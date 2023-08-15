Благоприятные дни для операций в августе 2023 года

Каждая плановая медицинская операция несет риски для здоровья и жизни пациента. При назначении хирургических процедур следует учитывать не только опытность врача, но и другие важные факторы. Лунный календарь на август 2023 года поможет определить, какие дни будут самыми благоприятными для проведения операции. Правильный подход позволит снизить риск осложнений, повысить успешность сложных процедур, а также ускорить и облегчить процесс реабилитации.

Операции по фазам Луны в августе 2023

По мнению астрологов, Луна оказывает значительное влияние на все сферы жизни. Оно распространяется не только на видимые физические процессы, но и на потусторонние явления. Эксперты уверены: при проведении сложных медицинских процедур необходимо учитывать рекомендации лунного календаря.

Перед посещением лечащего врача стоит разобраться, как фазы Луны влияют на здоровье человека:

Убывающая . Данный этап лунного цикла считается самым благоприятным для хирургических процедур. В такие моменты организм лучше реагирует на действия врача, раны заживают быстрее. На убывающую Луну снижается активность некоторых болезнетворных организмов, поэтому вероятность послеоперационного заражения сводится к минимуму.

. Данный этап лунного цикла считается самым благоприятным для хирургических процедур. В такие моменты организм лучше реагирует на действия врача, раны заживают быстрее. На убывающую Луну снижается активность некоторых болезнетворных организмов, поэтому вероятность послеоперационного заражения сводится к минимуму. Растущая . Не лучшее время для проведения сложных инвазивных процедур. Активизация жизненных процессов приводит к ускорению обмена веществ и движения жидкостей. В результате операция может пройти с большой кровопотерей и другими дополнительными рисками. И, наоборот, медикаментозное лечение будет максимально эффективным: организм лучше реагирует на лекарства.

. Не лучшее время для проведения сложных инвазивных процедур. Активизация жизненных процессов приводит к ускорению обмена веществ и движения жидкостей. В результате операция может пройти с большой кровопотерей и другими дополнительными рисками. И, наоборот, медикаментозное лечение будет максимально эффективным: организм лучше реагирует на лекарства. Полнолуние и новолуние. Эти фазы считаются критическими точками лунного цикла. Астрологи называют такие дни крайне неблагоприятными для любого медицинского вмешательства. Реакция организма на лечение окажется негативной, лучше посвятить время отдыху и подготовке.

Рекомендации астрологов актуальны только для случаев, когда жизни пациента ничего не угрожает. В противном случае необходимо прислушиваться ко мнению лечащего врача и придерживаться указаний медицинских специалистов.

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Когда делать операцию по лунному календарю в августе 2023

Разобравшись с особенностями влияния ночного светила, можно обозначить самые благоприятные и неблагоприятные дни для операций на август 2023 года по лунному календарю. В конце лета ожидаются такие фазы Луны:

Убывающая (2-15 августа) . Это самое удачное время, чтобы посетить хирурга и выполнить сложную медицинскую операцию. Согласно утверждениям астрологов, вероятность каких-либо осложнений врачебной ошибки значительно снижается. Процесс заживления будет достаточно быстрым.

. Это самое удачное время, чтобы посетить хирурга и выполнить сложную медицинскую операцию. Согласно утверждениям астрологов, вероятность каких-либо осложнений врачебной ошибки значительно снижается. Процесс заживления будет достаточно быстрым. Растущая (17-30 августа) . Эту фазу для операций выбирать нежелательно. Лучше уделить время медикаментозному лечению и массажам. Организм отреагирует на них очень позитивно.

. Эту фазу для операций выбирать нежелательно. Лучше уделить время медикаментозному лечению и массажам. Организм отреагирует на них очень позитивно. Полнолуние и новолуние (1, 16 и 31 августа). Самые неблагоприятные дни месяца. В такие моменты противопоказаны не только операции, но и другие процедуры, включая косметические и пластические.

Помимо этого, необходимо учитывать и другие даты, когда не рекомендуется посещать хирурга:

Луна в мутабельных знаках (3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 31 августа) . По мнению астрологов, такие созвездия символизируют собой смену времен года. Перемены происходят и в организме. Результат операции может быть совершенно не таким, как ожидается.

. По мнению астрологов, такие созвездия символизируют собой смену времен года. Перемены происходят и в организме. Результат операции может быть совершенно не таким, как ожидается. Сатанинские лунные сутки (1, 9, 15, 25 и 31 августа). В такие дни проявляются все негативные качества человека, и под сильным влиянием Луны они могут взять верх над разумом. В результате значительно повышается вероятность врачебной ошибки, а важные решения будут приниматься необдуманно.

Благоприятные дни для операций в августе 2023

При назначении даты для проведения сложной инвазивной процедуры следует учитывать состояние пациента. Если текущему здоровью ничего не угрожает, в таком случае можно выбирать удобное время по лунному календарю.

Лунный календарь на август 2023 года указывает на благоприятные дни для операций, а также моменты, когда посещать врача не рекомендовано.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Какие органы и системы можно лечить 1 Водолей Полнолуние Очень неблагоприятный день для любых медицинских процедур. 2 Убывающая Сердечно-сосудистая система, операции на спине. 3 Рыбы Лечение органов в районе живота, ЖКТ. 4 5 Овен Мочевой пузырь, почки, лечение радикулита. 6 7 Телец Половые органы. 8 9 10 Близнецы Печень, очистка крови. 11 12 Рак Ноги, зубы, позвоночник, лечение артрита и подагры. 13 14 15 Лев Глаза, ноги, суставы на ногах, нервная система. 16 Новолуние Очень неблагоприятный день для любых медицинских процедур. 17 Дева Растущая В этой фазе операции не проводят. 18 19 20 Весы 21 22 Скорпион 23 24 Стрелец 25 26 27 Козерог 28 29 Водолей 30 31 Рыбы Полнолуние Очень неблагоприятный день для любых медицинских процедур.

Помимо благоприятных и рекомендованных дней, астрологи отдельно выделяют неблагоприятные дни для лечения определенных органов. В таблице ниже показано, на какие даты нельзя планировать процедуры.

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Подведем итог

Лунный календарь на август 2023 года помогает выбрать самые удачные даты для операций. Следуя рекомендациям астрологов, можно снизить риски, которые обязательно присутствуют при проведении сложных инвазивных процедур.

Фото Клео.ру