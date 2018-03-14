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Кен для Бузовой. Родриго Алвес заинтересовался «Домом-2»


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В столицу нагрянула очередная знаменитость из разряда «эпатаж высшего класса». Британский манекенщик Родриго Алвес (Rodrigo Alves), известный как «живой Кен», стал гостем Московской недели моды. И, похоже, Родриго собирается в гости к Ольге Бузовой.

 

В Instagram Алвеса уже опубликованы снимки парня на фоне московских достопримечательностей. «Я очень рад быть в Москве, спасибо всем за любовь и уважение, поймайте меня на канале "Россия-1", где есть хорошее интервью со мной!» - написал манекенщик.

 

Но прежде чем отправиться в российскую столицу, Родриго сообщил о приглашении принять участие в Московской неделе моды и добавил к посту хештеги #dom2 и #tnt. Разумеется, у светских обозревателей появились предположения о том, что «живой Кен» может стать также гостем популярного реалити-шоу.

Напомним, уроженец Бразилии Родриго Алвес прославился после того, как провел несколько десятков пластических операций и косметических процедур с целью создать образ, как у приятеля куклы Барби Кена. Кстати, Алвес стал первым в мире мужчиной, удалившим четыре ребра с эстетической целью - для создания тонкой талии.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2018 Теги: живой Кен Ольга Бузова

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