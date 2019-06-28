Гороскоп на август 2019 для женщины скорпиона

Гороскоп на август 2019 предрекает женщинам Скорпионам кардинальные перемены. У многих представительниц водного знака возникнет желание сменить образ жизни, вкусы, привычки, вероятно, даже место жительства.

Что ожидает женщину Скорпиона в августе

Скорпионы уже отчетливо видят новое светлое будущее, полное реализованных планов, вот только в качестве препятствия на пути к успеху могут стать недоброжелатели, вселяющие в душу сомнения.

Август – благоприятное время для финансовых успехов, однако в первую очередь потребуется уделить внимание личной жизни. Отношения с возлюбленным могут стать чрезмерно эмоциональными и непредсказуемыми.

Повышенная активность сможет вызвать нестабильность нервной системы, вот почему стоит воздержаться от конфликтов с близкими людьми. Если вам не удалось избежать ссоры, то лучше всего будет пойти на компромисс.

Гороскоп на август 2019 женщину Скорпиона призывает найти время для личной жизни и членов своей семьи. Потребуется приложить все усилия для того, чтобы как можно больше времени провести с домочадцами. Возможно, стоит взять несколько выходных или уйти в небольшой отпуск. Родственники будут вам очень благодарны взамен.

Первая августовская декада будет проходить под знаком экономии. Звезды не рекомендуют тратить денежные средства попусту, ведь недолгое удовольствие от растрат быстро подойдет к концу, оставив нежелательный осадок в кошельке. Однако если размышлять о глобальных покупках и разумных вложениях денег, то это должно быть приобретение бытовой техники.

В первых числах августа потребуется уделить внимание своей красоте – записаться к парикмахеру, посетить стилиста или салон. Не стоит экономить на красивой и дорогой одежде, обуви и косметических средствах. В будущем, эта обновка обязательно найдет свое предназначение.

Представительницам прекрасного пола, скрывающим свои эмоции, стоит выпустить их на волю в промежуток с 12 по 21 августа:

Сделать признание, если в жизни присутствует обида на кого-то. Расскажите, если скучаете по кому-то.

Откровенность и открытость смогут сделать жизнь Скорпиона легче. Финальная неделя месяца абсолютно не подходит для оформления деловых бумаг и документов, соответственно и для проведения сделок. Постарайтесь максимально отдаться отдыху и помечтать.

Вторая декада августа не поскупится на общение, новые знакомства и встречи. Не рекомендуется упускать заманчивые предложения и как можно чаще выходить в свет. В это время вероятна перемена в личной жизни или романтическая встреча, которая продлится совсем недолго, но при этом сможет раскрасить жизнь невероятными впечатлениями.

Замужние женщины Скорпионы смогут столкнуться с непредвиденной неожиданностью, однако не стоит спешить с выводами – финальная неделя сможет расставить все по местам.

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В конце августа большинство представительниц Водной стихии начнут грустить по работе и деятельности. В этот период может возникнуть легкая грусть, хандра, однако такое состояние не должно долго продлиться. Для улучшения настроения лучше всего отправиться в отличный ресторан, отдохнуть заграницей или на природе. Новые впечатления и эмоции предадут бодрости, повысят настроения для того, чтобы приступить к делам.

Представительницы Водной стихии начнут реализовывать свои идеи и могут увлечься перспективой на получение «легких денег». Вследствие принятия участия в столь сомнительном мероприятии может возникнуть вероятность ухудшения финансового положения.

Эти женщины будут тратить немало времени на хлопоты, которые плавно лягут на плечи близких людей. Для одиноких дам это станет преградой для налаживания отношений с мужчинами.

Благоприятными днями для женщин Скорпионов будут следующие числа: 3, 7, 13, 18, 23, 27 и 31 августа. Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 20, 25, 29 августа.

Гороскоп для женщин Скорпионов от Павла Глобы

Гороскоп на август 2019 для женщин Скорпионов от Павла Глобы сулит насыщенный, динамичный, наполненный событиями и эмоциями период. Астролог утверждает, что именно к представительницам Водной стихии судьба будет благосклонна как никогда. В конце лета они обнаружат щедрые плоды своих усердных трудов.

Невероятные результаты принесут ранее разработанные коммерческие и инвестиционные проекты, а во взаимоотношениях с окружающими людьми все сложится благоприятным образом.

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Павел Глоба советует женщинам Скорпионам в финальном летнем месяце не пренебрегать физическими нагрузками, а как следует отдохнуть и набраться сил. Помимо всего прочего будет весьма полезно пройти доскональное обследование у специалиста и укрепить свой иммунитет.

Гороскоп для женщин Скорпионов от Василисы Володиной

Гороскоп на август 2019 для женщин Скорпионов от Василисы Володиной предвещает весьма благоприятный месяц. Это отличное время для любых начинаний в сфере работы и бизнеса, которые впоследствии смогут принести плоды.

Главное – сохранять спокойствие, проявлять настойчивость, трудолюбие, оптимизм и упорство, а также быстро абстрагироваться к новым обстоятельствам. Преградой на пути к успеху может стать слабость, неуверенность в себе и сомнения.

Август начнется для женщин Скорпионов с упадка творческих успехов. Вот почему стоит задуматься над отдыхом в кругу семьи для того, чтобы наладить отношения, добавить в них нежности и романтизма.

Скромность и экономичность не будут идти «рука об руку» с последним летним месяцем, однако большие денежные средства не оставят себя долго ждать. Согласно гороскопу на август 2019 года для женщин – это наилучшее время для того, чтобы получить дополнительное образование.

Гороскоп для женщин Скорпионов сулит немало перемен, реализация которых зависит исключительно от их поступков и стечения обстоятельств.