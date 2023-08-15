Если выбрать удачную дату для бракосочетания, союз окажется долгим, а семья будет крепкой. Лунный календарь указывает на наиболее благоприятные дни для свадьбы в ноябре 2022 года.

Лунные сутки

Луна существенно влияет и на материальную, и на нематериальную сферу. Астрологи утверждают: успешность брака можно определить по лунным суткам, когда была проведена свадьба.

Наиболее удачными для проведения церемонии станут такие даты:

4 ноября (10-е сутки) . Удачное время для молодоженов, которые планируют завести много детей. В семье будет присутствовать приверженность традициям, соблюдаются ритуалы и домашние правила. Главную роль будет играть доверие и взаимопонимание.

. Удачное время для молодоженов, которые планируют завести много детей. В семье будет присутствовать приверженность традициям, соблюдаются ритуалы и домашние правила. Главную роль будет играть доверие и взаимопонимание. 5 ноября (11-е сутки) . Подходящая дата для супругов, которые досконально изучили привычки, особенности и недостатки друг друга. Если они смогут смириться с ними, то для посещения ЗАГСа нет преград. В противном случае лучше не планировать брак на это время.

. Подходящая дата для супругов, которые досконально изучили привычки, особенности и недостатки друг друга. Если они смогут смириться с ними, то для посещения ЗАГСа нет преград. В противном случае лучше не планировать брак на это время. 10 ноября (16-е сутки) . Подходящий день, чтобы зарегистрировать отношения в компании семьи и небольшого количества друзей. Хорошее время для пар, предпочитающих спокойствие, отдых и уединение. Для шумной церемонии с большим количеством приглашенных гостей лучше выбрать другую дату.

. Подходящий день, чтобы зарегистрировать отношения в компании семьи и небольшого количества друзей. Хорошее время для пар, предпочитающих спокойствие, отдых и уединение. Для шумной церемонии с большим количеством приглашенных гостей лучше выбрать другую дату. 11 ноября (17-е сутки) . Подходящее время для активных супругов, которые не желают сидеть без дела. Если вы ждете от будущих отношений праздника, веселья и суеты, то этот день станет лучшим для посещения ЗАГСа.

. Подходящее время для активных супругов, которые не желают сидеть без дела. Если вы ждете от будущих отношений праздника, веселья и суеты, то этот день станет лучшим для посещения ЗАГСа. 15 ноября (21-е сутки) . Дата окажется удачной для союза творческих людей, которые везде ищут нестандартный подход решения проблем. Брак с любимым человеком будет вдохновлять на новые свершения. Свадебная церемония также должна стать необычным и запоминающимся событием. Как начнется семейная жизнь, такой она и будет в последующие годы.

. Дата окажется удачной для союза творческих людей, которые везде ищут нестандартный подход решения проблем. Брак с любимым человеком будет вдохновлять на новые свершения. Свадебная церемония также должна стать необычным и запоминающимся событием. Как начнется семейная жизнь, такой она и будет в последующие годы. 21 ноября (26-е сутки) . Эта дата полностью связана с риском и удачей. Брак с равной вероятностью окажется как крепким и благополучным, так и распадется через несколько лет или даже месяцев. Все зависит от того, как характеры супругов сочетаются друг с другом, насколько хорошо они знают свои недостатки и темные стороны. Если есть даже небольшие сомнения в способности ужиться, лучше перенести церемонию на другое время.

. Эта дата полностью связана с риском и удачей. Брак с равной вероятностью окажется как крепким и благополучным, так и распадется через несколько лет или даже месяцев. Все зависит от того, как характеры супругов сочетаются друг с другом, насколько хорошо они знают свои недостатки и темные стороны. Если есть даже небольшие сомнения в способности ужиться, лучше перенести церемонию на другое время. 22 ноября (27-е сутки) . Браки, заключенные в этот день, как правило, существуют долго даже при больших разногласиях между супругами. Они умеют находить обоюдовыгодное решение спорных вопросов, остаются верными друг другу, понимают чувства и эмоции партнера.

. Браки, заключенные в этот день, как правило, существуют долго даже при больших разногласиях между супругами. Они умеют находить обоюдовыгодное решение спорных вопросов, остаются верными друг другу, понимают чувства и эмоции партнера. 29 ноября (6-е сутки). Союз со второй половинкой будет спокойным и гармоничным. Резких перепадов, скандалов и шумных разборок не будет. Луна наградит супругов мудростью и пониманием партнера.

Наиболее неблагоприятными днями для свадеб в ноябре 2022 года, согласно рекомендациям по лунным суткам, станут 2(8), 3(9), 7(13), 9(15), 12(18), 13(19), 18(23), 20(25), 24(29), 26(3) и 28(5) ноября. С большой вероятностью брак распадется очень быстро, либо не принесет радости и удовлетворения. Не рекомендуется назначать свадьбы на эти даты.

Фазы Луны

Во время транзита Луны ее энергетика может менять свое воздействие, открывая благоприятные возможности или принося неудачу в любых делах. Чтобы брак был крепким и спокойным, необходимо проводить свадебную церемонию с учетом всех этапов лунного цикла. Предлагаем узнать, какие фазы Луны будут в ноябре 2022 года и как это отразится на браке:

Растущая (1-7, 25-30 ноября) . Благоприятные периоды для свадьбы. В отношениях супругов будут преобладать взаимное уважение, искренние чувства и понимание.

. Благоприятные периоды для свадьбы. В отношениях супругов будут преобладать взаимное уважение, искренние чувства и понимание. Убывающая (9-23 ноября) . Неблагоприятный период, чтобы заключить брак. Между молодоженами уже через несколько месяцев совместной жизни начнутся недопонимания и ссоры. Справиться с напряженностью смогут только опытные пары, хорошо знающие друг друга.

. Неблагоприятный период, чтобы заключить брак. Между молодоженами уже через несколько месяцев совместной жизни начнутся недопонимания и ссоры. Справиться с напряженностью смогут только опытные пары, хорошо знающие друг друга. Полнолуние (8 ноября) . Удачный этап лунного цикла, чтобы зарегистрировать официально свои отношения. Астрологи утверждают, что сформированные в этот день ячейки общества окажутся счастливыми. Их ждут крепкие отношения и взаимопонимание.

. Удачный этап лунного цикла, чтобы зарегистрировать официально свои отношения. Астрологи утверждают, что сформированные в этот день ячейки общества окажутся счастливыми. Их ждут крепкие отношения и взаимопонимание. Новолуние (24 ноября). Крайне неблагоприятный день для посещения ЗАГСа. Слабая лунная энергетика окажет негативное влияние на дальнейшую семейную жизнь. Существует большая вероятность того, что брак распадется очень быстро.

Знаки Зодиака

Отдельную значимую роль в успешности брака играют знаки зодиака, через которые Луна совершает свой транзит. Они могут как усиливать, так и ослаблять энергетику спутника Земли. Узнайте, как созвездия повлияют на свадьбу и дальнейшую семейную жизнь:

Овен (5, 6) . Нежелательный день для бракосочетания. Супругов ждут постоянные ссоры и борьба за лидерство.

. Нежелательный день для бракосочетания. Супругов ждут постоянные ссоры и борьба за лидерство. Телец (7- 9) . Лучшее время для пар, ценящих хорошую атмосферу в доме и взаимопонимание.

. Лучшее время для пар, ценящих хорошую атмосферу в доме и взаимопонимание. Близнецы (10, 11) . Совместная жизнь окажется насыщенной и активной.

. Совместная жизнь окажется насыщенной и активной. Рак (12- 14) . Хорошее время для свадьбы. Супругов ждет много ярких эмоций.

. Хорошее время для свадьбы. Супругов ждет много ярких эмоций. Лев (15, 16) . Можно смело отправляться в ЗАГС. Церемония пройдет ярко, а совместная жизнь окажется комфортной.

. Можно смело отправляться в ЗАГС. Церемония пройдет ярко, а совместная жизнь окажется комфортной. Дева (17- 19) . Неблагоприятные дни. Энергетика Луны скажется негативно на отношениях.

. Неблагоприятные дни. Энергетика Луны скажется негативно на отношениях. Весы (20, 21) . Нежелательно планировать церемонию на эти даты, но можно делать предложения.

. Нежелательно планировать церемонию на эти даты, но можно делать предложения. Скорпион (22, 23) . Сложный период для пар, которые решили оформить отношения. Преобладающими эмоциями окажутся недоверие и ревность.

. Сложный период для пар, которые решили оформить отношения. Преобладающими эмоциями окажутся недоверие и ревность. Стрелец (24, 25) . Нейтральное время. Луна не окажет влияния на совместную жизнь.

. Нейтральное время. Луна не окажет влияния на совместную жизнь. Козерог (26, 27) . Неудачное время для заключения брака. В отношениях не будет любви.

. Неудачное время для заключения брака. В отношениях не будет любви. Водолей (1, 2, 28, 29) . Благоприятные дни для свадьбы. Супруги станут настоящими друзьями.

. Благоприятные дни для свадьбы. Супруги станут настоящими друзьями. Рыбы (3, 4, 30). В отношениях молодоженов преобладающими окажутся романтика и верность.

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2022 года

Планируя торжественную церемонию, необходимо учитывать все рекомендации астрологов. Таблица благоприятных дней в ноябре 2022 года поможет выбрать наиболее удачное время для свадьбы.

Дни месяца В каком знаке зодиака находится Луна Этап лунного цикла День для свадьбы 1 Водолей Рост Благоприятный 2 3 Рыбы 4 5 Овен Нейтральный 6 Благоприятный 7 Телец 8 Полнолуние 9 Убывание 10 Близнецы Нейтральный 11 Благоприятный 12 Рак Нейтральный 13 14 Благоприятный 15 Лев 16 17 Дева Неблагоприятный 18 19 20 Весы 21 22 Скорпион 23 24 Стрелец Новолуние 25 Рост Благоприятный 26 Козерог 27 Неблагоприятный 28 Водолей Благоприятный 29 30 Рыбы

Подведем итог

Влияние Луны на человека сложно переоценить. От ночного светила зависит, как пройдет бракосочетание и сложится семейная жизнь. Рекомендации астрологов помогут определить самые благоприятные дни для свадьбы в ноябре 2022 года.