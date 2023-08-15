Благоприятные дни для косметических процедур в феврале 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в феврале 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Наверняка любая девушка хочет выглядеть красиво в любой ситуации. По мнению астрологов, поход к косметологу окажется удачным, если правильно выбрать дату для этой цели. Лунный календарь на февраль 2023 года подскажет, какие дни будут благоприятными для косметических процедур.
Косметические процедуры по фазам Луны в феврале 2023
Ученые и астрологи убеждены, что Луна влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете. И если первые ограничиваются только наблюдаемыми явлениями, то вторые расширяют лунное влияние и на нематериальную сферу. Согласно наблюдениям экспертов в области астрологии, фазы Луны регулируют обмен веществ, движение жидкости и самочувствие человека. Это отражается и на результате проведения косметических процедур.
Выбрав благоприятный день для похода в салон красоты, можно рассчитывать на удачный исход. И наоборот, эффект окажется противоположным, если время будет неблагоприятным. Чтобы избежать негативных последствий, следует разобраться, как реагирует организм на лунную энергетику.
В феврале 2023 года Луна будет в следующих фазах:
- Растущая (1-4, 21-28 февраля). Происходит активизация многих жизненных процессов. Организм человека реагирует на это соответствующим образом: ногти и волосы отрастают быстрее, происходит ускоренное обновление кожных покровов. Этот процесс требует большого количества энергии и питательных веществ. И если с первым отчасти помогает справиться лунное влияние, то о решении второго необходимо позаботиться самостоятельно. Рекомендуется скорректировать рацион питания, принимать витамины и пользоваться укрепляющими и оздоровляющими средствами.
- Убывающая (6-19 февраля). Несмотря на падение энергетической подпитки, данная фаза считается благоприятной для многих косметических процедур. Организм начинает экономить энергию, избавляясь от лишнего и замедляя некоторые процессы. Этот период будет удачным для лечебных процедур и ухода за кожей лица и тела. Рост волос замедляется, и для дам, предпочитающих короткие стрижки, данная фаза окажется благоприятной.
- Полнолуние (5 февраля). Крайне неподходящее время для любых манипуляций. Организм негативно реагирует на любое воздействие, и косметические процедуры приведут к противоположному результату.
- Новолуние (20 февраля). Из-за энергетического дефицита визит к косметологу не даст желаемого эффекта. Деньги на услуги специалиста будут потрачены зря. К тому же человек в такие моменты чувствует себя не лучшим образом, и это сильно отражается на внешнем виде.
Читайте также: Благоприятные дни для маникюра в феврале 2023 года
Благоприятные дни для косметических процедур в феврале 2023
Зная больше о влиянии спутника Земли на состояние человека, можно удачно выбрать время для визита к мастеру и избежать многих неприятностей.
6, 8, 11, 15, 16, 18 и 27 февраля будут менее благоприятными для сложных салонных процедур, зато необычный результат дадут методы по лечению и оздоровлению кожи. Для этих целей используйте проверенные средства, эффективность которых была проверена на себе.
Остальные дни месяца считаются нейтральными для косметических процедур. Негативного влияния на здоровье они не окажут, но и высокой эффективности ждать не стоит. Для сложных работ нужно выбирать только благоприятные дни. В таком случае риск осложнений будет минимальным.
Читайте также: Лунный календарь здоровья на февраль 2023 года
Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в феврале 2023
Астрологи утверждают, что на успешность определенных процедур влияют сразу несколько факторов. Одним из главных считаются знаки зодиака, в которых находится Луна. Планируя поход к косметологу, необходимо учитывать этот фактор. Таблица показывает, какие дни будут благоприятными, неблагоприятными и нейтральными для косметических процедур, согласно лунному календарю на февраль 2023 года.
|
Дата
|
Знаки зодиака
|
Фазы Луны
|
Рекомендации по уходу за кожей
|
Советы астрологов по уходу за волосами
|
1
|
Близнецы
|
Рост
|
Благоприятный день для водных процедур, чистки кожи. Для ухода можно использовать только легкие щадящие составы без агрессивных компонентов.
|
Стрижка приведет к ускорению роста волос, не навредит структуре. Подходящий день для причесок с объемом.
|
2, 3
|
Рак
|
Хороший эффект дадут омолаживающие процедуры и массаж. Рекомендуется провести чистку организма.
|
Посещать стилиста нежелательно. Волосы станут непослушными и ломкими.
|
4
|
Лев
|
Нельзя совершать травмоопасные процедуры: прокалывание ушей, пирсинг.
|
Хороший день для экспериментов и кардинальной смены образа.
|
5
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Любые процедуры противопоказаны.
|
6
|
Убывание
|
Нельзя совершать травмоопасные процедуры: прокалывание ушей, пирсинг.
|
Хороший день для экспериментов и кардинальной смены образа.
|
7, 8
|
Дева
|
Необходимо сосредоточиться на уходе за ногами. Ароматерапия окажет благоприятное влияние на работу организма.
|
Окрашивание и химическая завивка не нанесут вреда. Можно немного подровнять концы, чтобы волосы стали более крепкими и здоровыми, меньше секлись.
|
9, 10, 11
|
Весы
|
Можно проводить косметические процедуры в районе лица и шеи.
|
Нейтральный день. Любые манипуляции никак не повлияют на состояние волос.
|
12, 13
|
Скорпион
|
Нейтральный день. Визит к косметологу не окажет негативного влияния на здоровье.
|
Поход к мастеру может сильно повлиять на личную жизнь. Возможен как благоприятный результат, так и неблагоприятный.
|
14, 15
|
Стрелец
|
Удачное время для ухода за зоной декольте. Разрешается использовать средства только на натуральной основе.
|
Процедуры никак не отразятся на здоровье волос.
|
16, 17
|
Козерог
|
Новые непроверенные кремы могут сильно навредить здоровью. Для визита к косметологу день неудачный.
|
Идеальное время для экспериментов. Удастся воплотить в жизнь любые идеи.
|
18, 19
|
Водолей
|
Кожа будет особенно восприимчивой к уходу. Желательно использовать только натуральные составы.
|
Даже малейшие изменения негативно скажутся на внешнем виде. Стрижки категорически противопоказаны.
|
20
|
Рыбы
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Любые процедуры противопоказаны.
|
21
|
Рост
|
Неблагоприятный день для любого вмешательства. Визит к косметологу стоит перенести на другое время.
|
Смена оттенка приведет к увеличению энергетического потенциала и активизации интуиции.
|
22, 23
|
Овен
|
Нейтральный день. Визит к косметологу не окажет негативного влияния на здоровье.
|
Любые манипуляции негативно отразятся на работе иммунной системы.
|
24, 25, 26
|
Телец
|
Удачный момент для эпиляции и борьбы с жиром и целлюлитом.
|
Процедуры никак не отразятся на здоровье волос.
|
27, 28
|
Близнецы
|
Благоприятный день для водных процедур, чистки кожи и организма в целом. Для ухода можно использовать только легкие, щадящие составы без агрессивных компонентов.
|
Стрижка приведет к ускорению роста волос, не навредит структуре. Подходящий день для причесок с объемом.
Читайте также: Магнитные бури в феврале 2023 года
Подведем итог
Лунный календарь на февраль 2023 года помогает выбрать самое подходящее время для косметических процедур. Рекомендации астрологов помогут укрепить здоровье и сохранить природную красоту представительниц прекрасного пола.