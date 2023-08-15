Благоприятные дни для зачатия в феврале 2023 года

Планирование ребенка требует тщательной подготовки, так как она окажет влияние на последующую жизнь нового человека. Лунный календарь на февраль 2023 года подскажет, какие дни будут благоприятными для зачатия.

Влияние фаз Луны на зачатие в феврале 2023 года

Основными факторами, влияющими на большинство процессов на Земле, являются фазы Луны. Астрологи детально изучают транзит ночного светила, находят зависимости и проводят параллели. Это помогает экспертам строить достоверные прогнозы. Считается, что Луна напрямую влияет на здоровье человека, в том числе и на зачатие.

Для выбора подходящей даты следует ознакомиться с тем, как положение спутника Земли относительно Солнца влияет на жизненные процессы. В феврале 2023 года Луна находится в таких фазах:

Растущая (1-4, 21-28 февраля) . Этот период окажется благоприятным для пар, мечтающих завести ребенка. Лунная энергетика поможет будущим родителям в скором осуществлении их мечты. Луна наградит детей хорошим здоровьем. Малыши будут активными и любознательными, а в самостоятельной жизни у них будет мало неудач.

. Этот период окажется благоприятным для пар, мечтающих завести ребенка. Лунная энергетика поможет будущим родителям в скором осуществлении их мечты. Луна наградит детей хорошим здоровьем. Малыши будут активными и любознательными, а в самостоятельной жизни у них будет мало неудач. Убывающая (6-19 февраля) . Космическая энергетика пойдет на спад, и это отразится на многих обстоятельствах. Дети, зачатые на убывающую Луну, чаще подвержены манипуляциям и внешнему воздействию. Они с большим трудом воплощают в жизнь свои мечты. Дети чаще страдают от болезней и психологических расстройств.

. Космическая энергетика пойдет на спад, и это отразится на многих обстоятельствах. Дети, зачатые на убывающую Луну, чаще подвержены манипуляциям и внешнему воздействию. Они с большим трудом воплощают в жизнь свои мечты. Дети чаще страдают от болезней и психологических расстройств. Полнолуние (5 февраля) . Самый неблагоприятный день в лунном календаре зачатия. На жизненном пути малышей ждет множество тяжелых испытаний. Они часто страдают от недостатка внимания и любви.

. Самый неблагоприятный день в лунном календаре зачатия. На жизненном пути малышей ждет множество тяжелых испытаний. Они часто страдают от недостатка внимания и любви. Новолуние (20 февраля). Из-за слабой энергетики родителям будет сложно добиться желаемого. Однако на жизнь детей Луна практически не повлияет. Они смогут добиваться поставленных целей без особого труда, хотя и поддержки от звезд не получат. Все будет зависеть исключительно от целеустремленности и умения добиваться своего.

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Благоприятные дни для зачатия в феврале 2023

Астрологи предупреждают, что дети, зачатые в феврале, будут легки на подъем, открыты миру и эмоциональны. Они будут с большим энтузиазмом браться за дело, если оно им интересно, но легко забросят его, когда работа наскучит. Излишняя эмоциональность будет причиной частых нервных срывов.

Самые благоприятные дни для зачатия по лунному календарю – 1, 18, 21 и 23 февраля 2023 года. Звезды будут благосклонны к детям на протяжении всего жизненного пути. Удача будет сопутствовать им в делах, а неприятности обойдут стороной. Однако надеяться исключительно на звезды тоже не стоит. Родителям необходимо прививать своим наследникам правильную модель поведения.

Планировать зачатие можно на 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 26 и 27 февраля. Эти даты считаются благоприятными, хотя полностью избежать жизненных проблем не удастся. Однако такие трудности не доставят серьезных неприятностей.

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Неблагоприятные дни для зачатия в феврале 2023

Исследуя влияние Луны, астрологи выделяют не только положительные моменты, но и отрицательные. Это позволит парам точнее планировать рождение ребенка, оградить его от дальнейших жизненных проблем.

Самыми неблагоприятными днями месяца станут 2, 5, 19 и 28 февраля. Планировать зачатие на эти даты не рекомендовано. Ребенок столкнется с множеством испытаний, которые могут сломить его. Также возможны трудности еще на стадии беременности. С большой вероятностью у детей возникнут проблемы со здоровьем.

Также нежелательно зачинать ребенка 3, 9, 10, 13 и 20 февраля. Хоть негативное влияние Луны заметно меньше, но оно может не лучшим образом отразиться на судьбе малыша. Они будут слишком эмоционально воспринимать трудности, но правильное воспитание и отношение к жизни поможет преодолеть это.

Астрологи считают неблагоприятными и сатанинские лунные сутки. В такие моменты Луна проявляет негативные качества человека – жадность, эгоизм, стремление к насилию и авантюрам. Луна может обострить многие человеческие недостатки у малышей. Чтобы избежать этого, не рекомендуется планировать зачатие на 5, 13, 19 и 28 февраля.

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Влияние знаков зодиака на зачатие в феврале 2023 года

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Фазы Луны являются главным фактором влияния, но не единственным. Ощутимо сказывается и положение спутника Земли относительно зодиакальных созвездий. В таблице ниже перечислены благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря на февраль 2023 года с использованием этих данных.

Дата Знак зодиака Этап лунного цикла Пол малыша Пояснения астрологов 1 Близнецы Растущая Луна Мальчик Ребенок будет здоровым и жизнерадостным. Беременность пройдет легко. 2, 3 Рак Девочка Судьба будет благосклонна к новому человеку. В жизни будет мало неудач. 4 Лев Мальчик Звезды наградят умением управлять окружающими и вести за собой. Могут вырасти умелые манипуляторы. 5 Полнолуние Неблагоприятный день. Не рекомендуется планировать зачатие. 6 Убывающая Луна Звезды наградят умением управлять окружающими и вести за собой. Могут вырасти умелые манипуляторы. 7, 8 Дева Девочка Ребенок окажется талантливым, но будет постоянно сталкиваться с предвзятым отношением и общественным осуждением. 9, 10, 11 Весы Мальчик Сильная лунная энергетика подарит большие шансы на зачатие. На жизненный путь ребенка Луна не будет влиять. 12, 13 Скорпион Девочка Дети окажутся очень удачливыми, смогут воплотить в жизнь все свои мечты. 14, 15 Стрелец Мальчик Луна наградит малыша сильными качествами, но воспользоваться ими в полной мере он не сможет. 16, 17 Козерог Девочка У пары родятся способные и быстро адаптирующиеся дети. Они легко разбираются в технологиях и часто связывают свою жизнь с наукой. 18, 19 Водолей Мальчик Ребенок сможет решать свои проблемы самостоятельно, но тяжело сходится с другими людьми. 20 Рыбы Новолуние Девочка Вероятность зачатия очень низкая. 21 Растущая Луна Такие дети легко подчиняются чужой воле, становятся жертвами мошенников и манипуляторов. 22, 23 Овен Мальчик Ребенок окажется болезненным. Беременность будет проходить тяжело. 24, 25, 26 Телец Девочка Удача сопутствует детям в любых начинаниях. Жизнь сложится наилучшим образом. 27, 28 Близнецы Мальчик Ребенок будет здоровым и жизнерадостным. Беременность пройдет легко.

Подведем итог

Лунный календарь на февраль 2023 года сообщает, какие дни окажутся самыми благоприятными для зачатия. С его помощью родители смогут предугадать, как сложится жизнь их детей в будущем.