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Водонаева может заменить Бородину?


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В СМИ увлеченно обсуждаются предполагаемые изменения в составе ведущих на проекте «Дом-2». По некоторым данным, в скором времени на шоу может вернуться Алена Водонаева, но в качестве ведущей. И Ксении Бородиной это совсем не нравится.

По слухам, Водонаева сейчас раздумывает над полученным приглашением. А поклонники проекта припоминают, что у Алены в свое время были довольно напряженные отношения с Бородиной и девушки предпочитают не общаться. Не исключено, что если Водонаева вернется на шоу, Ксения может уйти.

Кстати, в последнее время сплетни о возможном уходе Бородиной появляются довольно часто. Супруг Бородиной Курбан Омаров недавно запустил в соцсетях акцию #ПустьГоворитКсюха и поинтересовался у подписчиков, хотели бы они видеть Бородину на Первом? «Я не знаю, удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия», - писал Курбан.

Кстати, представитель Водонаевой уверяет, что предложения от руководства «Дома-2» Алене не поступало. «Кто-то пустил очередной слух», - утверждает мужчина.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2017 Теги: Алена Водонаева

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