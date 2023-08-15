Благоприятные дни для свадьбы в августе 2023 года

Свадьба – это одно из самых важных событий в жизни, поэтому к нему следует относиться с максимальной ответственностью. Чтобы торжество прошло удачно, а семейная жизнь была легкой и спокойной, стоит тщательно выбирать дату для церемонии. Лунный календарь сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в августе 2023 года.

Как выбрать благоприятный день по лунному календарю

Астрологи утверждают, что Луна влияет на все сферы жизни человека. Это влияние распространяется не только на видимые физические процессы, но и затрагивает сложные энергетические сущности. Эксперты убеждены: зная об особенностях лунных циклов и правильно планируя дела, можно сделать жизнь заметно проще, привлечь на свою сторону удачу и материальное благополучие. Например, правильно выбрав день для торжественного мероприятия, можно повлиять на дальнейшую совместную жизнь.

Самыми благоприятными днями для проведения свадьбы по лунному календарю астрологи называют 2, 3, 7, 12, 13, 21, 22, 26 и 27 августа 2023 года. Церемония, запланированная на эти даты, пройдет весело и легко, негативных событий не ожидается. Успешной и благополучной окажется и дальнейшая совместная жизнь молодых супругов. Конфликты и сложности в общении будут обходить пару стороной, а возникающие проблемы будут решаться очень быстро и с минимальными негативными последствиями.

Наиболее неблагоприятными днями для бракосочетания станут 1, 4, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 24, 25, 29, 30 и 31 августа. Положение Луны и других небесных тел указывает на семейные трудности, сложности в общении и отсутствие взаимопонимания. Супругам будет сложно находиться рядом друг с другом. На фоне эмоционального напряжения частыми будут скандалы и попытки занять место лидера. Лишь немногие семьи смогут пережить сложные моменты, но напряженность в отношениях будет постоянной.

Влияние по фазам Луны

На семейное благополучие после свадьбы влияют сразу несколько факторов. Чтобы прогноз получился целостным и точным, необходимо учитывать другие особенности лунной энергетики. Одним из ключевых моментов во всех прогнозах являются фазы Луны. Астрологи убеждены, что на различных этапах транзита меняется энергетическое влияние. Проведение свадебной церемонии в различных фазах будет давать совершенно разный результат.

Чтобы выбрать благоприятные дни для свадьбы, необходимо разобраться, какие фазы Луны будут в августе 2023 года:

Убывающая (2-15 августа) . Данная фаза считается не лучшим временем для бракосочетания. Слабеющая энергетика Луны отразится таким же образом и на отношениях супругов. Они будут постоянно ощущать, как угасают их чувства, а совместный быт будет вызывать лишь раздражение.

. Данная фаза считается не лучшим временем для бракосочетания. Слабеющая энергетика Луны отразится таким же образом и на отношениях супругов. Они будут постоянно ощущать, как угасают их чувства, а совместный быт будет вызывать лишь раздражение. Растущая (17-30 августа) . Этот этап лунного цикла является полной противоположностью. Положительная динамика роста энергетического влияния активизирует многие процессы, включая и те, которые нельзя увидеть или измерить. В семье будут царить уважение, согласие и любовь.

. Этот этап лунного цикла является полной противоположностью. Положительная динамика роста энергетического влияния активизирует многие процессы, включая и те, которые нельзя увидеть или измерить. В семье будут царить уважение, согласие и любовь. Полнолуние (1 и 31 августа) . Самый сильный этап лунного цикла. Он считается наиболее благоприятным для проведения свадебной церемонии. Звезды обещают молодоженам крепкие отношения и взаимопонимание. На совместном пути пары будет очень мало преград, а любые трудности откажутся легко преодолимыми, если решать их вместе.

. Самый сильный этап лунного цикла. Он считается наиболее благоприятным для проведения свадебной церемонии. Звезды обещают молодоженам крепкие отношения и взаимопонимание. На совместном пути пары будет очень мало преград, а любые трудности откажутся легко преодолимыми, если решать их вместе. Новолуние (16 августа). Самый неблагоприятный день лунного цикла для проведения свадьбы. Проблемы у супругов начнутся уже с первых дней семейной жизни. Судьба будет настроена к ним крайне негативно, постоянно приготавливая неприятные сюрпризы. Осилить жизненные испытания вместе смогут далеко не все пары.

Читайте также: Магнитные бури в августе 2023 года

Влияние по знакам зодиака

Одним из важных аспектов, который необходимо учитывать при составлении астрологических прогнозов, является транзит Луны через знаки зодиака. Находясь в определенных созвездиях, лунная энергетика будет меняться. Некоторые знаки имеют ключевое значение, могут оказывать положительное или отрицательное влияние на определенные сферы жизни.

Для выбора наиболее подходящей даты следует разобраться, какие созвездия будут благоприятными для свадьбы:

Телец (7, 8, 9) . Луна в этом знаке зодиака создает самые лучшие условия для проведения свадебной церемонии. Отношения в семье будут доверительными. Супруги смогут рассчитывать на поддержку друг друга в любых сложных ситуациях.

. Луна в этом знаке зодиака создает самые лучшие условия для проведения свадебной церемонии. Отношения в семье будут доверительными. Супруги смогут рассчитывать на поддержку друг друга в любых сложных ситуациях. Рак (12, 13, 14) . Удачное время для пар, которые хотят провести запоминающуюся свадьбу. Торжество подарит много приятных эмоций и воспоминаний. Однако на дальнейшую совместную жизнь Луна практически не повлияет.

. Удачное время для пар, которые хотят провести запоминающуюся свадьбу. Торжество подарит много приятных эмоций и воспоминаний. Однако на дальнейшую совместную жизнь Луна практически не повлияет. Стрелец (24, 25, 26) . Огненный знак сделает отношения теплыми, а семейную жизнь – благополучной. Такие дни подходят для заключения союза между творческими людьми, которые находят вдохновение друг в друге.

. Огненный знак сделает отношения теплыми, а семейную жизнь – благополучной. Такие дни подходят для заключения союза между творческими людьми, которые находят вдохновение друг в друге. Водолей (1, 2, 29, 30) . Эти дни станут прекрасным временем для супругов, ценящих спокойствие, надежность и практичность. Возможно, такие пары нечасто становятся чемпионами по романтике, но всегда могут положиться друг на друга.

. Эти дни станут прекрасным временем для супругов, ценящих спокойствие, надежность и практичность. Возможно, такие пары нечасто становятся чемпионами по романтике, но всегда могут положиться друг на друга. Рыбы (3, 4, 31). Данный знак является практически полной противоположностью. В отношениях будет много веселья, радости и ярких эмоций, а также непостоянства и переменчивости. Супруги склонны совершать необдуманные поступки, которые могут очень расстроить партнера.

Не стоит планировать свадьбу в дни, когда Луна находится в Овне, Деве, Весах и Скорпионе (5, 6, 17-23 августа). Астрологи обещают молодоженам множество проблем. Справиться с неприятностями, которые приготовили звезды, смогут только опытные пары, прожившие вместе много лет и знакомые с особенностями совместной жизни.

Если же Луна находится в нейтральных знаках (Близнецах, Льве, Козероге), причин для беспокойства не будет. Влияние ночного светила на жизнь семейных пар незначительное. Космическая энергетика не сможет навредить молодоженам, однако и помощи от нее тоже не ждите. Развитие отношений будет зависеть исключительно от самих партнеров.

Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на август 2023 года

​

Выбирая самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2023 года, необходимо учитывать все факторы лунного влияния. Таблица ниже сможет значительно упростить эту задачу.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Каким будет день для свадьбы 1 Водолей Полнолуние Благоприятный 2 Убывающая 3 Рыбы 4 Неблагоприятный 5 Овен 6 7 Телец Благоприятный 8 Нейтральный 9 Неблагоприятный 10 Близнецы Нейтральный 11 Неблагоприятный 12 Рак Благоприятный 13 14 Нейтральный 15 Лев Неблагоприятный 16 Новолуние Нейтральный 17 Дева Растущая 18 Неблагоприятный 19 Нейтральный 20 Весы Неблагоприятный 21 Благоприятный 22 Скорпион 23 Нейтральный 24 Стрелец Благоприятный 25 26 27 Козерог 28 Нейтральный 29 Благоприятный 30 31 Водолей Полнолуние

Подведем итог

Лунный календарь помогает определить самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2023 года. Эта информация поможет сделать торжество запоминающимся, а семейную жизнь – благополучной и спокойной.

Фото Клео.ру