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Водонаева о геронтофилии Брежневой


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Звездные девушки стараются не дать себе заскучать. И время от времен развлекаются, устраивая перепалки в соцсетях. На днях Алена Водонаева отпустила довольно саркастичное замечание в адрес Веры Брежневой. Певица пока не спешит с ответом.

В одном из новых пабликов, в котором публикуются архивные фотографии известных артистов, под снимком Брежевой Водонаева написала: «Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя, светлая, честная». Замечание Алены поклонников певицы взбесило и они потребовали извинений. Но Водонаева с извинениями не спешит, впрочем, как не спешит реагировать на выпад Брежнева.

Напомним, напряженность между Водонаевой и Брежневой возникла в прошлом году, после того как Алена критично высказалась в адрес российских поп-звезд. «Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в 20 лет в женском коллективе, <...>, спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы, о лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим».

После Водонаева обнаружила, что Брежнева заблокировала ее в Instagram.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


1 Не нравится 1 Нравится 26.05.2018 Теги: Алена Водонаева вера брежнева

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