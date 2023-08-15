Когда Петров день в 2023 году и что это за праздник

Когда отмечают Петров день в 2023 году? Что это за праздник и как отмечается. Народные традиции - что можно и что нельзя делать.
День Петра и Павла является своеобразным рубежом, отмечающим середину лета. Эта дата — одна из значимых в церковном календаре. Предлагаем узнать, когда будет Петров день в 2023 году и что это за праздник.
Когда будет Петров день в 2023 году
Петров день является религиозным праздником, во время которого почитают святых Петра и Павла. Его дата фиксированная. Петров день завершает Апостольский (Петровский) пост и ежегодно выпадает на 12 июля (29 июня по юлианскому календарю). В 2023 году этот день приходится на среду.
В этот день православные вспоминают двух главных апостолов – Петра и Павла. Они были замучены за веру. Достоверно неизвестно, казнили святых в один год, или же Павел погиб годом позднее.
История праздника
Этот церковный праздник был учрежден в честь двух первоверховных апостолов – Павла и Петра. Они приняли мученическую смерть за веру. Считается, что они погибли в один день, поэтому получили объединенный праздник.
Петр до своего крещения носил имя Симон и был сыном простого рыбака. Как и его отец, Петр занимался рыбалкой вместе со своим братом Андреем. Христос нарек его Кифом, что в переводе с арамейского значит «камень». В греческом варианте это звучит как Петр. Иисус считал, что Симон станет твердыней веры.
Во время своей миссионерской длительности Петр проповедовал веру в Египте, Греции, Азии и Испании. В Новом Завете имеется два послания от апостола, в которых содержатся предостережения от искушений и ложных учений, направленные верующим. Петр предсказал свою смерть, предполагая, что за свою деятельность его ждут страдания. Казнь святого состоялась в Риме, где его схватили сторонники императора Нерона. Согласно своей же просьбе, Петра распяли головой вниз, так как апостол считал себя недостойным такой же смерти, как и Иисус.
Кардинально отличающимся был жизненный путь Павла. До своего крещения он носил имя Савл и был ярым противником христианства. Он был активным участником гонений на христиан. Во время своего похода в Дамаск Савл ослеп. Будучи незрячим, он услышал голос Спасителя и уверовал в него. После излечения от слепоты Савл начал проповедническую деятельность, а крестившись, получил новое имя – Павел.
Согласно римскому указу, апостола доставили в Рим, отправили на суд и обезглавили. Достоверно неизвестно, произошло ли это в один год с казнью Петра. Христианские историки уверяют, что смерть святых была одновременной или с разницей в один год.
Традиции
Согласно церковному уставу, Петров день относится к великим праздникам. Он завершает Апостольский пост.
После посещения церковного богослужения православные разговлялись дома заранее приготовленными блюдами. Выполнять тяжелую работу в этот день не принято, хотя сейчас это не является запретом. В давние годы было сложно совмещать посещение богослужения, работу в полях и разговение.
Некоторые традиции празднования Петрова дня пришли из язычества, где чтился земледельческий календарь. И хотя православная церковь не принимает языческие традиции, но православные продолжали активно их соблюдать.
В Петровки верующие молились святым, прося у них здоровья, в первую очередь, душевного. Рыбаки обращались к Петру за благословением, ставили ему свечи в храмах. Устраивать венчания в этот день не принято. Допускается только регистрация в ЗАГСе.
Для земледелия Петровки сигнализировали о «зеленом покосе» – заготовке сена. Основные работы приходились на период с 12 по 25 июля, но могли начинаться и раньше, если этому способствовали погодные условия.
В древности в этот день устраивались массовые гуляния. Одной из традиций является встреча рассвета. Считалось, что счастливчикам, которым удастся застать солнце, будет сопутствовать удача во всех начинаниях.
Что можно делать в Петров день
С этой датой связано немало правил, которые следовало соблюдать. Обязательным в Петров день считалось посещение богослужения. Утром необходимо было умыться холодной родниковой водой. Это должно было защитить от зла и бед.
Конец Апостольского поста отмечали торжественно. Близкие люди ходили друг к другу, устраивали застолья, веселились. На стол часто подавали зеленый борщ, окрошку, рыбные блюда. В праздник разрешалось употреблять вино.
Приметы
В середине июля в древности составляли прогноз погоды, наблюдая за природными явлениями. До наших времен дошла лишь часть из них.
Приметы на 12 июля (29 июня по юлианскому календарю):
- если лягушки сильно квакают, нужно ждать сильного дождя;
- рыба выпрыгивает из воды – будет плохая погода;
- погода сухая и жаркая – тепло продлится до самой осени;
- если кукушка прекращает куковать до Петрова дня – стоит ждать раннюю зиму;
- покос мокрый – будет дождь;
- «Петровки — голодовки» - урожай еще не созрел;
- на Петра колоски, на Илью – колобки.
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Подведем итог
Каждому верующему необходимо знать, когда будет Петров день в 2023 году и что это за праздник. Данное событие играет значимую роль не только в религиозной жизни, но и в бытовой. Именно с этой датой связано множество примет.