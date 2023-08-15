Гороскоп для женщины Рыбы-на июль 2023 года

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Рыбам довольно спокойный и тихий месяц. Представительницы стихии Воды смогут в полной мере насладиться отдыхом в атмосфере легкости и мечтательности.

Основные события для Рыб в июле

Большую часть июля Солнце проведет в пятом доме гороскопа Рыб – секторе развлечений, отдыха, удовольствий и творчества. Звезды сообщают, что дамам не придется много думать о работе и беспокоиться о карьере. Значимых событий в этой сфере не произойдет, поэтому оптимальным решением будет уйти в отпуск на весь месяц.

Астрологи обещают благоприятный месяц для женщин-Рыб, чья сфера деятельности связана с творчеством. Также некоторые дамы испытают потребность в поиске новых занятий и хобби. Возможно, такие увлечения смогут стать дополнительным источником заработка, если удастся их правильно монетизировать.

Подробный гороскоп по декадам расскажет, что ждет женщину-Рыбы в июле 2023 года:

Начало месяца (1-10 июля) заставит некоторых дам слегка поволноваться. О себе напомнят задачи, которые остались незавершенными с прошлых периодов. Рекомендуется сосредоточить все усилия, чтобы закрыть эти долги как можно быстрее.

заставит некоторых дам слегка поволноваться. О себе напомнят задачи, которые остались незавершенными с прошлых периодов. Рекомендуется сосредоточить все усилия, чтобы закрыть эти долги как можно быстрее. В середине месяца (11-20 июля) астрологи рекомендуют представительницам водного знака заняться собой и своими потребностями, уделить время здоровью и внешности. В этот период обостряется энергетика исследования и изучения – удачное время, чтобы познакомиться с другими культурами или заняться самообразованием.

астрологи рекомендуют представительницам водного знака заняться собой и своими потребностями, уделить время здоровью и внешности. В этот период обостряется энергетика исследования и изучения – удачное время, чтобы познакомиться с другими культурами или заняться самообразованием. На конец месяца (21-31 июля) приходится благоприятный период для отдыха. Именно на эти даты следует планировать отпуск. Если же рабочие обязанности не позволяют осуществить желаемое, то свободное время стоит проводить в хорошей компании. На дружеской вечеринке представительницы водного знака познакомятся с интересными людьми.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Рыб станут 3, 8, 12, 16, 21, 27 и 31 июля. Звезды помогут в реализации любых идей и планов. Дамы получат необходимую энергию и вдохновение. Останется лишь довести начатое до логичного завершения.

Осторожность не помешает в неблагоприятные дни: 1, 5, 10, 14, 18, 25 и 29 июля. Организм женщин-Рыб будет сильно ослаблен внешними и внутренними факторами. Самочувствие ухудшится, и это негативно отразится на работоспособности и концентрации внимания. Астрологи не рекомендуют планировать на эти даты важные задания.

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Любовный гороскоп

Гороскоп от известных астрологов советует женщинам-Рыбам не отказывать себе в простых удовольствиях. В июле 2023 года дамы будут излучать энергию и оптимизм, обращая на себя пристальное внимание представителей противоположного пола. Астрологи уверены, что свободные представительницы водного знака смогут завести роман, который быстро перерастет в крепкие отношения. Однако эксперты не рекомендуют спешить, а лучше изучить партнера. Возможно, это не тот человек, с которым захочется создать семью.

Семейные представительницы знака Рыбы будут больше времени проводить с детьми. Отношения с супругом будут спокойными, можно не опасаться конфликтов и ссор. Впрочем, на романтические сюрпризы тоже не стоит рассчитывать.

Календарь здоровья

Во втором месяце лета главную опасность для женщин-Рыб представляют хронические заболевания. Они напомнят о себе неприятными симптомами. Осторожность потребуется дамам, у которых есть проблемы со спиной, а также беспокоят частые головные боли и бессонница. В июле 2023 года они обострятся, и без помощи лечащего врача не получится справиться с плохим самочувствием. Не стоит игнорировать сигналы организма.

Астрологи рекомендуют женщинам-Рыбам поработать над укреплением иммунитета. Очень важную роль в этом играют правильное питание, режим сна и отдыха, а также физическая активность. Стоит также пересмотреть свое отношение к вредным привычкам, они точно не несут пользы здоровью.

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Финансовый прогноз

Июль 2023 года окажется не самым удачным месяцем для трудовых рекордов и профессиональных перемен. Исключением являются дамы, деятельность которых связана с творчеством. Им будет проще проявлять креатив и воплощать идеи в жизнь. Владельцам бизнеса стоит заняться поиском деловых партнеров и новых клиентов. Знакомства в этом месяце будут проходить проще и результативнее.

Финансовый гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Рыбам сложный период. Представительницам данного знака зодиака предстоит экономить деньги даже на простых покупках. Дорогостоящие приобретения лучше отложить до улучшения обстановки. Финансы будут поступать только от основной работы, дополнительных доходов звезды не обещают.

Гороскоп от известных астрологов

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Известные астрологи уже составили точные прогнозы на второй месяц лета. Гороскопы сообщают, какие сюрпризы приготовила судьба женщинам-Рыбам.

Павел Глоба

Знаменитый астролог утверждает, что июль 2023 года станет благоприятным месяцем для реализации творческого потенциала. Тем, кто хотел заняться бизнесом, следует как можно скорее приступать к реализации планов.

В личной жизни могут возникнуть конфликты на почве ревности. Супругам следует быть более открытыми друг с другом и не давать поводов для недоверия, советует гороскоп от Павла Глобы. Откровенный разговор поможет урегулировать любой конфликт.

Тамара Глоба

В июле 2023 года женщин-Рыбы будут часто задаваться вопросом о правильности тех или иных поступков. Из-за нерешительности и неуверенности в себе дамы рискуют пропустить множество благоприятных возможностей. В таких ситуациях можно прислушиваться к своей интуиции. Внутреннее чутье подскажет, как правильно поступить.

А вот в отношении денег не стоит доверять внутреннему голосу. Только тщательное планирование расходов и контроль трат помогут избежать проблем с финансами. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует перенести все дорогостоящие покупки на середину осени.

Василиса Володина

Июль – это месяц отпусков и отдыха, считает Василиса Володина. Если дамы планировали поездку, то лучше делать это вместе с семьей. Совместный отдых поможет укрепить отношения, сделать их более открытыми и доверительными.

Женщинам-Рыбам, которые решили отдыхать в другое время, гороскоп от Василисы Володиной рекомендует задуматься о смене работы или переводе на другую должность. По мнению астролога, перемены в профессиональной сфере пойдут на пользу представительницам водного знака.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 сулит женщинам-Рыбам спокойным и размеренный месяц. Дамы смогут наладить отношения с близкими и улучшить свою репутацию среди коллег и начальства.

Фото Клео.ру