Благоприятные дни для финансовых операций в августе 2023

Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в августе 2023 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.
Умение правильно распоряжаться деньгами является залогом финансового успеха. Но иногда одних знаний бывает недостаточно, требуется поддержка звезд и Фортуны. Лунный денежный календарь на август 2023 года подскажет, когда стоит планировать самые важные дела, а в какие моменты лучше избегать даже мелких трат.
Лунный денежный календарь на август 2023: таблица
Астрологи утверждают, что влияние Луны распространяется гораздо дальше наблюдаемых процессов. Энергетические потоки регулируют деятельность живых существ и растений, сказываются на отношениях между людьми, а также отвечают за успехи и неудачи в финансовой сфере. Отмечается, что одинаковые операции с деньгами могут давать совершенно противоположные результаты, если проводятся в разные лунные дни.
Чтобы воспользоваться энергией Луны с максимальной пользой, нужно определить, какие дни окажутся наиболее подходящими для совершения покупок, банковских транзакций, обмена валют и других действий. Эти даты перечислены в таблице.
|
Воздействие
|
Дата
|
Благоприятное
|
3, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 26, 29, 30
|
Неблагоприятное
|
1, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 31
|
Нейтральное
|
2, 5, 8, 9, 11, 12, 23, 24
Согласно утверждениям астрологов, в благоприятные дни лунная энергетика будет удачной для большинства дел. Даже незначительные действия могут отразиться на материальном положении, а в некоторых случаях – принести большую выгоду в самое ближайшее время. Сложные процедуры будут решаться быстрее и с максимальной результативностью, если выбирать для этого подходящие даты. Успешными окажутся большинство из перечисленных операций:
- банковские транзакции различного объема;
- кредитование и получение денег в долг;
- покупка жилья, траты на ремонтные работы;
- оплата коммуналки;
- вложение и инвестирование;
- совершение покупок.
Энергетическое влияние может приносить как успех, так и неудачи в делах, связанных с финансами. Если выбираются неблагоприятные дни, то их результат может сильно разочаровать. Даже легкие повседневные задачи могут приводить к дополнительным расходам. Особенно опасными окажутся инвестиции – с большой вероятностью вложенные деньги не вернутся.
Если выбранная дата является нейтральной, то стоит полагаться исключительно на собственные силы, знания и умения. Луна не будет влиять на результат сделок: баланс не изменится ни в положительную, ни в отрицательную сторону.
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Благоприятные дни
Астрологи утверждают: чтобы достигать больших успехов и получать только выгоду от финансовых операций, необходимо проводить их строго в благоприятные дни. От правильного выбора даты зависит, удастся ли снизить возможные риски, приобрести качественную вещь или услуги, сэкономить деньги или получить дополнительную прибыль.
Для крупных и мелких трат, а также других повседневных дел подходящими днями будут 3, 7, 13, 14, 21, 22 и 26 августа. В такие моменты снижаются риски купить некачественный товар или переплатить выше реальной стоимости. Эти дни считаются наиболее удачными для шоппинга, оплаты различных услуг и других трат.
Активное движение средств в благоприятные дни усиливает энергетику денег. Этот эффект можно усилить, если выполнить магический денежный ритуал. Астрологи рекомендуют проводить его в полнолуние, так как лунная энергия в этот день будет на самом высоком уровне.
Неблагоприятные дни
Лунный денежный календарь на август 2023 года дает рекомендации не только по благоприятным, но и неблагоприятным дням. Так, астрологи отмечают, что в моменты негативного влияния Луны даже простые действия могут привести к большим расходам и снижению общей энергетики.
Дополнительная осторожность не помешает и в следующие дни: 4, 17, 18, 25, 27 и 28 августа. Особенно в случае получения кредитов или инвестирования крупных сумм. Однако повседневные дела и покупки можно совершать без ограничений, если они делаются за собственные средства. В случае, когда в дело вступают заемные деньги и кредиты, стоит перенести такую покупку на другой день.
Также неблагоприятными считаются сатанинские лунные сутки: 1, 9, 15, 25 и 31 августа. В такие моменты негативные качества каждого человека проявляются особенно сильно, и в некоторых случаях могут брать верх над логикой и холодным расчетом. Под влиянием чувств и эмоций будет очень легко совершить необдуманный поступок или принять неправильное решение.
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Когда заниматься финансами в августе 2023 года?
По утверждениям астрологов, лунное влияние имеет множество аспектов и особенностей. Для получения достоверного прогноза необходимо учитывать многие факторы. Лунный денежный календарь на август 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для некоторых дел.
Влияние фазы луны в августе 2023 года
Луна играет очень важную роль в жизни каждого человека. Энергетическое влияние ночного светила отражается на многих процессах, в том числе и тех, которые не удается увидеть или зафиксировать измерительными приборами. Астрологи отмечают, что в различных фазах Луны финансовые операции проходят по-разному. Чтобы использовать космическую энергетику в личных целях, нужно изучить, как она работает. В августе 2023 года Луна будет в таких фазах:
- Убывающая (2-15 августа). Постепенное снижение энергетического влияния ночного светила отражается соответствующим образом и на материальном положении. Происходит снижение дохода, уменьшается количество возможностей для получения денег. Но фаза убывающей Луны – это удачное время, чтобы получить кредит, считают астрологи. Проценты по долгу будут накапливаться медленнее.
- Растущая (17-30 августа). Энергетика Луны увеличивается, и это позитивно сказывается на финансовой сфере. Можно смело давать деньги в долг, инвестировать в надежные проекты и открывать вклады. Брать кредиты не рекомендуется.
- Полнолуние и новолуние (1, 16 и 31 августа). В эти дни Луна находится в критических точках цикла. Из-за энергетической нестабильности проводить финансовые операции категорически не рекомендуется. Даже незначительные транзакции обернутся большими проблемами.
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Подведем итог
Чтобы достичь материального благополучия и успеха в делах, пригодится любая поддержка. В сложных ситуациях на помощь могут прийти звезды. Лунный денежный календарь на август 2023 года показывает, какие дни окажутся наиболее благоприятными для финансовых операций.
Фото Клео.ру