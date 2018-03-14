Кен для Бузовой. Родриго Алвес заинтересовался «Домом-2»
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В столицу нагрянула очередная знаменитость из разряда «эпатаж высшего класса». Британский манекенщик Родриго Алвес (Rodrigo Alves), известный как «живой Кен», стал гостем Московской недели моды. И, похоже, Родриго собирается в гости к Ольге Бузовой.
В Instagram Алвеса уже опубликованы снимки парня на фоне московских достопримечательностей. «Я очень рад быть в Москве, спасибо всем за любовь и уважение, поймайте меня на канале "Россия-1", где есть хорошее интервью со мной!» - написал манекенщик.
Но прежде чем отправиться в российскую столицу, Родриго сообщил о приглашении принять участие в Московской неделе моды и добавил к посту хештеги #dom2 и #tnt. Разумеется, у светских обозревателей появились предположения о том, что «живой Кен» может стать также гостем популярного реалити-шоу.
Напомним, уроженец Бразилии Родриго Алвес прославился после того, как провел несколько десятков пластических операций и косметических процедур с целью создать образ, как у приятеля куклы Барби Кена. Кстати, Алвес стал первым в мире мужчиной, удалившим четыре ребра с эстетической целью - для создания тонкой талии.Ранее мы писали:
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Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.
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Обсуждение 5
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Ellis_@Свят, свят, трусами не отмашешься...
14.03.18 13:46
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IVA InternetЧучело.
14.03.18 13:14
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Фу , даже смотреть неприятно((
14.03.18 12:13