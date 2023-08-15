Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2023 года

Гороскоп на июль 2023 года сообщает, какие события ожидают женщин-Козерогов в середине лета. Звезды указывают на то, что второй летний месяц будет не из простых. Однако представительницы земного знака зодиака с легкостью преодолеют все трудности, если смогут взять под контроль свои страхи.

Основные события для Козерогов в июле

В июле 2023 года Солнце займет седьмой дом гороскопа Козерогов. Основные события месяца будут напрямую или косвенно связаны с семьей, дружбой, родственными связями и партнерством. В этот момент для представительниц земного знака зодиака будет особенно важным то, что о них думают окружающие. Женщины-Козероги будут всеми силами добиваться общественного одобрения. Помощь коллег и партнеров по бизнесу окажется очень уместной в сложных ситуациях, поэтому стоит наладить с ними общение.

Женщинам-Козерогам также стоит обратить внимание на семью. В этой сфере накопилось немало проблем, которые требуют быстрого решения. Очень важно не вступать в конфликты, а решать ситуацию мирно, искать компромиссы и обоюдовыгодные решения. Бессмысленные ссоры не дадут желаемого результата. Напротив, они могут стать причиной психологических проблем и разрыва отношений.

Точный гороскоп от известных астрологов сообщает, что произойдет в июле 2023 года по декадам:

В начале месяца (1-10 июля) у женщин-Козерогов появятся возможности проявить себя в профессиональной сфере. Дамы будут излучать энергию и оптимизм, привлекая окружающих на свою сторону.

у женщин-Козерогов появятся возможности проявить себя в профессиональной сфере. Дамы будут излучать энергию и оптимизм, привлекая окружающих на свою сторону. Середина месяца (11-20 июля) будет наполнена деловыми знакомствами и командировками. Астрологи не исключают и романтические свидания. Одинокие девушки могут встретить свою вторую половинку.

будет наполнена деловыми знакомствами и командировками. Астрологи не исключают и романтические свидания. Одинокие девушки могут встретить свою вторую половинку. В конце месяца (21-31 июля) представительницам земного знака зодиака следует сосредоточиться на решении накопившихся проблем. В гороскопе от известных астрологов дамам рекомендуется работать усерднее, чтобы не потерять имеющийся авторитет среди коллег и руководства. Также необходимо с осторожностью совершать операции с финансами. В третьей декаде возрастает риск лишиться накоплений из-за невнимательности и беспечности.

Самыми благоприятными днями для женщин-Козерогов станут 3, 7, 12, 17, 22, 27 и 31 июля. Звезды указывают на успех в делах и общении с окружающими. На эти даты можно смело планировать деловые переговоры, романтические свидания и массовые торжественные мероприятия.

Неблагоприятными днями станут 1, 5, 10, 15, 20, 24 и 29 июля. В такие моменты энергетика будет на самом низком уровне, в результате чего появится усталость и снизится концентрация внимания. Не рекомендуется проводить плановые медицинские процедуры, выполнять важные и ответственные задачи, совершать дорогостоящие покупки.

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Любовный гороскоп

В июле 2023 года влияние Венеры будет достаточно сильным, и многие представительницы земного знака зодиака захотят погрузиться в пучину романтических приключений и новых ощущений. Астрологи предупреждают: давая волю чувствам, необходимо всегда помнить о последствиях. Это в первую очередь касается замужних женщин-Козерогов. Тайные романы на стороне рано или поздно станут явными. И тогда будет очень сложно избежать семейных ссор.

Зато свободным девушкам покровительница любви принесет много приятных эмоций. Любовный гороскоп на июль 2023 года сообщает, что одинокие женщины-Козероги встретят интересного человека. Отношения будут развиваться стремительно, и уже в скором времени представительницы стихии Земли задумаются о смене семейного статуса.

Календарь здоровья

В астрологическом прогнозе на июль 2023 года сообщается, что женщинам-Козерогам не придется всерьез беспокоиться о самочувствии. Здоровье будет на высоком уровне, хотя возможны и мелкие проблемы. Чтобы защитить себя от непредвиденных обстоятельств, нужно соблюдать простые меры предосторожности, избегать сквозняков и переохлаждения в особенно жаркие дни.

А вот психологическому состоянию нужно уделить пристальное внимание. Под влиянием негативных событий женщины-Козероги станут более эмоциональными и несдержанными. Вспыльчивость сделает дам уязвимыми и негативно скажется на отношениях с окружающими. Астрологи рекомендуют привести нервы в порядок. Если это не получается сделать самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к специалисту.

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Финансовый прогноз

Звезды обещают большие успехи женщинам-Козерогам в июле 2023 года в карьере. Но произойдет это только в том случае, если дамы смогут взять под контроль свои эмоции и раздражительность. В противном случае и результат окажется противоположным. Владельцам бизнеса, которые планируют расширяться, пора задуматься о совместной деятельности и поиске деловых партнеров.

Финансовый гороскоп на июль 2023 года сообщает женщинам-Козерогам, что стоит осторожнее относиться к своим тратам. Экономия не повредит даже тем, кто зарабатывает много. А людям со средним достатком следует заняться этим в первую очередь. Астрологи уверены, что деньги в этом месяце будут, но не стоит ждать дополнительных доходов: премии, повышения и подработки точно не появятся в июле.

Гороскоп от известных астрологов

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Знаменитые эксперты астрологии подготовили точные прогнозы представителей всех знаков зодиака. Они предлагают узнать, что ждет женщину-Козерог в июле 2023 года.

Павел Глоба

Известный астролог предупреждает о периоде конфликтов, ссор и недоразумений. Неприятные ситуации будут происходить как на работе и в бизнесе, так и в личной жизни. Чтобы избежать большинства подобных ситуаций, женщинам-Козерогам следует точнее доносить свои мысли и идеи, объясняя даже малейшие детали.

Но главное, на что должны обратить внимание представительницы стихии Земли, – это состояние здоровья. Гороскоп от Павла Глобы сообщает, что на фоне психологической нагрузки могут обостриться хронические заболевания, ослабнет иммунитет.

Тамара Глоба

Астролог уверена, что середина лета 2023 года станет очень благоприятным периодом для большинства женщин-Козерогов. Свободные девушки смогут встретить свою любовь, а семейным дамам удастся уладить все ссоры и недоразумения.

Но полностью избежать проблем в этом месяце не удастся, сообщается в гороскопе от Тамары Глобы. Дамам нужно быть осторожнее со знакомствами, так как мошенники могут втереться в доверие, чтобы завладеть финансами или имуществом.

Василиса Володина

Гороскоп от Василисы Володиной обещает представительницам земного знака зодиака успехи и в карьере, и в личной жизни. Общий энергетический фон будет располагать к реализации планов и стремлению к лучшему.

Главное – идти к своей цели, невзирая на препятствие и возможные проблемы, считает известный астролог. Успеха достигнут только те дамы, кто будет действовать, а не сидеть сложа руки и ждать подарков от судьбы.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Козерогам очень насыщенный и интересный месяц. Звезды советуют дамам быть более активными и предпринимать максимум усилий для достижения своих целей.

Фото Клео.ру