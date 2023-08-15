Для любого спящего человека увиденные им сновидения несут в себе определённый скрытый смысл. Так, особы прекрасного пола могут увидеть во сне мужчину, к которому они испытывают чувства влюблённости. Разъяснений о том, к чему снится парень, который нравится, существует большое количество.

Исламский сонник

Сновидение, в котором вы увидели возлюбленного, готовит вас к неким жизненным трудностям, заключающимся в борьбе с тревогами, хлопотами и печалью.

Если во сне был невероятно красивый мужчина, то в действительности вы познакомитесь с влиятельным, самодостаточным и уважаемым человеком.

Эзотерический сонник

Представители эзотерических практик выделили 3 варианта толкования, к чему снится парень, который нравится:

Во сне вам нравится нынешний партнёр. Это свидетельствует о том, что в ваших отношениях не всё так гладко и периодически возникают трудности. Дабы позже не обмануться в своих ожиданиях, решать их нужно в настоящий момент.

Во сне вам нравится кто-то из ваших друзей. Такое сновидение указывает на создание вами образа идеального принца, которого вы ждёте уже очень давно. Однако вы не видите, что мужчина, обладающий такими характеристиками, уже присутствует рядом с вами.

Вы влюблены во сне в незнакомца, что указывает на нехватку внимания и эмоций в вашей жизни.

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Сонник Ванги

Вам стоит прекратить грезить мечтами и начать жить действительностью, если во сне вы увидели человека, к которому давно испытываете чувства.

О вашем стремлении и желании найти светлые и искренние отношения свидетельствует сон, в котором вы увидели мужчину, не отвечающего вам взаимностью в реальной жизни.

В своём соннике Ванга уделяла большое внимание деталям:

возлюбленный ведёт себя отстранённо и равнодушно — он надеется, что отношения перерастут во что-то более серьёзное, поскольку испытывает к вам тёплые и искренние чувства;

вы отчитываете мужчину — вскоре придётся с ним расстаться;

объект вашей симпатии старается вам угодить — существует риск, что вы в нём разочаруетесь;

возлюбленный выглядит очень ухоженным и красивым — вы часто идеализируете его, а ваша самооценка при этом находится на низком уровне;

парень плохо выглядит и ведёт себя грубо — вы ставите под сомнение то, что можете сделать.

Сонник Лоффа

Давая толкование о том, к чему снится парень, который нравится, Лофф утверждал, что для точного и более детального объяснения необходимо изучить элементы сновидения.

Сновидение про мужчину, к которому вы питаете сильные чувства, носит отрицательный характер, поскольку оно указывает на собственничество, душевные страдания и ревность.

На безразличие мужчины в действительности указывает его проявление равнодушия по отношению к вам во сне. Если же парень относится к вам плохо (целуется, обнимается с другой женщиной или открыто изменяет) — в действительности его чувства к вам очень крепкие.

Потеря во сне возлюбленного, например, во время путешествия, в каком-то помещении или во время прогулки, свидетельствует о риске расставания. При этом, чем дольше вы его искали, тем выше вероятность конца отношений.

Об отсутствии между вами и возлюбленным духовной близости или о намеренном отдалении друг от друга свидетельствует сон, в котором вы общаетесь с мужчиной по телефону. Сновидение, где вы с парнем общаетесь тет-а-тет, и при этом он очень злится, значит, что вы в чём-то его обманываете, из-за чего в вас возникло чувство вины.

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Сонник Миллера

О том, что вы удовлетворены своим окружением, говорит сновидение о симпатичном вам человеке.

В профессиональной сфере и личных взаимоотношениях всё будет успешно, если вы целовали мужчину при свете. Если поцеловали его в темноте, то в действительности о ваших отношениях будут сплетничать, а вы сами столкнётесь с критикой.

Об использовании вас в корыстных целях свидетельствует сон, где мужчина преподносит вам в качестве подарка свою фотографию.

Нет причин для ревности, если вам приснилось, что ваш мужчина гуляет вместе с другой девушкой. Если во сне вы вместе с мужчиной прогуливаетесь или получили от него дорогостоящий подарок, то ваш брак будет благополучным. Также об удачной семейной жизни говорит сновидение, в котором мужчина уделяет вам много внимания, любит, боготворит и лелеет. Если во сне возлюбленный ведёт себя холодно и равнодушно, это говорит о том, что перед вами возникнет непростой выбор: брак или свободные отношения.

Увидеть во сне совместный приём пищи — значит поссориться. Если вовремя не прекратить есть, развивающийся конфликт может привести к расставанию. Недопонимание станет для вас менее серьёзным в случае, если обед был комфортным и спокойным.

Прощание с объектом симпатии снится к расставанию. Отсутствие сожалений в процессе прощания указывает на то, что повышенное внимание ухажёров не обойдёт вас стороной.

Сонник Фрейда

О полной удовлетворённости в интимном плане говорит сон, в котором вы увидели объект своей симпатии. Сновидение, где вы с симпатичным вам мужчиной занимаетесь страстным сексом, свидетельствует о том, что в ближайшем будущем вы с парнем сильно поскандалите.

Сонник Хассе

Разъясняя значение сна, в котором девушка видит объект своей симпатии, Хассе придавал большое значение именно его настроению и поступкам, а не самому образу мужчины:

подарил подарок — парень хочет поговорить с вами о чём-то серьёзном и неприятном, но не может собраться духом для этого;

написал и отправил вам письмо — важно запомнить его содержание и понять его буквально;

грандиозно и громко поскандалил с вами — между вами всё будет тихо и спокойно;

бросил вас без объяснений и явных на то причин — вам придётся нудно и длительно выяснять взаимоотношения;

тактично и спокойно поссорился с вами — в ваших отношениях уже есть небольшая проблема, но вы пока упорно не хотите это признавать;

выпивал — вы решитесь изменить ему;

плакал — разнообразные трудности возникнут в его семье;

грустил — ваши с ним чувства приобретут новые краски;

веселился — ваши отношения столкнутся со сложным периодом.

По словам Хассе, симпатичный вам мужчина может начать сниться, потому что в действительности вы желаете с ним серьёзно поговорить, но никак не можете решиться на это.

Сонник Цветкова

Быть влюблённой во сне означает поймать удачу за хвост. Вы можете найти её в абсолютно любой жизненной сфере. По словам Цветкова, сны с поцелуями снятся к разочарованиям в парне. О мелких и быстро решаемых хлопотах и неприятностях говорит сновидение, в котором вы целуетесь с возлюбленным.

Толкование сна с учётом дня недели

При разъяснении какого-либо сновидения важно также учитывать и день, когда мужчина приснился вам:

Сон с возлюбленным с воскресенья на понедельник — знак наполненной позитивными эмоциями и моментами жизни. Мужчине из такого сна не присущи такие качества, как предательство и разочарование. Он тот, с кем стоит связать себя серьёзными отношениями. О наличии у мужчины к вам искренних чувств указывает его измена вам во сне с субботы на воскресенье. Если вы получили от парня подарок, то наяву его ждать не стоит, он в принципе не подходит для того, чтобы строить с ним серьёзные взаимоотношения. Если с пятницы на субботу вам приснился отрицательный, печальный и мрачный сон, то начинать в действительности отношения с этим мужчиной не следует. Если парень что-то просит или отнимает у вас, то стоит ожидать подарок. Воспринимать в серьёз следует сны с четверга на пятницу, так как они чаще всего сбываются. Если во сне мужчина вызвал у вас негативные эмоции или явился в отрицательном свете, стоит последить как за своим здоровьем, так и за состоянием своих близких. Поцелуй — знак мира в вашей семье и приятных событий. О решении мужчины вступить в серьёзные отношения в реальности свидетельствует его предложение вам во сне. Сон со среды на четверг сулит вам удачу во всех жизненных сферах. Если во сне вы пытаетесь привлечь к себе внимание, то и наяву следует поступить также. Сновидения со вторника на среду указывают на то, что женщине симпатичен определённый парень, сам сон не несёт какой-либо смысловой нагрузки. Пришло время проявить страсть и приступить к активным действиям в развитии ваших взаимоотношений, если это сон с понедельника на вторник.

Итог

Женщины и девушки довольно часто наблюдают в своих снах человека, к которому питают романтические чувства и эмоции. В большинстве случаев он снится, поскольку они часто думают о нём перед сном. Понять скрытый смысл сновидения помогут толкования различных сонников. Однако если каждую ночь перед сном вы думаете о симпатичном вам парне, то сновидениям о нём не стоит придавать большое значение.