Как перестать транжирить деньги

Бывает ли с вами такое: просыпаешься иногда среди ночи от чувства тревоги и не можешь понять, почему оно возникло?

Дети здоровы, муж спит рядом, работы много, ничего не случилось, а неспокойно? Или покупаешь новую юбку, а потом смотришь на нее, жалеешь, что деньги потратила, и не понимаешь, зачем тебе восьмая юбка. Мечтаешь снять фильм, дописать роман, перевернуть школьную систему образования, а вместо этого почему-то преподаешь, работаешь на трех работах одновременно и маешься, не знаешь, как вырваться из рутины и начать менять мир.

Знакомые ситуации? На первый взгляд, они не связаны между собой, но на практике в основе одна нерешенная проблема — у женщины отсутствует чувство безопасности.

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Что такое «фундамент желаний»

Наиглавнейшая и наипервейшая потребность человека — безопасность. Пока она не удовлетворена, для вашего подсознания все остальное не имеет значения.

Простой пример: Вы встретили добрую фею (нашли волшебное огниво, выпустили из бутылки с пивом джина) и согласились на исполнение трех желаний. Вы заказали миллиард долларов, роскошную виллу с бассейном и Джонни Деппа образца 2002 года в мужья. Непьющего. Джин-феечка кивнул головой, дернул себя за бороду, покрутил глазами и… перенес вас в столицу горящей в огне войны Сирии.

У вас там прямо посреди взрывов и ужасов — дом, бассейн и влюбленный Джонни Депп, готовый принести завтрак в постель, помассировать пятки и жить с вами долго и радостно. Внимание, вопрос: «Вы счастливы?»

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Ответ очевиден: пока вы в опасности, ни массаж, ни бассейн не доставят удовольствия. Они живо отодвигаются на второй план, когда вы с ужасом идете проверять, бронированные ли окна в наколдованном доме.

Это, конечно, ситуация утрированная. Но она показывает важное правило: человек не может чувствовать себя спокойно, пока он в опасности. Как бы вы себя ни отвлекали от решения этого важного вопроса, душа будет метаться.

Под безопасностью я имею в виду не бронированную дверь или личный бункер с запасами гречки, спичек и консервированной воды. Безопасность современного человека — это в первую очередь уверенность в завтрашнем дне. В том, что вам будет где жить и чем кормить детей. Своя квартира и финансовый депозит, который хранится «на всякий случай», и служат своеобразной подушкой безопасности.

Этих денежных средств вам должно хватить примерно на год. Именно на такой период финансов будет достаточно на случай легких проблем со здоровьем или потери работы и необходимости переориентироваться и переквалифицироваться. Безопасность — первый этап, который нельзя пропустить, если вы хотите чувствовать себя расслабленно и довольно. Пока нет финансовой безопасности, думать об удовольствиях или проектах по изменению мира не получается.

Не отвлекайте себя на мелочи

Вы обращали внимание, что многие (особенно женщины), когда впервые начинают получать денег больше, чем нужно для сиюминутного выживания, начинают их транжирить? Покупают ненужные платьица, бусы, туфли — как правило, за немыслимые деньги. Им срочно требуется айфон последней модели и всенепременно — поехать в Австралию, кенгуру за хвост подергать.

Кадр из фильма «Шопоголик»

Отвлекаясь на мелочи, вы заставляете себя забыть о главной женской потребности в безопасности. Не создаете финансовую подушку и в итоге не испытываете удовольствия ни от платья, ни от знакомства с кенгуру. Потому что душа продолжает метаться и бояться: а что, если завтра праздник заработков кончится?

Как однажды кончились «тучные нулевые», пятнадцать лет сытой стабильности, когда даже скептики перестали ждать подвоха и расслабились в креслах бизнес-класса. И к моменту кризиса большинство было, как всегда, не готово, так как деньги были по-глупому потрачены, а подушку безопасности на голодные времена не подготовили.

У вас должны быть «запасные деньги». Как минимум на 6-12 месяцев спокойной жизни. И эти деньги должны быть всегда доступны, чтобы можно было ими воспользоваться в любой момент.

И это ощущение стабильности важнее платьев, тумбочек, ремонтов, новой мебели и прочих архиважных пунктов в списке желаний. Проигнорировав это правило, вы будете утопать в ненужных вещах, покупать больше и больше, но чувство тревожности будет шагать за вами по пятам и омрачать любую попытку себя порадовать.

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Как создать себе чувство безопасности

Только с помощью денег. Только осознанным решением, что вы будете в первую очередь закладывать фундамент своего спокойствия. А уже потом на нем выстраивать всю пирамиду своих потребностей и желаний. Если вы замужем, то лучше всего, чтобы муж совершенно осознанно открыл на ваше имя депозит и положил туда деньги на год жизни. Если завтра он погибнет или его посадят, а возможно, он уйдет к другой, вы будете чувствовать себя защищенной, вам не придется метаться в ужасе с криком: «Что делать? Чем детей кормить?!»

Если мужчина в ваших финансовых вопросах не участвует, разберитесь с деньгами лично. Даже не обязательно ставить мужа в известность, но финансовая подушка безопасности у вас быть должна — и точка.

«А меня ничего не беспокоит!»

Вам может казаться, что у вас нет тревоги, вы чувствуете себя хорошо, вы абсолютно счастливы, и вообще — зачем думать о плохом? Но как бы вы себя ни убеждали, подсознание не переубедить. Загнав тревогу глубоко внутрь, вы от нее не избавитесь. И если произойдет ситуация, в которой вы потеряете способность здесь и сейчас зарабатывать (сокращение, авария, долгий больничный, банкротство бизнеса), и если потребуется по той же причине единовременно большая сумма денег, срочно, жизненно важно — сколько раз вы пожалеете о деньгах, потраченных на тряпки и мебель?

Кошкин дом

В восточных странах люди живут общиной. Случись что с одним, вся деревня скинется — на лечение, учение или похороны. Род помогает сам себе, живет ульем. В западном мире общинной поддержки нет. Поэтому рассчитывать приходится только на себя. В сложной ситуации 90% друзей отворачиваются, отказывают от дома и просят вернуться тогда, когда у вас снова все будет хорошо. Если же вы создали себе подушку безопасности, то случись любая неприятность — у вас в наличии достаточно времени, чтобы принять неспешно массу стратегических решений и все наладить. И не придется узнавать, кому из ваших друзей вчера коза сказала, что у нас тут места мало.

Источники удовольствия

Как только вы построили фундамент, вы можете приступать ко второму этапу реализации своих желаний — выбору удовольствий, из коих будет состоять ваша жизнь. Не обязательно постоянно тратить много денег на получение положительных эмоций. Вы можете порадоваться пару часов новому платью за тысячу долларов или провести выходные, запоем читая интересную книгу ценой в 200 рублей. Вопрос в том, насколько вы умеете наслаждаться.

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Время менять мир

Когда вы прошли первые два этапа, научились жить в гармонии с собой, получать удовольствие от любой мелочи и правильно выстраивать отношения с собой и окружающими, возможно, у вас возникнет глобальное желание поменять мир к лучшему. Придумать и осуществить большой проект — от романа до сети кофеен или учебных центров в разных странах, улучшить систему образования или права — формировать пространство вокруг себя.

Причем делать вы это можете и своими руками, и опосредованно — например, вдохновляя мужа стать президентом. Дворянки редко сами шли в политику, но в салонных интригах были такими мастерицами, что им завидовали высшие чины тайной канцелярии.

Или… на третьем этапе вы можете принять решение посвятить все время себе и только себе. Не бросать миру вызов, не геройствовать, не возглавлять парад или поход на Эверест, а просто любоваться луной, лежа на шезлонге возле собственного бассейна.

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Переходя на третий этап, вы решаете для себя, какой жизнью вы хотите жить — спокойной, умиротворенной, роскошной. Или активной, драйвовой, наполненной постоянными приключениями и событиями.

Это решение принадлежит только вам. И каким оно будет — зависит только от вашего личного желания. Но принимать приятное решение можно только на третьем этапе, после того, как вы решите вопрос безопасности и узнаете, что по-настоящему доставляет вам удовольствие.

Ольга Юрковская, психолог, бизнес-тренер