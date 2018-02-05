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Кайли Дженнер стала мамой (ВИДЕО)


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В звездном семействе Кардашян-Дженнер большая радость. В конце прошлой недели Кайли Дженнер (Kylie Jenner) родила первенца. Накануне счастливая мама сообщила об этом официально.

 
 
 

Кайли родила дочь 1 февраля, ранним утром. Малышка появилась на свет довольно крупной - весом 3,9 кг. О пополнении Дженнер сообщила в соцсетях 4 февраля.

«Мне жаль было держать вас в неведении. Я понимала, насколько все привыкли к тому, что я делилась всеми своими путешествиями и приключениями. Но свою беременность я не захотела делить со всем миром. Я знала, что мне необходимо приготовиться к новой жизненной роли самым позитивным, здоровым способом, без стресса», - написала Кайли в Insta, а на Youtube опубликовала видео под названием «Нашей дочери». Кстати, за сутки видео просмотрело более 15 миллионов пользователей.

Напомним, сообщения о беременности Дженнер появились в сентябре. Отцом стал рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott), роман с артистом у девушки начался в апреле. По словам друзей музыканта, Скотту давно нравилась младшая представительница клана Кардашян-Дженнер и он не раз делал попытки обратить на себя внимание девушки. Но почти три года Кайли была полностью поглощена отношениями и скандалами с рэпером Tyga. Когда пара объявила о своем расставании официально, Трэвис поспешил воспользоваться моментом.

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0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Кайли Дженнер

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