Благоприятные дни для зачатия в августе 2023 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в августе 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Зачатие и рождение ребенка являются главными событиями для любой пары. Будущим родителям стоит знать, как Луна и другие небесные тела могут повилять на жизнь малыша. Лунный календарь на август 2023 года поможет заранее спланировать зачатие и свести любые возможные риски к минимуму.
Влияние фаз Луны на зачатие в августе 2023
Энергетика Луны может влиять на здоровье каждого человека и регулировать некоторые процессы, протекающие в организме. Эксперты уверены: зачатие в определенных фазах лунного цикла может как благоприятно повлиять на жизнь малыша, так и доставить ему немало проблем и тревог.
Чтобы спланировать зачатие правильно, необходимо разобраться, как меняется энергетическое влияние Луны на различных этапах:
- Фаза убыли (2-15 августа). Снижение энергетического влияния отражается и на работе организма: он начинает экономить силы и питательные вещества. Это может привести к тяжелому протеканию беременности и к проблемам со здоровьем у малыша.
- Фаза роста (17-30 августа). Положительная динамика роста лунной энергии активизирует жизненные процессы и ускоряет развитие. Данная фаза считается наиболее благоприятной для зачатия. Луна будет положительно влиять и на жизнь ребенка после его рождения. Таким людям часто сопутствует удача.
- Полнолуние (1 и 31 августа). Луна находится на пике своего энергетического влияния. Астрологи не рекомендуют планировать зачатие на полнолуние – ребенок будет обладать сложным и неуправляемым характером. В дальнейшем это приведет к проблемам в общении со сверстниками и неспособности социально адаптироваться в обществе.
- Новолуние (16 августа). На этом этапе энергетика Луны находится на самом низком уровне, негативно влияя на состояние здоровья будущих родителей. В такие моменты сильнее обычного ощущается усталость, появляются апатия и нерешительность. Вероятность зачатия будет минимальной, но на здоровье и жизнь ребенка Луна почти не повлияет.
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Благоприятные дни для зачатия в августе 2023
Яркий летний месяц накладывает отпечаток и на детей, зачатых в этот период. Звезды наделят их сильными творческими качествами и аналитическими способностями. Однако такие малыши рождаются вспыльчивыми и излишне эмоциональными. Они будут очень болезненно воспринимать неудачи и критику в свой адрес, с большими претензиями относиться к окружающим.
Чтобы малыши были здоровыми, а беременность протекала легко, следует планировать зачатие на 2, 7, 8, 10-12, 21-24, 26 и 30 августа. Мощная положительная энергетика Луны придаст необходимые силы будущим мамам. Астрологи уверены, что в жизни детей будет немало ситуаций, которые смогут доставить серьезные проблемы.
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Неблагоприятные дни для зачатия в августе 2023
Влияние Луны может помогать будущим родителям или вредить им, все зависит от выбора даты. Для правильного планирования зачатия необходимо знать, когда не стоит этого делать и какие последствия возможны при принятии неправильного решения.
Не рекомендуется планировать зачатие на 5, 6, 9, 16 и 29 августа. Звезды обещают проблемы у ребенка в социуме: им будет сложно находить общий язык со сверстниками. Как результат – сложности в личной жизни, общении с окружающими, замкнутость и отстраненность.
Влияние знаков зодиака на зачатие в августе 2023
При составлении прогнозов астрологи уделяют особое внимание знакам зодиака, через которые проходит Луна в определенные дни. Эксперты считают, что в такие моменты проявляются особенности и качества каждого человека. Таблица показывает самые благоприятные дни для зачатия по лунному календарю на август 2023 года.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза лунного цикла
|
Пол
|
Влияние Луны
|
1
|
Водолей
|
Полнолуние
|
Мальчик
|
Неблагоприятный день для зачатия.
|
2
|
Убывающая
|
Дети рождаются удачливыми, но часто полагаются на Фортуну, а не на собственные силы.
|
3
|
Рыбы
|
Девочка
|
Доброта является сильным качеством детей, зачатых под этим знаком. Но окружающие будут часто пользоваться их доверчивостью.
|
4
|
5
|
Овен
|
Мальчик
|
Упорство и умение вести за собой считаются главными качествами этого знака.
|
6
|
7
|
Телец
|
Девочка
|
Самый благоприятный знак для зачатия. Родятся успешные личности, способные на крупные свершения.
|
8
|
9
|
10
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Знак наделит детей уверенностью в себе и умением достигать целей.
|
11
|
12
|
Рак
|
Девочка
|
Малыши с легкостью будут находить общий язык со сверстниками, налаживать контакт с окружающими.
|
13
|
14
|
15
|
Лев
|
Мальчик
|
Знак наградит отменным здоровьем и будет защищать от опасностей в течение всей жизни.
|
16
|
Новолуние
|
Энергетически слабый день для зачатия.
|
17
|
Дева
|
Растущая
|
Девочка
|
Негативная лунная энергетика скажется на жизни малышей: им будет сложнее находить общий язык с окружающими.
|
18
|
19
|
20
|
Весы
|
Мальчик
|
Самый неблагоприятный знак зодиака для зачатия. Дети будут решать проблемы во всех сферах жизни.
|
21
|
22
|
Скорпион
|
Девочка
|
Луна наградит особым позитивным отношением к жизни. Никакие трудности не смогут сломить оптимизм таких личностей.
|
23
|
24
|
Стрелец
|
Мальчик
|
Звезды не смогут повлиять на жизнь малыша.
|
25
|
26
|
27
|
Козерог
|
Девочка
|
Звезды указывают на большие проблемы и несправедливость по отношению к детям, зачатым под этим знаком.
|
28
|
29
|
Водолей
|
Мальчик
|
Дети рождаются удачливыми, но часто полагаются на Фортуну, а не на собственные силы.
|
30
|
31
|
Рыбы
|
Полнолуние
|
Девочка
|
Неблагоприятный день для зачатия.
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Подведем итог
Планирование беременности является одним из главных этапов в жизни каждой пары. Лунный календарь на август 2023 года поможет выбрать правильную дату для зачатия, чтобы наладить жизнь ребенка.
Фото Клео.ру