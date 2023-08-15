Гороскоп для женщины-Скорпиона на июль 2023 года

Июль является традиционным месяцем отпусков и отдыха. Он окажется благоприятным и для представительниц стихии Воды. Гороскоп на июль 2023 года сулит женщинам-Скорпионам период поездок, интересных открытий и новых знаний.

Основные события для Скорпионов в июле

Второй месяц лета Солнце проведет в девятом доме гороскопа Скорпионов. Этот сектор, по мнению астрологов, отвечает за путешествия, интерес к философским и религиозным течениям, способность быстро обучаться и набираться знаний. Женщины-Скорпионы станут крайне требовательными к себе и окружающим, будут ожидать только наивысших результатов. Астрологи предупреждают, что такое отношение может оказать негативный эффект. Женщины-Скорпионы рискуют не только не получить желаемого, но и настроить против себя окружающих.

Людям старшего возраста захочется взять отпуск, чтобы провести его с близкими людьми. А молодым женщинам-Скорпионам будет интереснее быть подальше от привычных мест обитания и знакомиться с культурами других народов. Независимо от предпочтений, отдых будет очень уместным и положительно скажется на самочувствии.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, какие сюрпризы приготовила судьба в июле 2023 года:

Начало месяца (1-10 июля) будет насыщенным и подарит много приятных эмоций. В этот период будут происходить судьбоносные события в личной жизни. Одинокие представительницы водного знака зодиака, возможно, сменят свой семейный статус. А дам, состоящих в отношениях, обрадуют новости о скором пополнении в семействе.

будет насыщенным и подарит много приятных эмоций. В этот период будут происходить судьбоносные события в личной жизни. Одинокие представительницы водного знака зодиака, возможно, сменят свой семейный статус. А дам, состоящих в отношениях, обрадуют новости о скором пополнении в семействе. В середине месяца (11-20 июля) женщины-Скорпионы могут ввязаться в авантюру, которая принесет немало неприятностей в конечном итоге. В результате дамы лишатся денег, а также получат проблемы с законом и имущественными правами. Не стоит доверять интуиции. Внутренний голос будет только мешать принимать правильные решения и поддавать действия сомнению.

женщины-Скорпионы могут ввязаться в авантюру, которая принесет немало неприятностей в конечном итоге. В результате дамы лишатся денег, а также получат проблемы с законом и имущественными правами. Не стоит доверять интуиции. Внутренний голос будет только мешать принимать правильные решения и поддавать действия сомнению. В конце месяца (21-31 июля) наступит самое удачное время, чтобы отправиться в отпуск. Проводить время можно по своим предпочтениям: в кругу близких людей и семьи, за пределами города на природе или отправиться за границу. Главное, находиться в приятной для себя атмосфере.

Самыми благоприятными днями для женщин-Скорпионов станут 2, 7, 15, 21, 26 и 29 июля. Звезды обещают большой успех в любых сферах деятельности. Начинания окажутся крайне удачными, если планировать их на эти даты. Можно смело проводить плановые операции, решать профессиональные вопросы и принимать судьбоносные решения.

Неблагоприятными днями месяца для представительниц водной стихии окажутся 3, 11, 12, 17 и 25 июля. Необходимо соблюдать максимальную осторожность и сосредоточенность. Из-за дефицита энергии многие женщины-Скорпионы будут невнимательными. Каждый шаг должен быть дважды обдуманным и выверенным.

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Любовный гороскоп

В начале июля 2023 года Венера занимает слабую позицию. Для романтики этот период окажется неблагоприятным, и ситуация не будет существенно меняться в течение месяца. Представительниц водного знака будут больше интересовать вопросы работы и денег, нежели семейные заботы. Это негативно отразится и на отношениях с партнером. Астрологи советуют уделять близким больше внимания и поддержки, они им потребуются в этом месяце.

Девушки, которые находятся в поисках своего счастья, могут познакомиться с интересным человеком. Любовный гороскоп на июль 2023 года утверждает, что знакомство состоится в отпуске или во время деловой поездки.

Календарь здоровья

Второй месяц лета будет крайне благоприятным для активных занятий спортом, отдыха на природе и развлечений в дружеской компании. Нагрузки должны быть умеренными и не выматывать до изнеможения. Все-таки это отдых, а не тренировки на установку мирового рекорда. Если же у дам есть медицинские ограничения, то лучше и вовсе отказаться от подобных нагрузок.

Женщинам-Скорпионам, которые планировали сесть на диету в июле 2023 года, стоит делать это с осторожностью. В середине лета пищеварительная система будет крайне уязвимой, и любые резкие перемены окажут негативный эффект. И вместо сжигания нескольких килограммов дамы получат визиты к врачу и неприятные процедуры.

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Финансовый прогноз

Середина лета – это крайне благоприятный период для налаживания контактов с партнерами по бизнесу, деловых зарубежных и местных командировок, набора команды для нового проекта. Однако заниматься этим нужно в первой половине месяца. Начиная со второй декады, в коллективе обстановка накалится, конфликты и недопонимания будут появляться на каждом шагу. Чтобы не испортить отношения с коллегами и руководством, необходимо держать себя в руках и не давать волю эмоциям.

Финансовый гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Скорпионам сложный месяц. В середине лета появятся крупные расходы. Вероятно, они будут связаны с отпуском, поездками или тратами на обучение. Возможна небольшая поддержка от близких и родственников, но существенного влияния на бюджет она не окажет, с финансами будет достаточно сложно. Чтобы реально улучшить ситуацию, необходимо искать подработку, в которой потребуется проявить упорство, энергию и умение работать руками.

Гороскоп от известных астрологов

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Точные прогнозы расскажут, что ждет женщину-Скорпиона в июле 2023 года. Гороскопы от известных астрологов отличаются высокой достоверностью и очень часто сбываются.

Павел Глоба

Вспыльчивым Скорпионам в этом месяце необходимо сменить тактику. Эмоции станут плохим союзником и будут больше вредить, чем помогать. В любых ситуациях представительницам данного знака зодиака необходимо действовать хладнокровно и расчетливо.

Гороскоп от Павла Глобы предупреждает о появлении в жизни людей, с которыми в прошлом были отношения. Чувства могут вспыхнуть с новой силой. Астролог рекомендует спокойно обдумать, стоит ли возобновлять связь и к чему это может привести. С большой вероятностью очередной роман закончится аналогично предыдущему.

Тамара Глоба

Гороскоп рекомендует женщинам-Скорпионам отложить на время отпуск, несмотря на все рекомендации и благоприятные аспекты. Если дамы предпочтут поработать активнее, а не отправиться отдыхать, то получат реальные возможности для карьерного роста. К тому же дополнительная работа принесет неплохие деньги.

В остальном месяц будет спокойным и размеренным, сообщает гороскоп от Тамары Глобы. Если и возникнут проблемы и разочарования, то они окажутся незначительными и не окажут существенного влияния.

Василиса Володина

Астролог обещает благоприятный месяц для представительниц этого знака зодиака. Эмоциональные женщины-Скорпионы черпают силы из отношений с партнером, а значит, нужно уделить им больше времени и заняться укреплением чувств.

Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует дамам задуматься о своем будущем, поразмышлять над тем, что они хотят получить. Возможно, настала пора вносить изменения в привычный образ жизни.

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Подведем итог

Женщин-Скорпионов ожидает благоприятный месяц, сообщает гороскоп на июль 2023 года. Звезды сигнализируют о наступлении удачного времени для отпуска, но успехов смогут достичь и трудоголики. Высокий энергетический потенциал поможет в решении многих вопросов.

Фото Клео.ру