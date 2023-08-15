Куличи и крашеные яйца являются традиционными блюдами на Пасху. Предварительно эти продукты необходимо освятить. Предлагаем узнать, когда освящают яйца и куличи на Пасху в 2023 году в храме и можно ли это сделать в домашних условиях.

Когда освящают яйца и куличи на Пасху в 2023 году

По православной традиции продукты освящают накануне и в сам день Пасхи. В 2023 году она выпадает на 16 апреля. Прихожане несут пасхальные угощения в храм, чтобы получить благословение церкви и поблагодарить Господа. Часть принесенного можно оставлять в храме для обездоленных людей. Благотворительность является одной из главных частей освящения.

Освящают праздничную еду в Великую субботу (15 апреля) после Божественной литургии, с 11 часов до самого вечера. Если же по каким-либо причинам верующие не успели на субботнее освящение, в некоторых храмах это можно сделать и ночью. Ранее именно так и происходило: прихожане святили угощения после ночного богослужения, чтобы потом вместе разговеться.

Помимо традиционных куличей и яиц, можно освящать продукты, которые были запрещены в пост. Например, мясные закуски, колбасные изделия, буженину, сыры и другие молочные продукты. Также разрешается святить кагор, но употреблять вино в праздничный день можно в малых количествах, а лучше и вовсе отказаться.

Следует помнить, что данный ритуал – скорее символический, и набирать в корзинку все продукты, имеющиеся в доме, не нужно.

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Благословение в храме или дома

Как правило, верующие предпочитают святить праздничную пищу в храмах. Для этого в месте проведения обряда устанавливают столы, на которых можно разложить еду. Священник, проводя ритуал, исполняет тропарь и окропляет святой водой разложенные продукты. В процессе песнопения священнослужитель периодически восклицает «Христос воскресе!», а верующие крестятся и отвечают: «Воистину воскресе!».

По заверениям представителей православной церкви, освящение продуктов не является церковным таинством. Для этого посещать храм необязательно. Ритуал можно выполнить в домашних условиях и без участия батюшки.

Верующему, который решил освятить праздничную еду дома, нужно соблюсти ряд мероприятий:

Заранее приготовить свечи и святую воду, принесенные из церкви. Аккуратно разложить продукты – крашеные яйца, куличи, а также другие продукты, которые можно употреблять на Пасху. Зажечь свечи. Проговорить «Отче наш». Окропить продукты святой водой. В процессе повторять формулу Троицы («Во имя Отца и Сына и Святого Духа»).

Православный обряд необходимо проводить на светлую голову, избавившись от негативных мыслей. Важно отпустить все обиды, настроившись на спокойствие и позитив.

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Символы и история Пасхи

В православии в Пасху отмечается воскресение Иисуса Христа. После казни его на Голгофе верные ученики похоронили тело Спасителя в пещере. Воскреснув, Иисус стал символом превосходства жизни над смертью. А слова «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» стали символом и торжественным приветствием в праздничный день.

Накануне Пасхи верующие пекут куличи и красят куриные яйца. Это два неизменных атрибута весеннего торжества. Пасхальное яйцо символизирует собой вечную жизнь. Его скорлупа – это Гроб Господень. Внутри него находится новая жизнь, которую даровал Спаситель. Пасхальный кулич символизирует хлеб, оставляемый для Христа. Вкушая Тело и Кровь Спасителя, верующие приобщаются к его мучениям и смерти, но также и к переходу к новой жизни.

Главной традицией и символом для христиан является пасхальное богослужение. Сам праздник в 2023 году состоится 16 апреля, а богослужение традиционно начнется в 12 ночи. И большую роль в этом играет пасхальный огонь, который символизирует Свет Божий. В России в православных храмах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Основные традиции праздника

Считается, что традиция красить яйца произошла от чудесного преображения. Одна из последовательниц Христа Мария Магдалина принесла в подарок императору Тиберию в дар куриное яйцо и оповестила о воскрешении Иисуса. Правитель ответил, что это настолько же возможно, как и белое яйцо станет красным. В тот же момент принесенный дар стал красным. По другой версии православные переняли эту традицию у язычников, которые таким образом возвеличивали бога солнца. Церковь эту версию категорически отрицает.

А вот традицию бить яйца священнослужители считают исключительно светской и не имеющей никакого отношения к Пасхе. Впрочем, она не противоречит правилам. Церковью не запрещено таким способом праздновать воскрешение Спасителя.

Накануне торжества верующие пекут праздничные куличи из квасного теста. И даже этот процесс символизирует собой перерождение – тесто скисает, а затем оживает во время приготовления.

Основные запреты и правила

Православные придерживаются мнения, что светлый праздник Пасхи лучше проводить в семейной компании. Разрешено делать практически все, что может принести радость себе и окружающим. Тем не менее есть ряд занятий, которые делать нежелательно:

заниматься домашней работой (убираться, стирать, гладить одежду);

стричь волосы;

посещать баню или сауну;

заниматься огородом;

посещать кладбище;

ссориться с окружающими, особенно с близкими;

выбрасывать еду с праздничного стола.

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Подведем итог

Праздничная трапеза является одним из главных символов Воскресения Христа и, согласно православным традициям, подлежит освящению в храме. Зная, когда освящают яйца и куличи на Пасху в 2023 году, верующие смогут лучше подготовиться к этому событию.