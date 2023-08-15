Благоприятные дни для зачатия в августе 2023 года

Зачатие и рождение ребенка являются главными событиями для любой пары. Будущим родителям стоит знать, как Луна и другие небесные тела могут повилять на жизнь малыша. Лунный календарь на август 2023 года поможет заранее спланировать зачатие и свести любые возможные риски к минимуму.

Влияние фаз Луны на зачатие в августе 2023

Энергетика Луны может влиять на здоровье каждого человека и регулировать некоторые процессы, протекающие в организме. Эксперты уверены: зачатие в определенных фазах лунного цикла может как благоприятно повлиять на жизнь малыша, так и доставить ему немало проблем и тревог.

Чтобы спланировать зачатие правильно, необходимо разобраться, как меняется энергетическое влияние Луны на различных этапах:

Фаза убыли (2-15 августа) . Снижение энергетического влияния отражается и на работе организма: он начинает экономить силы и питательные вещества. Это может привести к тяжелому протеканию беременности и к проблемам со здоровьем у малыша.

. Снижение энергетического влияния отражается и на работе организма: он начинает экономить силы и питательные вещества. Это может привести к тяжелому протеканию беременности и к проблемам со здоровьем у малыша. Фаза роста (17-30 августа) . Положительная динамика роста лунной энергии активизирует жизненные процессы и ускоряет развитие. Данная фаза считается наиболее благоприятной для зачатия. Луна будет положительно влиять и на жизнь ребенка после его рождения. Таким людям часто сопутствует удача.

. Положительная динамика роста лунной энергии активизирует жизненные процессы и ускоряет развитие. Данная фаза считается наиболее благоприятной для зачатия. Луна будет положительно влиять и на жизнь ребенка после его рождения. Таким людям часто сопутствует удача. Полнолуние (1 и 31 августа) . Луна находится на пике своего энергетического влияния. Астрологи не рекомендуют планировать зачатие на полнолуние – ребенок будет обладать сложным и неуправляемым характером. В дальнейшем это приведет к проблемам в общении со сверстниками и неспособности социально адаптироваться в обществе.

. Луна находится на пике своего энергетического влияния. Астрологи не рекомендуют планировать зачатие на полнолуние – ребенок будет обладать сложным и неуправляемым характером. В дальнейшем это приведет к проблемам в общении со сверстниками и неспособности социально адаптироваться в обществе. Новолуние (16 августа). На этом этапе энергетика Луны находится на самом низком уровне, негативно влияя на состояние здоровья будущих родителей. В такие моменты сильнее обычного ощущается усталость, появляются апатия и нерешительность. Вероятность зачатия будет минимальной, но на здоровье и жизнь ребенка Луна почти не повлияет.

На зачатие, беременность и роды влияет не только Луна, но и другие факторы. Например, моральная и физическая подготовка родителей. Чтобы малыш родился здоровым, необходимо прикладывать и свои усилия, а не надеяться только на поддержку звезд.

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Благоприятные дни для зачатия в августе 2023

Яркий летний месяц накладывает отпечаток и на детей, зачатых в этот период. Звезды наделят их сильными творческими качествами и аналитическими способностями. Однако такие малыши рождаются вспыльчивыми и излишне эмоциональными. Они будут очень болезненно воспринимать неудачи и критику в свой адрес, с большими претензиями относиться к окружающим.

Самыми благоприятными днями для зачатия по лунному календарю являются 14, 17, 19 и 27 августа 2023 года. Звезды обещают детям удачу в делах, успехи и благополучие в личной жизни. Любые идеи будут для них легко реализуемыми.

Чтобы малыши были здоровыми, а беременность протекала легко, следует планировать зачатие на 2, 7, 8, 10-12, 21-24, 26 и 30 августа. Мощная положительная энергетика Луны придаст необходимые силы будущим мамам. Астрологи уверены, что в жизни детей будет немало ситуаций, которые смогут доставить серьезные проблемы.

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Неблагоприятные дни для зачатия в августе 2023

Влияние Луны может помогать будущим родителям или вредить им, все зависит от выбора даты. Для правильного планирования зачатия необходимо знать, когда не стоит этого делать и какие последствия возможны при принятии неправильного решения.

Наиболее неблагоприятными днями месяца для зачатия станут 1, 15, 25, 28 и 31 августа. Негативное влияние Луны доставит проблем не только самому ребенку, но и мамам. Трудности появятся еще на этапе ранней беременности, скажутся на физическом и психологическом здоровье малыша.

Не рекомендуется планировать зачатие на 5, 6, 9, 16 и 29 августа. Звезды обещают проблемы у ребенка в социуме: им будет сложно находить общий язык со сверстниками. Как результат – сложности в личной жизни, общении с окружающими, замкнутость и отстраненность.

Влияние знаков зодиака на зачатие в августе 2023

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При составлении прогнозов астрологи уделяют особое внимание знакам зодиака, через которые проходит Луна в определенные дни. Эксперты считают, что в такие моменты проявляются особенности и качества каждого человека. Таблица показывает самые благоприятные дни для зачатия по лунному календарю на август 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Пол Влияние Луны 1 Водолей Полнолуние Мальчик Неблагоприятный день для зачатия. 2 Убывающая Дети рождаются удачливыми, но часто полагаются на Фортуну, а не на собственные силы. 3 Рыбы Девочка Доброта является сильным качеством детей, зачатых под этим знаком. Но окружающие будут часто пользоваться их доверчивостью. 4 5 Овен Мальчик Упорство и умение вести за собой считаются главными качествами этого знака. 6 7 Телец Девочка Самый благоприятный знак для зачатия. Родятся успешные личности, способные на крупные свершения. 8 9 10 Близнецы Мальчик Знак наделит детей уверенностью в себе и умением достигать целей. 11 12 Рак Девочка Малыши с легкостью будут находить общий язык со сверстниками, налаживать контакт с окружающими. 13 14 15 Лев Мальчик Знак наградит отменным здоровьем и будет защищать от опасностей в течение всей жизни. 16 Новолуние Энергетически слабый день для зачатия. 17 Дева Растущая Девочка Негативная лунная энергетика скажется на жизни малышей: им будет сложнее находить общий язык с окружающими. 18 19 20 Весы Мальчик Самый неблагоприятный знак зодиака для зачатия. Дети будут решать проблемы во всех сферах жизни. 21 22 Скорпион Девочка Луна наградит особым позитивным отношением к жизни. Никакие трудности не смогут сломить оптимизм таких личностей. 23 24 Стрелец Мальчик Звезды не смогут повлиять на жизнь малыша. 25 26 27 Козерог Девочка Звезды указывают на большие проблемы и несправедливость по отношению к детям, зачатым под этим знаком. 28 29 Водолей Мальчик Дети рождаются удачливыми, но часто полагаются на Фортуну, а не на собственные силы. 30 31 Рыбы Полнолуние Девочка Неблагоприятный день для зачатия.

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Подведем итог

Планирование беременности является одним из главных этапов в жизни каждой пары. Лунный календарь на август 2023 года поможет выбрать правильную дату для зачатия, чтобы наладить жизнь ребенка.

Фото Клео.ру