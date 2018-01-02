Новогодняя песня Пугачевой оказалась плагиатом

В прошлом году съемки Аллы Пугачевой в "Новогоднем огоньке" привели к "зрительскому бунту" и появлению петиции с просьбой изменить формат новогодних телешоу. В этом году без казуса также не обошлось. Примадонну заподозрили в плагиате. Ну как же Новый год и без скандала?

Для новогоднего шоу на Первом канале Алла Борисовна на этот раз записала новую песню и новый клип. Артистка исполнила композицию молодого композитора Олега Влади "Я летала". Новая работа звезды произвела на публику самое приятное впечатление. Даже автор прошлогодней петиции против Аллы Борисовны поспешил выразить удовлетворение. "Полностью новый формат, новые песни и много новых лиц, а старые лица постарались стать новыми, и надо сказать, что у них это классно получилось", - констатировал мужчина.

Но уже 1 января появились нехорошие слухи. Поэт Александр Вулых написал в соцсетях, что пеcня "Я летала" до неприличия похожа на композицию Игоря Саруханова "Придуманная любовь", записанную 15 лет назад.

Запахло скандалом. Причем весьма громким скандалом.

Но Алла Борисовна поспешила принять меры. Позже Вулых сообщил о том, что Примадонна позвонила ему и извинилась. "Мы разговаривали с Аллой Борисовной! Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", — заявил мужчина.

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Пугачева ответила на критику новогодних шоу. Примадонне это нравится.​

Пугачева собрала бывших мужей в замке. Примадонна снова развлекается с Лаймой Вайкуле.