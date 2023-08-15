Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2023 года

Результат посещения салона красоты может отличаться, если делать это во время разных фаз Луны. Чтобы косметические процедуры давали только положительный эффект, астрологи рекомендуют придерживаться лунного календаря на август 2023 года. Этот инструмент поможет выбрать только благоприятные дни визита к косметологу и избежать любых негативных проявлений.

Косметические процедуры по фазам Луны в августе 2023

Согласно наблюдениям астрологов, положение ночного светила влияет на то, как организм воспринимает внешние факторы. Луна может сделать кожу, ногти и волосы более восприимчивыми к уходу или же свести все усилия на нет.

Правильно выбрав дату для проведения косметических процедур, можно существенно повысить или снизить их эффективность. Ориентироваться на лунный календарь можно не только при визите в салон красоты, но и при планировании мероприятий в домашних условиях. Для выбора подходящего дня необходимо разобраться, в каких фазах Луны энергетика будет максимально благоприятной и какие риски возможны проведении процедур:

Убывающая (2-15 августа) . В этот период наблюдается снижение энергетического потенциала. Организм активнее избавляется от всего лишнего, на что тратится энергия. На убывающую Луну наиболее эффективными будут обертывания, осветление лица, удаление веснушек, эпиляция, чистка кожи. Также в этой фазе показывают высокую эффективность плановые медицинские и пластические операции.

. В этот период наблюдается снижение энергетического потенциала. Организм активнее избавляется от всего лишнего, на что тратится энергия. На убывающую Луну наиболее эффективными будут обертывания, осветление лица, удаление веснушек, эпиляция, чистка кожи. Также в этой фазе показывают высокую эффективность плановые медицинские и пластические операции. Растущая (17-30 августа) . Энергетическое влияние Луны возрастает. Жизненные процессы активизируются, ускоряется обмен веществ и движение жидкости. Эта фаза считается самой благоприятной для ухода, массажей, масок, кислородных коктейлей для кожи, ультразвукового лифтинга и других сложных косметических процедур.

. Энергетическое влияние Луны возрастает. Жизненные процессы активизируются, ускоряется обмен веществ и движение жидкости. Эта фаза считается самой благоприятной для ухода, массажей, масок, кислородных коктейлей для кожи, ультразвукового лифтинга и других сложных косметических процедур. Полнолуние (1 и 31 августа) . В этой фазе лунное влияние находится на максимуме. Астрологи рекомендуют отказаться от косметических процедур. Из-за увеличенного притока крови к коже некоторые действия будут болезненными и могут нанести вред вместо пользы.

. В этой фазе лунное влияние находится на максимуме. Астрологи рекомендуют отказаться от косметических процедур. Из-за увеличенного притока крови к коже некоторые действия будут болезненными и могут нанести вред вместо пользы. Новолуние (16 августа). Энергетическое лунное влияние будет на минимальном уровне. Дамам не стоит рассчитывать на хорошие результаты косметических процедур, они окажутся неудовлетворительными. Чтобы визит к косметологу не вылился в бесполезную трату денег, рекомендуется перенести его на другие, более подходящие даты.

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Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2023

Астрологи уверены: косметические процедуры могут оказаться очень эффективными, если провести их в благоприятные дни. Результат сможет удивить даже самых требовательных дам. И наоборот, мероприятия, проведенные в неподходящее для этого время, не только покажут низкую эффективность, но и нанесут большой вред здоровью. Лунный календарь на август 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для косметических процедур.

Лучшими днями для визита в салон красоты являются 17, 18, 19, 20, 21, 22 августа. Положение Луны и других небесных тел указывает на прилив энергетики здоровья и красоты. В эти дни нужно сосредоточиться на самых сложных процедурах. Допускаются любые эксперименты с кремами, маслами и другими составами. Организм легко примет перемены.

Для простых мероприятий, которые можно реализовать самостоятельно и без помощи профессионалов, подходящими окажутся 10, 14, 26, 28, 29 августа. Процедуры пройдут легко. А вот для более сложных работ таких дни могут быть не лучшими. Рекомендуется использовать проверенные средства для ухода, новинки могут вызвать аллергические реакции и другие нетипичные проявления.

Неблагоприятными днями астрологи называют 1, 2, 3, 6, 15, 16, 25, 27, 30 и 31 августа. В такие моменты даже простейшие процедуры по уходу могут привести к противоположным результатам. Любые действия нужно совершать с предельной осторожностью и учитывать все возможные риски.

Остальные дни имеют нейтральную энергетику. Косметические и уходовые мероприятия не несут дополнительных рисков для здоровья, но не стоит излишне рассчитывать на удачу и покровительство звезд.

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в августе 2023

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Чтобы получить максимальный результат, необходимо учитывать все факторы лунного влияния. Таблица показывает самые благоприятные и неблагоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на август 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Рекомендации астрологов 1 Водолей Полнолуние Неблагоприятный день. Процедуры могут быть болезненными. 2 Убывающая Удачное время, чтобы провести омолаживающие процедуры, записаться на пилинг. Уязвима область глаз, необходима осторожность при уходе за кожей. 3 Рыбы Из-за повышенной чувствительности организма стоит отказаться от масок для чистки лица и кожи. Будет хорошим решением записаться на сеанс расслабляющего или укрепляющего массажа. 4 5 Овен Не рекомендуется наносить перманентный макияж, заниматься прокалыванием кожи, но можно чистить лицо и удалять волосы. 6 7 Телец При проведении процедур в области декольте и шеи необходима осторожность: эти зоны будут уязвимыми и чувствительными. Увлажнение окажет положительное влияние. 8 9 10 Близнецы Любые водные процедуры и насыщение влагой принесут дополнительную пользу. Рекомендуется использовать легкие кремы. 11 12 Рак Астрологи рекомендуют сосредоточиться на чистках: внешних, внутренних и энергетических. Энергетика убывающей Луны усилит результат. 13 14 15 Лев Этот знак зодиака считается самым благоприятным для косметических процедур, но близость к новолунию сводит эффективность к минимуму. Рекомендуется оказаться от сложных работ и посвятить время отдыху. 16 Новолуние Неблагоприятный день. Процедуры окажутся малоэффективными. 17 Дева Растущая Удачное время для применения увлажняющих и питательных масок. Следует отдавать предпочтение средствам для ухода с натуральными ингредиентами. 18 19 20 Весы Влияние Луны будет нейтральным, не стоит рассчитывать на большую эффективность косметических процедур. 21 22 Скорпион Следует уделить внимание зоне груди и шеи. Питание и очищение кожи будут крайне эффективными. Полезными будут массажи и ароматерапия. 23 24 Стрелец Влияние Луны будет нейтральным, не стоит рассчитывать на большую эффективность косметических процедур. 25 26 27 Козерог Полезными будут любые мероприятия, направленные на омоложение. Звезды рекомендуют воздержать от эпиляции, она негативно отразится на энергетике. 28 29 Водолей Удачное время, чтобы провести омолаживающие процедуры, записаться на пилинг. Уязвима область глаз, необходима осторожность при уходе за кожей. 30 31 Рыбы Полнолуние Неблагоприятный день. Процедуры могут быть болезненными.

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Подведем итог

Лунный календарь на август 2023 года сообщает, когда можно заниматься косметическими процедурами. Рекомендации экспертов помогут надолго сохранить молодость и здоровый вид, укрепить внутреннюю энергетику и направить ее в правильном направлении.

Фото Клео.ру