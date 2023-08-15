Благоприятные дни для финансовых операций в августе 2023

Умение правильно распоряжаться деньгами является залогом финансового успеха. Но иногда одних знаний бывает недостаточно, требуется поддержка звезд и Фортуны. Лунный денежный календарь на август 2023 года подскажет, когда стоит планировать самые важные дела, а в какие моменты лучше избегать даже мелких трат.

Лунный денежный календарь на август 2023: таблица

Астрологи утверждают, что влияние Луны распространяется гораздо дальше наблюдаемых процессов. Энергетические потоки регулируют деятельность живых существ и растений, сказываются на отношениях между людьми, а также отвечают за успехи и неудачи в финансовой сфере. Отмечается, что одинаковые операции с деньгами могут давать совершенно противоположные результаты, если проводятся в разные лунные дни.

Чтобы воспользоваться энергией Луны с максимальной пользой, нужно определить, какие дни окажутся наиболее подходящими для совершения покупок, банковских транзакций, обмена валют и других действий. Эти даты перечислены в таблице.

Воздействие Дата Благоприятное 3, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 26, 29, 30 Неблагоприятное 1, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 31 Нейтральное 2, 5, 8, 9, 11, 12, 23, 24

Согласно утверждениям астрологов, в благоприятные дни лунная энергетика будет удачной для большинства дел. Даже незначительные действия могут отразиться на материальном положении, а в некоторых случаях – принести большую выгоду в самое ближайшее время. Сложные процедуры будут решаться быстрее и с максимальной результативностью, если выбирать для этого подходящие даты. Успешными окажутся большинство из перечисленных операций:

банковские транзакции различного объема;

кредитование и получение денег в долг;

покупка жилья, траты на ремонтные работы;

оплата коммуналки;

вложение и инвестирование;

совершение покупок.

Энергетическое влияние может приносить как успех, так и неудачи в делах, связанных с финансами. Если выбираются неблагоприятные дни, то их результат может сильно разочаровать. Даже легкие повседневные задачи могут приводить к дополнительным расходам. Особенно опасными окажутся инвестиции – с большой вероятностью вложенные деньги не вернутся.

Если выбранная дата является нейтральной, то стоит полагаться исключительно на собственные силы, знания и умения. Луна не будет влиять на результат сделок: баланс не изменится ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

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Благоприятные дни

Астрологи утверждают: чтобы достигать больших успехов и получать только выгоду от финансовых операций, необходимо проводить их строго в благоприятные дни. От правильного выбора даты зависит, удастся ли снизить возможные риски, приобрести качественную вещь или услуги, сэкономить деньги или получить дополнительную прибыль.

Лунный денежный календарь указывает, что самыми благоприятными днями месяца станут 6, 10, 19, 29 и 30 августа 2023 года. Удача будет покровительствовать даже в самых сложных и ответственных делах. Рекомендуется назначать самые крупные и финансово масштабные задачи.

Для крупных и мелких трат, а также других повседневных дел подходящими днями будут 3, 7, 13, 14, 21, 22 и 26 августа. В такие моменты снижаются риски купить некачественный товар или переплатить выше реальной стоимости. Эти дни считаются наиболее удачными для шоппинга, оплаты различных услуг и других трат.

Активное движение средств в благоприятные дни усиливает энергетику денег. Этот эффект можно усилить, если выполнить магический денежный ритуал. Астрологи рекомендуют проводить его в полнолуние, так как лунная энергия в этот день будет на самом высоком уровне.

Неблагоприятные дни

Лунный денежный календарь на август 2023 года дает рекомендации не только по благоприятным, но и неблагоприятным дням. Так, астрологи отмечают, что в моменты негативного влияния Луны даже простые действия могут привести к большим расходам и снижению общей энергетики.

Самыми неблагоприятными днями месяца в отношении денег являются 1, 15, 16, 20 и 31 августа. В такие моменты требуется максимальная осторожность. Даже небольшие повседневные покупки могут нанести большой удар по материальному положению.

Дополнительная осторожность не помешает и в следующие дни: 4, 17, 18, 25, 27 и 28 августа. Особенно в случае получения кредитов или инвестирования крупных сумм. Однако повседневные дела и покупки можно совершать без ограничений, если они делаются за собственные средства. В случае, когда в дело вступают заемные деньги и кредиты, стоит перенести такую покупку на другой день.

Также неблагоприятными считаются сатанинские лунные сутки: 1, 9, 15, 25 и 31 августа. В такие моменты негативные качества каждого человека проявляются особенно сильно, и в некоторых случаях могут брать верх над логикой и холодным расчетом. Под влиянием чувств и эмоций будет очень легко совершить необдуманный поступок или принять неправильное решение.

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Когда заниматься финансами в августе 2023 года?

По утверждениям астрологов, лунное влияние имеет множество аспектов и особенностей. Для получения достоверного прогноза необходимо учитывать многие факторы. Лунный денежный календарь на август 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для некоторых дел.

Влияние фазы луны в августе 2023 года

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Луна играет очень важную роль в жизни каждого человека. Энергетическое влияние ночного светила отражается на многих процессах, в том числе и тех, которые не удается увидеть или зафиксировать измерительными приборами. Астрологи отмечают, что в различных фазах Луны финансовые операции проходят по-разному. Чтобы использовать космическую энергетику в личных целях, нужно изучить, как она работает. В августе 2023 года Луна будет в таких фазах:

Убывающая (2-15 августа) . Постепенное снижение энергетического влияния ночного светила отражается соответствующим образом и на материальном положении. Происходит снижение дохода, уменьшается количество возможностей для получения денег. Но фаза убывающей Луны – это удачное время, чтобы получить кредит, считают астрологи. Проценты по долгу будут накапливаться медленнее.

. Постепенное снижение энергетического влияния ночного светила отражается соответствующим образом и на материальном положении. Происходит снижение дохода, уменьшается количество возможностей для получения денег. Но фаза убывающей Луны – это удачное время, чтобы получить кредит, считают астрологи. Проценты по долгу будут накапливаться медленнее. Растущая (17-30 августа) . Энергетика Луны увеличивается, и это позитивно сказывается на финансовой сфере. Можно смело давать деньги в долг, инвестировать в надежные проекты и открывать вклады. Брать кредиты не рекомендуется.

. Энергетика Луны увеличивается, и это позитивно сказывается на финансовой сфере. Можно смело давать деньги в долг, инвестировать в надежные проекты и открывать вклады. Брать кредиты не рекомендуется. Полнолуние и новолуние (1, 16 и 31 августа). В эти дни Луна находится в критических точках цикла. Из-за энергетической нестабильности проводить финансовые операции категорически не рекомендуется. Даже незначительные транзакции обернутся большими проблемами.

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Подведем итог

Чтобы достичь материального благополучия и успеха в делах, пригодится любая поддержка. В сложных ситуациях на помощь могут прийти звезды. Лунный денежный календарь на август 2023 года показывает, какие дни окажутся наиболее благоприятными для финансовых операций.

Фото Клео.ру