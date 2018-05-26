Водонаева о геронтофилии Брежневой
1 1
Звездные девушки стараются не дать себе заскучать. И время от времен развлекаются, устраивая перепалки в соцсетях. На днях Алена Водонаева отпустила довольно саркастичное замечание в адрес Веры Брежневой. Певица пока не спешит с ответом.
В одном из новых пабликов, в котором публикуются архивные фотографии известных артистов, под снимком Брежевой Водонаева написала: «Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя, светлая, честная». Замечание Алены поклонников певицы взбесило и они потребовали извинений. Но Водонаева с извинениями не спешит, впрочем, как не спешит реагировать на выпад Брежнева.
Напомним, напряженность между Водонаевой и Брежневой возникла в прошлом году, после того как Алена критично высказалась в адрес российских поп-звезд. «Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в 20 лет в женском коллективе, <...>, спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы, о лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим».
После Водонаева обнаружила, что Брежнева заблокировала ее в Instagram.
Ранее мы писали:
Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.
У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе».
Читайте также
Согласны с Водонаевой? 5
-
Ганеша Москва / 27.05.18 11:46А кто это вообще? Водонаева, Брежнева?
-
да / 27.05.18 09:19Согласна
-
Элли / 26.05.18 19:31Господи, да Водонаева просто жалеет, что она не на месте Брежневой, она же всем всегда завидует, что Боне, что Бузовой, теперь Брежневой. Если бы Меладзе переключил бы свое внимание на нее, то от ее "честности" не осталось бы и следа. Может она и права в своих рассуждениях, да только это все теория, не ей об этом говорить, она сама подлая, лживая, злая на язык ведьма.
-
Koshka / 26.05.18 11:49Обе хороши.
-
Прелесть / 26.05.18 10:22Уж точно. Брежнева очень добрая к старикам