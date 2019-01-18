Какие знаки будут счастливы в 2019 году - гороскоп от Тамары

В 21 веке астрологию по-прежнему не считают наукой, однако ее влияние на современное общество колоссально. Астрологи, подтвердившие свою репутацию, становятся известными личностями и пользуются большой популярностью. Одним из таких специалистов является Тамара Михайловна Глоба. В настоящее время гороскоп от Тамары Глоба для всех знаков зодиака, является наиболее достоверным и подробным прогнозом. Далее рассмотрим, что обещают звезды в 2019 году, по версии знаменитого астролога.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Овен

Наступивший год будет довольно переменчивым для яркого огненного знака. Напряженная работа в предыдущем году увенчается карьерными успехами, в которых главную роль сыграют могущественные покровители. В год Желтой Свиньи, Овны получат существенную помощь и поддержку от видных политиков, руководителей и духовных наставников.

Финансовое положение представителей знака также значительно улучшится. Появятся дополнительные средства, которые Овны потратят на путешествия, образование и покупку недвижимости.



Согласно предсказаниям астролога, год будет удачным для создания и пополнения семьи. В течение зимы и первых весенних месяцев вы будете чувствовать любовь, поддержку и заботу партнера. Отношения будут настолько гармоничные, что пары решат перейти на новый уровень, поэтому летом возможно заключение брака. Особенно удачно для Овнов будут складываться поездки, поэтому смело планируйте командировки и путешествия.



Важно! В летние месяцы уделите внимание родителям, состояние их здоровья будет вызывать серьезные опасения.

Гороскоп на 2019 - Телец

Ближайшие двенадцать месяцев станут для представителей знака переломными в области личной жизни. События, произошедшие в этот период, заложат фундамент для отношений с партнером и родными на долгие семь лет. Тельцам предстоит заново переосмыслить свое отношение к браку и семейным ценностям, а также встать на путь духовного развития. Осенью возможны поездки по родным местам, встречи с родственниками, друзьями детства и давними возлюбленными.

Эти поездки принесут ощутимые результаты в течение года, и возможно увенчаются крупной финансовой прибылью.

Гороскоп от Тамары Глоба на 2019 год предсказывает феноменальный взлет для владельцев собственного бизнеса. Их ждут выгодные предложения от знакомых по расширению и укрупнению дела, которые увенчаются успехом. Также звезды обещают Тельцам высокую вероятность переезда, неожиданное предложение по работе и покупку недвижимости.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Близнецы

Все внимание представителей знака будет направлено на решение семейных проблем. Вашего внимания потребуют вторые половинки, дети и родители, однако к концу года получится успешно завершить все семейные вопросы.

Покупка недвижимости или строительство дома обернутся дефицитом семейного бюджета, возможна нехватка денежных средств и внушительный кредит. В середине года Близнецы улучшат свое материальное положение, за счет успехов на работе и продвижения по службе.

Отличный год для интеллектуального труда, ощутимую пользу принесет участие в телевизионных передачах и написание статей. В начале года у Тельцов появится возможность заручиться поддержкой влиятельных знакомых, которые помогут в карьере. Звезды призывают не игнорировать случайные знакомства с авторитетными людьми, так как они очень помогут в решении сложных вопросов.

В последние месяцы года уделите особое внимание материальному положению. Откажитесь от кредитов, не совершайте крупных покупок и никому не давайте деньги в долг.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Рак

Главные перемены для Рака будут касаться работы и карьеры. Уже в начале года вам предложат новую и интересную должность. Это значительно улучшит финансовое положение, однако потребует огромных затрат энергии и жизненных сил. В новой деятельности придется изучать много материала, приобретать дополнительные навыки и заниматься саморазвитием.

Однако профессиональное развитие поможет открыть творческую энергию, которая станет не только очередной ступенью в лестнице самореализации, но и принесет ощутимые финансовые результаты.

Согласно гороскопу для знаков зодиака от Тамары Глоба на протяжении всего 2019 года, Раки будут наслаждаться гармонией в личной жизни. В непростых трудовых условиях, семья станет вашим надежным тылом и источником вдохновения. Весной звезды обещают большое количество интересных поездок, связанных с работой и отдыхом.

Гороскоп от Тамары Глоба - Лев

Для трудолюбивых Львов звезды предсказывают удачный и эффективный год. Весной ожидается большая нагрузка на работе, деятельность в режиме многозадачности и небольшие конфликты с коллегами. Вам часто придется отстаивать свою позицию, принимать непростые решения и работать над сложными проектами. Это приведет к тому, что в середине года вы столкнетесь с эмоциональным истощением и проблемами со здоровьем.

Однако с этой непростой ситуацией Львы справятся достойно, очередной раз подтвердив свой авторитет. Все проекты будут завершены, а задачи выполнены.

Результатом напряженной работы будет достойное финансовое вознаграждение, поэтому представителей знака ожидают крупные покупки и прибыльные вложения. Гороскоп здоровья рекомендует устроить себе качественный отдых в середине года, это поможет отвлечься от проблем и восстановить силы.

Совет! Согласно гороскопу от Тамары Глоба, в 2019 году Львы будут особенно успешны в качестве общественных деятелей. Поэтому не отказывайтесь от возможностей проявить свое мастерство переговоров и талант организатора.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Дева

Представителей знака ждут глобальные перемены в личной жизни, на первый план выходит любовный гороскоп. Одиноким Девам звезды предсказывают важные встречи и серьезные отношения, которые полностью изменят их мировоззрение. Представителей знака, находящихся в браке, также ожидают сильные увлечения, которые могут оказаться серьезной угрозой для привычной жизни.

Череда встреч, романов и ослепляющих эмоций продлится до конца года, однако бурная личная жизнь не помешает Девам достигнуть также успехов в работе.

Рассматривая гороскоп по месяцам, можно сказать, что в конце года расположение небесных светил предсказывает дальние поездки и путешествия. Возможен переезд на новое место жительства, а также работа за границей.

Для представителей бизнеса очень успешным окажется сотрудничество с иностранными партнерами, которое подарит значительные финансовые результаты в долгосрочной перспективе.

Гороскоп от Тамары Глоба - Весы

Год предоставит отличные перспективы в работе и образовании. Наиболее успешными будут те, кто связан с наукой, литературой или общественной деятельностью. Звезды обещают возможность повышения по карьерной лестнице, главное заручиться поддержкой руководства.

Вас ждет финансовый взлет, обучение за границей и долгожданный отпуск в экзотической стране. Большие возможности откроются для реализации творческого потенциала.

В романтичные весенние месяцы возможны перемены в личной жизни, связанные с заключением брака и рождением детей. Будет принято серьезное решение о покупке недвижимости. Год принесет неожиданные встречи со старыми знакомыми, друзьями или возлюбленными.

Обратите внимание! Лучшим временем для приобретения недвижимости будет конец года. Именно в ноябре или декабре вы сделаете хороший выбор и сэкономите значительную сумму денег.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Скорпион

Звезды обещают отличный год в любви и в работе, это актуально как для мужчин, так и для женщин. Согласно предсказаниям от Тамары Глоба, ваш статус на работе будет неизменно расти, в течение года вы приобретете уважение коллег и признание руководства. Упорной работой вы создадите трамплин для дальнейшего карьерного роста и профессионального развития.

Год будет удачным в финансовом плане, и даже небольшой спад активности в середине года не пошатнет материального положения.



Конец года для Скорпионов будет особенно успешен. В это время можно будет решить любые серьезные вопросы. Летние месяцы принесут существенную прибыль, интересные поездки и удачные знакомства. Этот период отлично подходит для открытия собственного дела или расширения бизнеса.

Если вы давно мечтали зарабатывать на жизнь своим хобби, самое время предпринять решительные шаги для осуществления мечты.

Гороскоп на 2019 - Стрелец

В наступившем году Стрельцам удастся решить некоторые важные проблемы, беспокоящие их на протяжении последних нескольких лет. Это будет важный период для выстраивания отношений с коллегами и руководством, а также налаживания семейной жизни. Вы можете ощущать недостаток денежных средств, поэтому не делайте крупных покупок или вложений. Звезды также рекомендуют воздержаться от покупки недвижимости и участии в бизнесе, вероятность потерь очень высока.



Весной Стрельцам придется решать ряд важных вопросов, связанных с имуществом. Вашего внимания потребуют родители и дети. В начале лета возможен переход на новую работу, связанную с большим количеством командировок. Длительные поездки приведут к небольшим конфликтам в семье, которые можно будет устранить, организовав совместный отдых.



Важно! Гороскоп от Тамары Глоба на 2019 год, гласит, что Стрельцы получат ряд интересных предложений о выгодном вложении денежных средств. Однако лучше всего будет отказаться от подобных предприятий, так как высок риск потерять все накопления.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Козерог

лижайший период станет временем расплаты за прошлые ошибки, которые в основном коснутся взаимоотношений со второй половиной. Для того чтобы сохранить семью или отношения, представителям знака придется приложить немало усилий, особенно это актуально для женщин.

Гороскоп для Козерога от Тамары Глоба предсказывает, что конфликты и разногласия продлятся почти до конца 2019 года, однако проявив терпение и выдержку Козероги смогут вернуть гармонию в отношениях. Весной могут обостриться хронические заболевания или старые травмы.

Летом появятся возможности поправить материальное положение, однако предложенная работа будет находиться далеко от дома. Звезды рекомендуют принимать любые, даже самые неожиданные предложения. Если должность вам интересна, возможно стоит организовать переезд, так как именно профессиональная деятельность, начатая в этом году, полностью раскроет ваш потенциал.

Гороскоп на 2019 - Водолей

Начало года будет довольно напряженным для представителей знака. В работе вам придется доказывать окружающим свою компетентность, и часто трудовые заслуги будут оставаться без награды. Зимой следует быть очень осторожными с финансами, возможны кражи или крупные потери. В семье Водолеи столкнутся с непониманием и отсутствием поддержки. Окружающие поставят под сомнение ваши способности, и будут всячески препятствовать новым начинаниям.

Однако, согласно глобальному гороскопу от Тамары Глоба на 2019 год, с середины лета ситуация изменится к лучшему.



В начале лета Водолеи поставят перед собой новые цели и задачи, и начнут воплощать их в жизнь. Проявляя свои лучшие качества, представители знака смогут изменить настрой родных и близких, и недоверие сменится поддержкой. В отношении финансов возможны большие поступления, но и крупные потери. На протяжении всего года следует уделять особое внимание денежным средствам и проявлять разумную экономию.



Совет! Не получив должной поддержки со стороны близких людей, не отчаивайтесь. Продолжайте верить в себя и помните, что сомнения лишь временное явление.

Гороскоп на 2019 от Тамары Глоба - Рыбы

В предсказаниях звезд для Рыб на первое место выходит карьера. Именно в наступившем году представителей знака ждет повышение, руководящая должность или начало предпринимательской деятельности. Все ваши усилия будут направлены на достижение успеха на новом поприще, и он не заставит себя ждать.

Ответственная должность раскроет в вас дополнительный потенциал, и вы докажете всем что вполне заслуживаете этого повышения. Семья во всем будет поддерживать вас, станет опорой и надежным тылом.

Звезды также обещают много интересных событий, связанных с детьми. Если у вас еще нет наследников, высока вероятность их появления. Семейных Рыб дети будут радовать невероятными успехами в учебе, творчестве и спорте, также возможно открытие необычных талантов и способностей. Осенью следует уделить время своему здоровью. Возьмите на работе отпуск и отправляйтесь в санаторий.

Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году

Гороскоп от Тамары Глоба на 2019 год предсказывает массу возможностей для всех знаков зодиака. Однако у некоторых представителей зодиакальных созвездий есть шанс значительно улучшить свое финансовое положение.

Астролог, выделила четыре знака, которые могут разбогатеть в этом году:

Овен. Для огненных Овнов судьба приготовила сразу несколько приятных сюрпризов, в виде карьерных достижений и творческих прорывов. Поэтому будьте очень внимательны, и не упускайте представленные возможности. Рак. Пути профессионального развития и заработка для Рака будут практически неограниченны. Важно не лениться и прикладывать достаточное количество усилий для достижения результата. Лев. Практически все цели и желания Льва будут исполняться в 2019 году. Разнообразные варианты занятости, мощные покровители и природные таланты помогут царственному знаку не только подняться по карьерной лестнице, но и получить значительную прибыль. Рыбы. Новые должности и высокие гонорары значительно укрепят финансовую позицию Рыб. Наиболее предприимчивые представители знака сделают выгодные вложения, и смогут увеличить сумму накоплений в несколько раз.

Согласно рекомендации астролога, к появившимся в большом количестве денежным суммам следует относиться внимательно и бережно. Не спешите делать крупные покупки, рискованные вложения или бессмысленные траты. При неправильном отношении к обретенному богатству, фортуна может отвернуться, и вы рискуете потерять заработанные средства.



Гороскоп от Тамары Глоба на 2019 год содержит общие рекомендации для всех знаков зодиака, они касаются как карьеры, так и личной жизнь. В целом звезды обещают очень удачный год, который предоставит большое количество возможностей и неповторимых шансов. Однако увлекаясь работой и семейными проблемами, не забывайте о саморазвитии и простых житейских радостях. Находите новые хобби, открывайте новые страны, и вкладывайте деньги в свое образование и развитие.