное время, чтобы бороться с вредными привычками, особенно курением. Астрологи рекомендуют устроить разгрузочный день. 9 Весы На эту дату стоит планировать процедуры по очистке желудка и кишечника. Можно голодать, чтобы снизить нагрузку на эти органы. 10 Спина будет уязвима. Избегайте сквозняков и больших физических нагрузок. Они могут привести к травмам. Подходящее время для легкого массажа спины. 11 Хороший день для прогулок на свежем воздухе, водных процедур и закаливания. Активное взаимодействие с животными подарит дополнительную энергию. Алкоголь и табак категорически противопоказаны. 12 Скорпион Самый удачный день для старта новых оздоровительных программ и диет. Организм легко адаптируется к новым условиям. 13 Удачное время для активных занятий спортом, йоги и медитации. 14 Стрелец Нейтральный день для здоровья. Существенных изменений не произойдет, несмотря на все усилия. 15 Водные процедуры положительно скажутся на психологическом состоянии. 16 Козерог В этот день стоит хорошенько отдохнуть и набраться сил. Занятия спортом не рекомендованы, в процессе можно получить травму. 17 Избегайте приема лекарств на ненатуральной основе. Они могут привести к негативной реакции организма. Водные процедуры могут стать причиной респираторных заболеваний. 18 Водолей Энергетические запасы позволят заниматься любой активностью. Можно делать любые очистительные и косметические процедуры. 19 Будет преобладать негативная энергетика. Рекомендуется как можно меньше нагружать организм, избегать сквозняков и сырости. 20 Рыбы Новолуние Неблагоприятный день. Дополнительная нагрузка противопоказана. 21 Рост Самый благоприятный день, чтобы выполнить новый комплекс упражнений, заняться йогой и восточными системами оздоровления. Массаж окажет положительное влияние. 22 Овен Если позволяют возможности, спортивные нагрузки следует повысить. Отличное время для физических и энергетических чисток. Пейте больше жидкости, это поможет держать обмен веществ в норме. 23 Область шеи будет уязвимой. Нельзя переохлаждать и сильно нагружать эту зону. При сидящем образе жизни нужно чаще разминать шею. 24 Телец Наиболее активна пищеварительная система. Голодание и ограничения в количестве еды противопоказаны. Употребляйте больше молочных продуктов. 25 Уязвимы почки. Нужно держать их в тепле и ограничить употребление жидкости. Удачный день для омоложения организма, расслабляющего или профессионального массажа. 26 В этот день полезно укреплять легкие, выполнять дыхательные упражнения. Неблагоприятное время для курения в любых формах и количествах. Стоит воздержаться от лечения зубов. 27 Близнецы Астрологи рекомендуют провести очищение кишечника, устроить разгрузочный день. Сеансы ароматерапии будут очень полезными для улучшения самочувствия. 28 Отличное время для любых упражнений. Рекомендуется снизить нагрузку на печень, убрав из рациона копченые и жирные блюда, а также сладости.

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Подведем итог

Лунный календарь на февраль 2023 года показывает, какие дни будут самыми благоприятными для здоровья. Рекомендации астрологов помогут наладить работу организма, чтобы постоянно пребывать в хорошем самочувствии и расположении духа.