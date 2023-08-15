Какой будет курс евро в августе 2023 года

Иностранная валюта считается одним из эффективных путей инвестирования, но в настоящее время вложения в евро связаны с большими рисками. Несмотря на это, многие россияне предпочитают хранить накопления именно таким способом. Предлагаем узнать, какой курс евро будет в августе 2023 года и о чем предупреждают финансисты.

Факторы, влияющие на курс евро

Начиная с января 2023 года наблюдается ослабление рубля по отношению к большинству мировых валют. За это время европейская валюта выросла на 20%. Лишь в апреле произошло небольшое снижение на фоне новостей о сохранении ключевой ставки на предыдущем уровне. Однако незначительное укрепление рубля очень быстро отыгралось, и его падение продолжилось. На момент написания данного материала официальный курс евро составил 91.5 рубля.

Для правильного прогнозирования движения цены различных валют необходимо разобраться, какие события и факторы влияют на него сильнее всего.

Торговый баланс

Валюта является необходимым средством для осуществления международной торговли. Будучи обычным товаром, она следует главному торговому правилу: при большом спросе цена растет, а при доминирующем предложении – падает. Дефицит евро приводит к тому, что его курс планомерно повышается. И наоборот, при отсутствии спроса на европейскую валюту происходит ослабление цены.

Если торговый баланс – равномерный, и никакие сторонние факторы не влияют на международную торговлю, то курс остается стабильным.

На курс валют может повлиять и фактор сезонности. Например, в летний период граждане часто отправляются за пределы страны в отпуск. Эксперты отмечают в эти месяцы заметный спрос на доллары и евро (в зависимости от стран посещения), что увеличивает курсовую разницу. Также периодом ожидаемого роста являются моменты оплаты международных кредитов.

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Уровень инфляции

Этот показатель часто считают главным, так как он определяет, насколько быстро национальная валюта теряет свою ценность. Если уровень российской инфляции выше, чем в странах ЕС, то курс будет реагировать на это в сторону увеличения.

Данный фактор может работать и в обратную сторону. К примеру, после достижения инфляционных показателей в Евросоюзе до 10% курс евро начал слабеть, достигнув цены 0.96 доллара и 55 рублей. В настоящее время наблюдается постепенное снижение инфляционных показателей, в некоторых моментах они даже опережают прогнозы финансистов.

Цены на энергоресурсы

Одним из важнейших показателей, определяющих курс рубля и евро, являются цены на энергоресурсы и другие полезные ископаемые. Введение санкций на российские товары крайне негативно отразилось на международной торговле, в которой они отыгрывали очень значимую роль, что в результате стало ощутимым ударом по российскому бюджету. Смещение торгового баланса вполне ожидаемо повлияло на курс евро.

Но даже такие негативные тенденции открывают дополнительные возможности. Дешевый рубль благоприятно сказывается на экономике стран, ориентированных на экспорт. Чем больше товаров продано за границу за валюту, тем больше рублей поступает в бюджет. Если же в стране преобладает импорт, то высокий курс создает крайне невыгодные торговые условия.

Ключевая ставка и другие рычаги влияния регулятора

В России действует плавающий валютный курс, при котором ни ЦБ РФ, ни правительство не могут влиять на темпы его изменения. Стоимость евро, долларов и денежных знаков других стран регулируются лишь балансом спроса и предложения. Но в реальных условиях регулятор имеет ряд рычагов влияния, чтобы менять ситуацию в благоприятную сторону, если она развивается по незапланированному маршруту. Например, Центробанк может выходить с валютными интервенциями, покупая или продавая валюту, меняя тем самым баланс спроса и предложения и корректируя курс в нужную сторону.

Еще одним способом влиять на различные экономические показатели, включая курс валют, является ключевая ставка. Использование этого инструмента имеет как положительные моменты, так и ряд негативных последствий. Высокая ставка устанавливается для снижения уровня инфляции, но приводит к замедлению экономики и снижению популярности кредитов. При таких условиях популярность валюты снижается, а рубль укрепляется. И наоборот, при низкой ставке повышается производство, граждане активно пользуются кредитными предложениями, но вместе с тем растет и инфляция. На валютном рынке трейдеры чаще обращают внимание на валюту, а не на рубли. В результате растет курс евро и денежных знаков других стран.

Неблагоприятный инвестиционный фон

Любые негативные события глобального и регионального характера снижают инвестиционную привлекательность. В результате инвесторы менее охотно вкладывают валюту в развитие и чаще выводят деньги за рубеж. Это создает перекос баланса в сторону спроса и, как результат, повышения курса.

Принимая решение о покупке евро в августе 2023 года, необходимо учитывать все факторы влияния на курс. Тщательное изучение текущей обстановки и правильный подсчет поможет избежать больших финансовых потерь.

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Какой прогноз на курс евро ожидается в августе 2023 года

Финансисты и аналитики предполагают, что в конце лета курс евро продолжит рост. Новым ценовым коридором станет интервал 89-97 рублей с повышением в моменте до уровня 99 рублей. Напомним, что ранее аналитики некоторых рейтинговых финансовых агентств утверждали, что 99 рублей за евро – это самый пессимистический сценарий.

Предпочтительным уровнем, о котором упоминали представители государственных структур, является 80-85 рублей за 1 евро. При такой цене частично компенсируются потери от введенных санкций.

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Экономисты и финансовые аналитики строят прогнозы, опираясь на имеющуюся информацию и учитывая текущую обстановку. Любые изменения новостного фона, появление форс-мажорных обстоятельств или неанонсированные решения правительства РФ и Центробанка обязательно скажутся на курсе, и прогноз окажется неактуальным.

Стоит ли покупать евро в августе 2023 года: мнение экспертов

Евро и доллары остаются одними из самых популярных денежных знаков, несмотря на происходящие события и вводимые ограничения на их использование. Многие россияне продолжают покупать и хранить европейскую валюту. Впрочем, рост на 20% с начала 2023 года подтверждает, что данная привычка была оправданной.

Но эксперты призывают соблюдать осторожность, вкладывая деньги в валюту ЕС: россияне рискуют потерять больше средств на комиссиях и ограничениях в отношении «недружественной» валюты, чем заработать на разнице курсов. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на китайские юани, индийские рупии, дирхамы ОЭА. Эти валюты не имеют аналогичных ограничений.

Также не стоит забывать о правилах инвестирования и распределять бюджет на различные направления: акции, облигации, другие способы вложения денег. При этом необходимо обращать внимание не только на отечественные компании, но и на зарубежные.

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Подведем итог

Финансисты и экономисты проанализировали состояние на валютном рынке и сообщают, какой курс евро будет в августе 2023 года. По мнению экспертов, стоит ожидать движения в ценовом коридоре 89-97 рублей с ростом до 99 рублей в моменте. Данный прогноз носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией.

Фото Клео.ру