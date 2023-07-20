Как сохранить болгарский перец на зиму

Болгарский перец — вкусный и полезный овощ, которым хочется наслаждаться круглый год. И такая возможность доступна для каждой хозяйки, если знать, как сохранить овощи на зиму без потери вкуса и внешнего вида.

Выбор и подготовка болгарского перца для хранения

Созревание болгарского перца бывает техническим, когда плоды уже достигли нужного размера, но по цвету остаются все еще зелеными и висят на ветках. Такие плоды не столь сочные и мясистые, но при этом они плотные и больше подходят для длительного хранения, а также для консервации.

Ботанический — это еще один тип созревания, при котором плоды приобретают нужный цвет. На вкус они сладкие, с сочной и мягкой мякотью. Такие овощи можно употреблять в пищу и консервировать. Подходят они и для хранения, только не на длительный срок, максимум на 2 месяца.

Период хранения перца во многом зависит от их правильной подготовки. Плоды нельзя срывать с куста, их нужно аккуратно снять с помощью секатора, обрезав им хвостики. В отсутствии дождей или при выращивании в теплице плоды можно просто протереть влажной тряпкой, в другом случае — хорошо промыть под проточной водой. После их нужно посушить и отсортировать, оставив для хранения только хорошие и качественные плоды.

Отобранные овощи важно обработать медным купоросом (1%), еще раз просушить в прохладном темном месте и только после этого их можно закладывать на хранение.

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Условия хранения

Сохранить болгарский перец свежим без заморозки и варки можно, если знать, как правильно создать для него оптимальные условия.

Хранить овощи лучше всего в деревянных ящиках и хорошо, если они будут сбиты из реек. Можно использовать и пластиковую тару, но в них обязательно нужно сделать отверстия, без воздуха перцы долго храниться не будут.

Для хранения зеленых плодов ящик застилают бумагой, укладывают овощи так, чтобы они не касались друг друга. Сверху накрывают бумагой или тканью, помещают еще несколько рядов. Важно, чтобы верхние слои не придавливали нижние.

Для сохранности спелых плодов овощи можно пересыпать речным песком, только он должен быть чистым, сухим, и для надежности его лучше прокалить. Вместо песка можно использовать перлит или древесную стружку, только от фруктовых деревьев.

Для дозревания каждый плод нужно будет обернуть бумагой. Такой способ самый энергозатратный, ведь для проверки запасов придется раскрывать каждый экземпляр.

На срок хранения сладкого перца влияют и такие факторы, как температура, влажность и освещение. Хранить овощи нужно только в затемненном месте. Любой свет, будь то искусственный, солнечный или ультрафиолет, будет ускорять созревание овощей.

Оптимальный температурный режим, при котором овощи сохранят свои вкусовые качества и свежесть, должен быть в пределах 0–2 градусов. Если показатели будут ниже или выше, то это плохо отразится на сохранности овощной культуры.

Важно соблюдать не только температуру, но и уровень влажности, который должен быть в пределах 60–75%. При низком показателе место хранения нужно будет регулярно проветривать.

Способы хранения перца

Существует несколько способов, как можно сохранить болгарский перец. Все зависит от возможностей и разновидностей самого овоща.

Подвал

Лучшее место для хранения сладкого перца — это подвал. В таком помещении можно хранить не только уже полностью созревшие плоды, но и довести до спелости еще недозревший овощ. Для процесса дозревания важно соблюдать определенные условия. Это близкая к 10 градусам температура, уровень влажности 95% и отсутствие освещения.

Подготовленные плоды оборачивают бумагой и укладывают слоями в ящик, который также выстилают бумагой. В течение 1–2 месяцев будет длиться процесс созревания. С приходом зимы температура в подвале понизится до 0–2 градусов, и при таких условиях уже созревшие овощи в среднем можно хранить до полугода.

Квартира

При отсутствии подвала хранить болгарский перец можно в квартире, но период их хранения будет не таким длительным, максимум 2 месяца.

Для дозревания плоды можно оставить в кладовке, а также на лоджии или балконе. Главное, не закрывать окна, если температура на улице держится на отметке 10 градусов.

При низких температурах окна нужно обязательно закрыть. Ящики с овощами накрывают для защиты от проникновения солнечного света. При этом для хранения можно использовать любую тару, важно, чтобы она пропускала воздух.

Холодильник

Хранить болгарский перец лучше всего при постоянном температурном режиме. Для хранения небольших запасов подойдет нижний отсек холодильника. Каждый плод также нужно обернуть бумагой и сложить в пакет, но обязательно с дырочками.

Кстати, хранить овощи можно прямо на кусте. Для этого обрезают куст, веточки с плодами хорошо промывают, просушивают и оставляют сушиться в прохладном помещении с хорошей вентиляцией в подвешенном виде. Такой способ больше подходит для острых сортов, но таким образом можно хранить и сладкие виды при низкой температуре и высокой влажности, предварительно уложив их в ящики.

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Как заморозить болгарский перец на зиму

К эффективному и проверенному способу хранения болгарского перца можно отнести его заморозку. Среди достоинств такого метода стоит отметить возможность сохранить вкус и внешний вид плодов, а также большую часть его полезных свойств. Но здесь есть свои минусы. Так, перед заморозкой овощи нужно обязательно обработать, а для их хранения потребуется немало места в морозильной камере. Также после размораживания овощи быстро теряют свою плотность, и повторно замораживать их нельзя.

В замороженном виде хранить сладкий перец можно до следующего урожая, главное выбрать хорошие, спелые, без видимых дефектов плоды. Перед заморозкой их нужно хорошо промыть, просушить, очистить от семян и плодоножек. Заморозить овощи можно как целыми, так и нарезкой в виде соломки и кубиков. Для хранения заготовок подойдут контейнеры или пакетики с застежками.

В виде нарезки

Для заморозки болгарского перца в виде нарезки можно использовать плоды с трещинками, вмятинами и даже подпорченные. И такая овощная заготовка идеально подходит для первых блюд, запеканок, салатов.

Порядок действий:

Отобранные плоды нужно хорошо промыть, просушить, удалить хвостики с плодоножками и семенами. После нарезать овощи кубиками или соломкой. Уложить нарезку в контейнер или пакет, только обязательно нужно выпустить из него лишний воздух. Убрать овощи в морозилку.

Целиком

Заморозить сладкий перец можно целиком, что идеально подходит для фаршировки. Только здесь нужно отобрать целые неповрежденные плоды и желательно среднего размера.

Для этого:

У плодов удаляем сердцевину, и сделать это нужно аккуратно, чтобы сохранить их целостность. Вытряхиваем все семена. Пакетик нарезаем квадратиками. Полиэтиленовыми кусочками оборачиваем острую часть плодов, вставляем овощи друг в друга и после укладываем в упаковку.

Такой метод не даст овощам примерзнуть друг к другу и сэкономит место в морозильной камере.

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Консервация болгарского перца

Сохранить болгарский перец на зиму без заморозки и варки можно таким способом, как консервация без стерилизации. К достоинствам такого метода стоит отнести возможность использовать даже поврежденные плоды и длительное хранение. Но любая консервация требует времени, при этом во многих рецептах используются соль и уксус, а это не всегда полезно.

Приправа из перца с солью

Консервированный сладкий перец в виде приправы подходит для приготовления разных блюд. На 1 кг болгарского перца потребуется 1 ст. л. соли без горки.

Приготовление:

Очищенный от семян болгарский перец пропускаем через мясорубку. Добавляем соль, перемешиваем, даем настояться в течение 10 минут. Наполняем овощной смесью стерильные баночки. Для того чтобы не появилась плесень, сверху приправы наливаем 2 ст. л. растительного масла, закрываем капроновой крышкой и храним заготовку в прохладном месте.

Маринованный перец в масле

Болгарский перец можно замариновать. Такая овощная закуска получается очень вкусной и станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

2 кг болгарского перца;

2 стакана растительного масла;

3 стакана воды;

1/2 стакана уксуса;

по 1/2 стакана соли и сахара;

лавровый лист, перец горошком;

зелень, чеснок, сельдерей по вкусу.

Приготовление:

Подготовленные плоды разрезаем на две половинки, но если они очень крупные, то можно порезать на четыре части. Удаляем сердцевину со всеми семенами. Для маринада в сотейник всыпаем соль вместе с сахаром и пряностями, за исключением зелени и чеснока. Вливаем масло вместе с уксусом. Доводим рассол до кипения и в течение 1–2 минут порционно бланшируем в нем овощи. Укладываем перцы слоями в стерильные банки, каждый слой присыпаем рубленой зеленью и чесноком. Банки с овощами заливаем горячим маринадом и закатываем.

Заготовку храним в темном прохладном месте. Для более длительного хранения банки с овощной закуской можно простерилизовать в течение 15 минут.

Перец сушеный

При отсутствии возможности сохранить болгарский перец на зиму в свежем или замороженном виде его можно засушить. Для такого способа можно использовать плоды с дефектами, а сушеный перчик послужит превосходной добавкой к разным блюдам.

К достоинствам такого метода можно отнести компактность хранения, а также его длительный срок и удобство в применении. Если говорить о минусах, то такой способ является трудоемким с большими затратами на газ или электричество. В процесс сушки овощ теряет свои полезные свойства, насыщенный цвет и вкус, а также влагу, поэтому вес готового продукта уменьшается в 12 раз.

Порядок действий:

Для сушки плоды промывают, просушивают, очищают и нарезают кубиками или соломкой. После овощи бланшируют в течение нескольких минут и откидывают на сито. Как только с них уйдет вся влага, нарезку распределяют на противне и отправляют в духовку, установив температуру в 60 градусов. При периодическом помешивании болгарский перец сушат в течение нескольких часов, а готовность определяют по ломкости. Если овощи еще гибкие, значит, сушку необходимо продолжить.

Рекомендации по хранению перца

Сегодня есть много сортов болгарского перца и среди них есть разновидности, которые лучше всего подходят для длительного хранения:

Ласточка — красный плод цилиндрической формы;

Беглицкий — темно-красный высокоурожайный сорт;

Ред барон — особый сорт с самым разнообразным окрасом, от насыщенно-красного до фиолетового;

Новогогошар — красного цвета плоды округло-приплюснутой формы;

Аристотель — темно-красные крупные плоды округло-цилиндрической формы.

Для хранения овощей, независимо от способа, всегда важно соблюдать определенные правила. Ящики должны обязательно пропускать воздух, а сами плоды нужно защитить не только от воздействия солнечных лучей, но и от искусственного света. При этом для упаковки нельзя использовать газеты, так как контакт продуктов с типографической краской нежелателен.

Хранить овощи в холодильнике лучше в специальных отсеках, а перед заморозкой их нужно обязательно просушить. Мокрые овощи приведут к образованию большого количества льда.

Сохранить болгарский перец на зиму можно разными способами, все зависит от состояния самых плодов и дальнейшего их применения. Каждый метод имеет как свои плюсы, так и минусы. Поэтому при желании можно воспользоваться сразу несколькими вариантами, чтобы выбрать самый лучший и доступный.

Итоги