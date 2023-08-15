Лунный календарь здоровья на август 2023 года

Благоприятные для здоровья дни в августе 2023 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.
Лунный календарь на август 2023 года сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для здоровья и оздоровительных процедур. Узнайте, что рекомендуют делать астрологи, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и бодрость духа.
Как Луна влияет на здоровье
Не секрет, что ночное светило оказывает мощнейшее влияние на многие процессы, которые происходят на нашей планете. Космическая энергетика сказывается и на здоровье каждого человека. Люди с ослабленным здоровьем и высокой восприимчивостью ощущают такое воздействие сильнее.
Однако лунное влияние не всегда приносит негативный эффект. В определенные фазы направленность энергетики меняется, и в такие моменты оздоровительные процедуры будут намного эффективнее. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие на организм и получать от Луны исключительно пользу, необходимо тщательнее изучить фазы цикла:
- Убывающая (2-15 августа). Снижение энергетического потенциала негативно отражается на самочувствии человека. В этой фазе необходимо тщательно проанализировать свое состояние, выявить причину проблем и устранить раздражающие факторы. На убывающую Луну организм пытается очиститься, поэтому диеты и различные чистки будет крайне эффективными. Также эта фаза считается удачной для проведения хирургических операций.
- Растущая (17-30 августа). По мере увеличения освещенности лунного диска возрастает и энергетика, которую передает ночное светило. Возможности организма возрастают, улучшается физическое и психологическое состояние. В фазе роста наиболее эффективными будут профилактические мероприятия, укрепление иммунитета, активные спортивные занятия, а также медикаментозное лечение.
- Полнолуние (1 и 31 августа). В этой фазе организм человека находится на пределе своих возможностей, и это крайне негативно сказывается на здоровье. Психологическая нагрузка делает людей чрезмерно раздражительными и агрессивными. Реакция на привычное лечение может оказаться нестандартной.
- Новолуние (16 августа). В такие моменты каждый человек испытывает недостаток энергии. Организм будет более уязвим перед внешними негативными факторами, чем в другие дни. Астрологи рекомендуют ограничить физическую активность, а также избегать дополнительных психологических нагрузок.
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Благоприятные дни по лунному календарю на август 2023 года
Помимо фаз Луны, на здоровье каждого человека влияют и другие факторы, связанные с энергетикой ночного светила. Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на август 2023 года составлен с учетом дополнительных данных. Эта информация поможет составить правильный график дел и всегда пребывать в хорошем состоянии.
|
Благоприятные
|
3, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 21, 25, 26, 28
|
Неблагоприятные
|
1, 2, 9, 11, 15, 16, 20, 24, 27, 31
|
Нейтральные
|
4, 6, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 30
В благоприятные дни влияние Луны окажется максимально положительным для здоровья и проводимых оздоровительных процедур. Люди ощущают прилив сил и эмоциональный подъем. Любые перемены проходят проще, а их результат окажется более ощутимым.
В неблагоприятные моменты месяца организм более уязвим к болезням и другим негативным факторам. Под влиянием Луны особо восприимчивые люди склонны совершать необдуманные и опасные поступки. Астрологи рекомендуют снизить физическую активность, на время отказавшись от тяжелых упражнений. Также необходимо уделить внимание психологическому здоровью. Старайтесь быть вне конфликтов и ссор, чаще заниматься приятными делами и общаться с близкими.
В нейтральные дни существенного лунного влияния не будет. Оздоровительные процедуры будут в меру эффективными, высокой результативности от упражнений и диетических комплексов тоже ждать не стоит.
Описание процедур по дням: таблица
На работу человеческого организма влияет множество факторов, включая положение Луны относительно знаков зодиака. Календарь здоровья на август 2023 года поможет определить, какие оздоровительные процедуры дадут наиболее благоприятный результат и в какие дни их нужно проводить.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза лунного цикла
|
Рекомендации астрологов
|
1
|
Водолей
|
Полнолуние
|
Крайне неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры не рекомендуются.
|
2
|
Убывающая
|
В этот день нужно позаботиться о коже. Удачное время для сложных косметических процедур и пластических операций.
|
3
|
Рыбы
|
Хорошие дни для голодания. Тем, кто практикует это впервые, стоит постепенно ограничивать количество пищи, а не отказываться от нее сразу.
|
4
|
5
|
Овен
|
Подходящий знак, чтобы сесть на диету. Предпочтительными будут проверенные методики, экспериментировать в убывающей фазе нежелательно. Также можно посетить сауну или баню, немного увеличить физические нагрузки.
|
6
|
7
|
Телец
|
Рекомендуется отказаться от мясных продуктов и блюд. Растительная пища благоприятно скажется на работе ЖКТ. Можно проводить омолаживающие процедуры.
|
8
|
9
|
10
|
Близнецы
|
Подходящий знак для проведения разгрузочных дней и голодания. Иммунная система окажется ослабленной, избегайте сквозняков и переохлаждения.
|
11
|
12
|
Рак
|
Благоприятный знак для водных и очищающих процедур. Необходимо уделить внимание не только физической чистке, но и энергетической.
|
13
|
14
|
15
|
Лев
|
Удачное время для внесения коррективов в рацион питания. Сократите количество вредных продуктов, чтобы снизить нагрузку на печень.
|
16
|
Новолуние
|
Крайне неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры не рекомендуются.
|
17
|
Дева
|
Растущая
|
Уязвимы почки и мочевой пузырь. Рекомендуется сократить количество употребляемой жидкости. Это снизит нагрузку на ослабленные органы.
|
18
|
19
|
20
|
Весы
|
Звезды рекомендуют посетить сауну или баню. Алкоголь и табак в эти дни крайне противопоказаны. Также рекомендуется отказаться от копченостей и жареных блюд.
|
21
|
22
|
Скорпион
|
Уязвимыми в эти дни будут глаза. Старайтесь проводить меньше времени перед экранами гаджетов. Можно проводить активные физические упражнения на свежем воздухе.
|
23
|
24
|
Стрелец
|
Астрологи рекомендуют отправиться на сеансы ароматерапии. Негативные эмоции в этот день нанесут большой вред здоровью. Старайтесь избегать конфликтов.
|
25
|
26
|
27
|
Козерог
|
Подходящие дни, чтобы заняться йогой, медитацией и другими духовными практиками. При лечении болезней стоит воспользоваться наработками нетрадиционной медицины.
|
28
|
29
|
Водолей
|
В этот день нужно позаботиться о коже. Удачное время для сложных косметических процедур и пластических операций.
|
30
|
31
|
Рыбы
|
Полнолуние
|
Крайне неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры не рекомендуются.
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Подведем итог
Лунный календарь – это удобный и простой инструмент, позволяющий определить самые благоприятные дни для здоровья на август 2023 года. Советы астрологов помогут поддержать организм в хорошем состоянии и избегать негативного влияния Луны и других небесных тел.
Фото Клео.ру