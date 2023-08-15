Какой будет курс доллара в августе 2023 года

Согласно последним опросам, американский доллар остается главной иностранной валютой среди предпочтений россиян. Граждане продолжают активно вкладывать свои личные сбережения в покупку, намереваясь заработать на разнице стоимости и уйти от инфляции. Чтобы сделать правильный выбор и не прогадать с принятым решением, предлагаем узнать, какой курс доллара будет в августе 2023 года, стоит ли покупать валюту и какие риски возможны.

Что влияет на курс валют

После резкого ослабления в 2022 году доллар начал постепенно возвращать свои позиции. Начиная с 1 января, американская валюта укрепилась по отношению к рублю почти на 15%. Эксперты прогнозируют, что в этом году доллар сможет удивить всех своим движением.

Чтобы разобраться, в какую сторону будет двигаться цена, следует определить главные факторы влияния.

Баланс спроса и предложения

В торговых отношениях деньги считаются точно таким же товаром, имеют определенную стоимость и подчиняются общим правилам. В условиях плавающего курса главным фактором влияния на стоимость валюты считается ее спрос и предложение. Если на валютном рынке преобладает предложение, то цена будет падать, удовлетворяя запросы покупателя. И наоборот, чем больше покупателей, готовых приобрести доллары, тем выше будет ценность валюты.

При нормальных и равномерных торговых отношениях курс находится в стабильном состоянии, но негативные события и панические настроения могут изменить баланс в одну из сторон. Ярким примером может служить резкий рост курса в марте 2022 года, когда граждане были готовы покупать доллары по 130 рублей. Но уже через несколько месяцев стоимость «американца» упала вдвое после введения ограничений Центробанком и правительством РФ.

Уровень инфляции

Не менее важным фактором влияния на курс является уровень инфляции. Он показывает, насколько быстро обесценивается национальная валюта. И относится это не только к России, но и к другим странам. Так, если российские инфляционные показатели выше американских, то рубль обесценивается быстрее доллара. Как следствие, курс растет. Однако работать это может и в обратную сторону.

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Экономические показатели

Экономика оказывает сильное влияние на торговый баланс и, как следствие, курс валют. В нормальном экономическом положении и при отсутствии внешних и внутренних ограничений торговля будет стабильной. Если же баланс смещается в одну из сторон, то соответствующим образом меняется и курс.

Для стран, ориентированных на экспорт, высокая стоимость валюты приносит дополнительные доходы. Однако добиться такого положения бывает сложно, так как большое предложение начинает давить на курс. В таких условиях рубль будет укрепляться. Для импорта предпочтительна низкая стоимость иностранной валюты.

В условиях неопределенности и санкций сложно говорить о стабильности экономики и нормальных торговых отношениях. Невозможность продать ресурсы на привычные рынки сбыта приводит к постепенному повышению курса, и в ближайшей перспективе такая тенденция продолжится.

Действия Центробанка

Центробанк придерживается принципа «плавающего курса», который предполагает невмешательство регулятора и правительства в его формирование. На практике же ЦБРФ имеет множество инструментов, чтобы регулировать стоимость национальной и зарубежной валюты. Причем, используются они довольно часто.

Одним из таких инструментов являются валютные интервенции – покупка или продажа большого количества долларов и валюты, чтобы регулировать торговый баланс.

Инвестиционная привлекательность

Любые глобальные или локальные негативные события не лучшим образом влияют на привлекательность страны для инвесторов. Крупные компании предпочитают не вкладывать деньги в рискованные регионы или выводить капитал, если это уже сделано. В результате крупные источники валюты уходят, создавая почву для роста курса.

Принимая решение о покупке долларов, евро или любой другой валюты, необходимо учитывать все факторы влияния не только на ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе. Правильный расчет поможет снизить все возможные риски, сохранить и приумножить капитал.

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Прогнозы на курс доллара в августе 2023 года

Согласно финансовым прогнозам, курс доллара закрепится в ценовом коридоре 82-87 рублей, но в моменте может выйти за уровень 90 рублей. Такой уровень считается предпочтительным для представителей государственных органов, так как высокий курс поможет компенсировать потери на санкциях.

Однако финансисты предполагают, что надолго цена не закрепится на этом уровне, и уже осенью произойдет довольно ощутимое ослабление рубля. По некоторым пессимистическим оценкам, уже в этом году можно получить доллар по 100 рублей, а может даже и выше. Окончательный курс будет зависеть от того, какие действия будут предпринимать Центробанк и правительство РФ и будут ли.

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Следует отметить, что этот прогноз построен на данных из открытых источников и на сохранении текущей экономической и геополитической ситуации. Любые непредвиденные ситуации могут оказать существенное влияние на курс как в одну, так и в другую сторону. В таком случае финансовый прогноз быстро потеряет свою актуальность.

Стоит ли покупать доллары в августе 2023 года: мнение экспертов

Несмотря на все шаги, направленные на дедолларизацию страны и попытки перевести денежные расчеты на китайскую валюту, многие граждане предпочитают хранить деньги и инвестировать именно в доллары. И, с большой долей вероятности, это изменится очень нескоро.

И всё же эксперты в финансовой сфере рекомендуют избегать вложений в американской валюте. Данный вид инвестирования имеет большие ограничения: от сложностей с покупкой наличных денег до возможного запрета оборота долларов и заморозки счетов. Согласно прогнозам, рост стоимости доллара продолжится, но прибыль от курсовой разницы может полностью погаситься комиссиями и другими факторами.

В качестве альтернативы привычным «зеленым» можно использовать дружественные валюты: юани, рупии, дирхамы. С начала 2023 года они показали аналогичный доллару рост – 14-15%. При этом они не имеют тех ограничений, которые присутствуют при попытке купить валюты «недружественных» стран.

Эксперты напоминают об осторожности при инвестировании личных средств. Вложение денег только в валюту создает высокие риски их потери. Будет правильным решением распределить бюджет между валютными накоплениями, акциями, облигациями и депозитами в рублях. В таком случае удастся обезопасить инвестиции от любых неблагоприятных ситуаций.

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Подведем итог

Финансовый прогноз сообщает, какой курс доллара будет в августе 2023 года. Эксперты предполагают, что движение цены продолжится в интервале 82-87 рублей с вероятностью повышения до 92 рублей. Прогноз носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

Фото Клео.ру