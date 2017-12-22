Анастасия Костенко показала кольцо от Тарасова

В декабре 2016 года Дмитрий Тарасов оформлял развод с Ольгой Бузовой. В декабре 2017 года футболист сделал предложение модели Анастасии Костенко. Это не слухи. Анастасия уже похвасталась кольцом.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 21, 2017 at 9:13 PST

Костенко опубликовала в Insta серию романтических снимков с Дмитрием и написала: «Я сказала "Да!"». Судя по антуражу, предложение Тарасов сделал во время отдыха с подругой на Мальдивах.

Подписчики поспешили поздравить Анастасию, но некоторые не удержались от скептических замечаний: «Для девушки это праздник, важный день. Хочется поздравить с таким днем, но если бы моей дочери сделал предложение такой мужчина, то просто дала бы совет бежать от него. Человек, похоже, в кризисные годы брака привык изменять и гулять, а не переживать кризис в семье. И люди не меняются никогда, как бы ни хотелось этого некоторым».

Напомним, в одном из недавних интервью на вопрос о планируемой свадьбе Тарасов ответил, что это уже обсуждалось и они с Анастасией намерены «основательно подготовиться». Костенко же призналась, что отношения с Дмитрием - первые действительно серьезные отношения в ее жизни.

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