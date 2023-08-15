Когда собирать сосновые шишки для варенья

Варенье из сосновых шишек — вкусный и полезный десерт, который укрепляет иммунитет и помогает бороться со многими заболеваниями. Но, чтобы такое лакомство получилось максимально полезным, нужно знать, как правильно собирать для варенья сосновые шишки.

Какие шишки подходят для варенья

Для целебного и вкусного варенья подходят не все шишки, поэтому важно научиться правильно выбирать сырье. Собирать их нужно только в экологических чистых лесах подальше от городов, промышленных зон и автомагистральных трасс. При этом лес не должен быть слишком молодым, так как деревья начинают плодоносить только на третий год после посадки, но и не слишком старым. Собирать шишки лучше с деревьев, которые растут в глубине леса и рядом с хорошо освещенными полянками. Если на дереве имеются следы гнили или оно повреждено вредителями, то с него шишки собирать нельзя.

При сборе плодов хвойных деревьев нужно знать, что есть женские шишки и мужские. За пыльцу отвечают вторые. По размерам они мелкие, овальные, по цвету немного желтоватые, собираются в небольшие группы, и срок их цветения заканчивается в начале лета. Для варенья используют именно женские шишки, по текстуре они более упругие, твердые, с ребристыми чешуйками и смолянистой поверхностью.

Собирая сырье для варенья, стоит выбирать молодые экземпляры длиной от 1,5 до 3 см, так как в отличие от созревших плодов в них больше полезных веществ. При этом шишки должны быть нераскрытыми, на ощупь плотными, но умеренно, чтобы без усилий их можно было проткнуть ногтем. Также плоды должны быть зелеными, с ароматной липкой смолой на поверхности.

Шишки при сборе аккуратно срезают ножом и складывают в корзину так, чтобы их почки как можно меньше соприкасались с другими предметами. Это предотвратит потерю смолы, ведь именно в ней большего всего содержится питательных веществ.

Интересно! Как правильно заморозить клубнику на зиму - 7 идей

Когда нужно собирать сосновые шишки для варенья

Сроки, когда лучше всего собирать сосновые шишки для варенья, зависят от многих факторов. Оптимальным временем для их сбора считается конец весны, так как с приходом лета плоды начинают терять свои целебные свойства. Для лечебных настоек подходят мягкие неодеревеневшие шишки, поэтому сбор проводят сразу после того, как они появятся на ветках.

Период сбора шишек в России зависит от климатических особенностей конкретного региона, но главное — успеть собрать сырье до того момента, пока на деревьях не начнет появляться новая хвоя, а именно:

В Подмосковье шишки собирают с конца мая до середины июня, именно в это время побеги активно растут, количество смолы в них резко увеличивается, а вместе с ней и их ценность.

В Средней полосе период сбора совпадает со сроками в Московской области.

В Сибири к заготовке сырья приступают в более поздние сроки, так как в холодном климате срок вегетации растений наступает позже. Как правило, это период с конца июня по середину июля.

Некоторые хозяйки лучшее время для сбора определяют по лунному календарю. И заготавливать такое сырье нужно на убывающую Луну и в тот период, когда спутник проходит через такие созвездия, как Водолей, Овен, Близнецы, Козерог, Лев и Стрелец.

Польза и вред варенья из сосновых шишек

Польза сосновых шишек неоценима, ведь их состав улучшает работу практических всех систем организма человека, включая нервную, сердечную, сосудистую и мочеполовую. Также способствует нормализации обменных процессов и мышечного тонуса, восстановлению зрения. Уменьшает чувствительность организма к разным болезням, особенно к простудным заболеваниям.

В составе также присутствуют такие микроэлементы, как натрий, йод, кальций, магний и фосфор. Такие важные элементы необходимы для крепости костей, нормального функционирования мышц, сердца и других внутренних органов. Кроме того, сосновые шишки помогают бороться с отравлением, очищая организм от токсинов. Нельзя не отметить и то, что плоды хвои богаты эфирными маслами, благодаря которым шишки не теряют свои лечебные свойства.

Молодые плоды сосны подходят не только для варенья, но и для настоек, которые хорошо помогают при заболеваниях полости рта, расстройств желчного пузыря, при нарушениях нервной, а также дыхательной систем. Также лекарственные препараты на основе растительного компонента способствуют восстановлению мозгового кровообращения и устранению первых симптомов инсульта.

Интересно! Как сохранить болгарский перец на зиму

Широко используют такое растительное сырье в дерматологии, косметологии, а препаратами на его основе лечат импотенцию.

Несмотря на пользу, варенье нельзя давать детям до 3 лет и беременным женщинам. Также оно противопоказано при аллергии и индивидуальной непереносимости, при нарушении всех функций почек и гепатите.

Как подготовить сосновые шишки для варенья

Процесс подготовки молодых побегов сосны вызывает много споров. Некоторые полагают, что если они собраны в экологически чистом лесу, то мыть их не нужно. Так можно будет сохранить их смолистые вещества, которые и придают десерту характерный пряный вкус. Другие считают, что шишки нужно не только помыть, но и вымочить в холодной воде в течение суток, чтобы избавить плоды от лишней горечи.

Готовить варенье можно разными способами, как с варкой, так и без, при этом многие рекомендуют именно второй способ, он позволяет сохранить большую часть полезных свойств.

Рецепты варенья из сосновых шишек

Для приготовления десерта лучше брать посуду из алюминия или нержавейку, которую можно будет потом быстро очистить, так как в процессе варки шишки будут выделять смолу.

Простой рецепт варенья из шишек

Даже самый простой рецепт позволит приготовить необычное, вкусное и полезное лакомство для всей семьи. Из ингредиентов понадобятся только плоды молодой сосны и сахар в соотношении 1:1.

Приготовление:

В кастрюлю высыпаем шишки и заливаем их водой до уровня на 2 см выше основного ингредиента, плоды не должны всплывать. Насыпаем сахар и на сильном огне доводим до кипения, сахарный песок должен полностью раствориться. При постоянном помешивании варим варенье в течение двух часов, после сразу закатываем готовый десерт.

С кедровыми орешками

Готовить варенье можно вместе с другими не менее полезными добавками, например с кедровыми орешками.

Ингредиенты:

1 кг сосновых шишек;

1 кг сахара;

350–400 г кедровых орешков;

0,5 л воды.

Приготовление:

В кастрюлю с сосновыми побегами всыпаем сахарный песок и вливаем воду. С момента закипания томим в течение 1,5–2 часов, при этом не забываем варенье периодически перемешивать. На сухую сковороду насыпаем кедровые орешки и обжариваем их до появления золотистого цвета. Добавляем орешки в варенье и наполняем готовым десертом подготовленные баночки, закатываем.

Кедровые орешки нужно обязательно обжарить, это не только придаст десерту насыщенный вкус и аромат, но и позволит сохранить полезную заготовку в течение длительного времени.

Интересно! Как заморозить шпинат на зиму в домашних условиях

С лимоном

Всем известно, насколько полезен лимон, особенно в сезон простуд, поэтому варенье можно сварить и с добавлением такого цитруса.

Ингредиенты:

1 кг сосновых шишек;

1 кг сахара;

1 лимон;

3 л воды.

Приготовление:

В кастрюлю с водой засыпаем молодые побеги хвои, варим их два часа, а после оставляем настаиваться на всю ночь. На другой день процеживаем, несколько шишек оставляем для красоты. В смесь насыпаем сахар и томим на малом огне, пока она не загустеет. Лимон режем кусочками можно прямо с кожурой. Цитрус добавляем за 20 минут до конца варки, затем готовый десерт закатываем в баночках.

Рецепт варенья без варки

Такой способ приготовления позволит получить десерт с максимально полезными для организма свойствами, так как шишки не будут подвержены термической обработке.

Ингредиенты:

1 кг сосновых шишек;

1,5 кг сахара.

Приготовление:

Сосновые шишки нарезаем кусочками, каждый со всех сторон присыпаем сахарным песком. Укладываем в большую банку, при этом каждый слой также посыпаем сахаром. Банку с шишками накрываем марлей и оставляем на солнце, каждый день содержимое сосуда встряхиваем. Как только сахар полностью растворится, варенье готово. Разливаем его по стерильным баночкам и храним в прохладном месте.

С брусникой

Брусника — питательная ягода, которая приносит огромную пользу организму, а варенье с ней и сосновыми шишками получается необычным на вкус.

Ингредиенты:

1 кг сосновых шишек;

1,5 кг сахара;

150 г брусники;

5 г корицы.

Приготовление:

В кастрюлю с кипящей водой засыпаем зеленые плоды хвои, огонь уменьшаем, варим 20 минут. Бруснику с помощью блендера или обычной толкушки измельчаем до получения пюре. Добавляем к шишкам, продолжаем варить еще 1,5 часа. Корицу добавляем в варенье буквально за пару минут до готовности и готовый десерт закатываем.

С имбирем

Имбирь — полезная и ароматная пряность, которую используют не только в кулинарии, но и в народной медицине, поэтому и такой рецепт целебного десерта стоит взять на заметку.

Ингредиенты:

1 кг сахара;

1 кг сосновых шишек;

100 г имбиря;

1 л воды.

Приготовление:

Из воды и сахара готовим сироп. Засыпаем в него плоды хвои и томим в течение 20 минут. Оставляем шишки в сиропе на 8 часов, то есть можно на ночь. На следующий день еще раз их провариваем в течение 30 минут. Настаиваем зеленые побеги в сиропе еще 8 часов и варим третий раз, но это уже последняя варка. Третий раз варим десерт уже с добавлением имбиря, который чистим, режем кусочками, кладем в десерт. Готовим полчаса и раскладываем по стерильным баночкам.

Как принимать варенье из сосновых шишек

Варенье из молодых побегов сосны приторное, калорийное и терпкое на вкус. Поэтому его много не съешь, да и в большом количестве употреблять его противопоказано. Здесь специалисты рекомендуют взрослым съедать 1 ч. л. в день в чистом виде или с теплым чаем.

Для общего укрепления организма можно пить напиток из полстакана воды и 1 ч. л. варенья. Выпивать его нужно утром и вечером, но только не перед сном, так как такому десерту присущи тонизирующие свойства.

Детям до 3 лет такой десерт давать нельзя, правда, врачи рекомендуют воздержаться до 7 лет. При отсутствии противопоказаний можно давать по 1/3 ч. л., доводя до 1 ч. л. И здесь важно следить за реакцией детского организма, чтобы не было никаких серьезных последствий.

Варенье из сосновых шишек — полезный десерт со своим особым вкусом и ароматом. Такое лечебное средство способно вылечить от разных недугов, но особенно оно незаменимо при анемии, дефиците витаминов и простудных заболеваниях. Главное, знать, какие плоды хвои подходят для варенья и как их собирать, ведь только при правильном и своевременном сборе в десерте сохранятся все полезные вещества растительного сырья.

Итоги