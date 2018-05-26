Водонаева о геронтофилии Брежневой

Звездные девушки стараются не дать себе заскучать. И время от времен развлекаются, устраивая перепалки в соцсетях. На днях Алена Водонаева отпустила довольно саркастичное замечание в адрес Веры Брежневой. Певица пока не спешит с ответом.

В одном из новых пабликов, в котором публикуются архивные фотографии известных артистов, под снимком Брежевой Водонаева написала: «Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя, светлая, честная». Замечание Алены поклонников певицы взбесило и они потребовали извинений. Но Водонаева с извинениями не спешит, впрочем, как не спешит реагировать на выпад Брежнева.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 10 Май 2018 в 11:18 PDT

Напомним, напряженность между Водонаевой и Брежневой возникла в прошлом году, после того как Алена критично высказалась в адрес российских поп-звезд. «Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в 20 лет в женском коллективе, <...>, спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы, о лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим».

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 23 Май 2018 в 9:13 PDT

После Водонаева обнаружила, что Брежнева заблокировала ее в Instagram.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​