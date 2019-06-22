Гороскоп на август 2019 для женщины телец

Чтобы правильно распределить силы на август 2019 года, женщинам тельцам следует заглянуть в свой гороскоп. Важно знать в какие дни можно осуществлять задуманное, а в какие лучше отдыхать.

​ Гороскоп на август 2019 года для женщины тельца

Последний месяц лета 2019 года для женщин тельцов богат на возможности, прекрасные события и полезные знакомства. На август можно планировать семейный отдых, строительство дома, а также обустройство жилплощади. Преобразовать вокруг себя пространства будет легко, если подойти к делу с фантазией.

Любовь, семья

У женщин, родившихся под знаком тельцы, август 2019 года наполнится страстями, скандалами и интригами. В течение всего месяца в атмосфере будет витать напряженность, жаркие споры возникнут даже по незначительным поводам.

Привычка грубо отстаивать свои интересы, на этот раз окажется не к месту. Близкие люди некоторое время попытаются мириться, но надолго их терпения не хватит. Ситуация нормализуется ближе к концу месяца благодаря детям.

Последняя неделя августа станет удачной для влюбленных. Отношения заметно улучшатся, а для их лучшего укрепления звезды рекомендуют п ровести время вдвоем в другой стране.

К сожалению, у одиноких тельцов не будет перемен в этом месяце. Но не стоит расстраиваться. Пока нет второй половинки, есть достаточно времени вплотную заняться карьерой и достичь значимых результатов.

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Финансы, карьера, учеба

Знаки в августе 2019 года могут, не беспокоится за свое финансовое положение, так как оно будет стабильным в течение всего периода. Если проводились какие-либо операции связанные с недвижимостью, то следует ожидать возможную сдачу в аренду или продажу. В этот период, возможно, получить кредит на самых выгодных условиях или необходимую сумму от близких людей.

В последнем месяце у представителей знака появится возможность заняться теми делами, которые они до этого постоянно откладывали. Всех, чья профессия связана с недвижимостью, ждет хорошая новость.

К концу месяца улучшатся отношения с коллегами из других городов или стран, у некоторых женщин-тельцов будет незапланированная, но удачная поездка. Некоторые сложные ситуации, оставившие свой отпечаток, в августе будут ощущаться уже не так остро. Тем не менее, нельзя расслабляться, иначе все повториться.

Здоровье и моральное состояние

Из-за большого объема работы возможен риск снижения иммунитета, появления хронической усталости и апатии. Ощущение такое, словно выжатый лимон без сил и желания работать. Чтобы этого избежать, нужно по утрам заряжаться при помощи прохладного душа, небольшой зарядки и чашки натурального кофе.

Женщины-тельцы, привыкшие вести сидячий образ жизни, могут почувствовать легкое недомогание. Неприятные ощущения вскоре пройдут, но звезды не рекомендуют расслабляться. Нужно тренироваться хотя-бы 10-15 минут в день, а также пересмотреть питание. Под последним подразумевается убрать тяжелую жирную пищу и газированные напитки.

Желательно больше времени проводить на свежем воздухе. Например, при плотном графике, можно после работы домой ходить пешком. В выходные выезжать на природу с друзьями.

Информация для знаков года

Знаки зодиака года также влияют на течение жизни. Рассмотрим три:

Кабан. Август 2019 года в финансовом плане будет довольно насыщенным для женщин-тельцов, родившихся в год кабана. Гороскоп рекомендует любую идею пробовать воплощать в реальность, она может приносить колоссальный доход. Свободным одиноким красавицам рекомендуется искать только серьезные отношения и не подпускают к себе случайных людей. Собака. Чтобы ни в чем себе не отказывать, нужно много работать – девиз всех женщин-тельцов по гороскопу на август 2019 года, родившихся в год собаки. Но нельзя забывать про отдых. Время, проведенное с мужем и детьми, помогает восстановить силы. Петух. Женщины-тельцы, родившиеся в год петуха, в августе 2019 года должны быть более открыты. Гороскоп рекомендует смело признаваться о своих чувствах любимому человеку. Ведь молчание не даст результатов. Следует также научиться доверять, ревность без повода только отталкивает.

Оказавшись во время отпуска в другой стране, несмотря на жгучее желание попробовать местную кухню, желательно поберечь свой организм от стрессов. Больше употреблять свежих овощей и фруктов. Что касается работы, то тут для достижения определенной цели стоит хорошо потрудиться.

Благоприятные дни для женщины тельца

Для достижения любой цели в самые короткие сроки, необходимо знать, какие дни будут этому способствовать. Ознакомьтесь с наиболее удачными числами августа для женщин-тельцов:

05.08.19;

11.08.19;

12.08.19;

14.08.19;

16.08.19;

18.08.19;

19.08.19;

29.08.19.

Наименее подходящие дни, в которые лучше не осуществлять задуманное: 01.08.19, 04.08.19, 05.08.19, 10.08.19, 26.08.19 и 27.08.19.

Основные задачи на август 2019 года

По гороскопу на август 2019 года от астролога Павла Глобы, женщинам, родившимся под знаком тельцы, необходимо много трудиться, находить время для саморазвития. Это принесет большую пользу в работе и положительно скажется на продвижении по карьерной лестнице. А если на данный период запланирован отпуск, то стоит готовиться к интересным знакомствам, которые возможно изменят вашу жизнь.

Василиса Володина также советует женщинам-тельцам не беречь силы в августе 2019 года. Судя из гороскопа, составленного ею, в этом периоде можно ожидать значимых изменений на работе, особенно, в плане зарплаты. Тем, у кого проблемы в отношениях, нужно сесть и серьезно поговорить со своей половинкой, чтобы дело не дошло до расставания.

Надо всегда быть готовыми к различным ситуациям, в этом поможет гороскоп. Но не стоит целиком и полностью надеяться только на него. Без целеустремленности и упорства невозможно добиться успеха ни в одной жизненной сфере.