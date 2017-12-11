Водонаева может заменить Бородину?

В СМИ увлеченно обсуждаются предполагаемые изменения в составе ведущих на проекте «Дом-2». По некоторым данным, в скором времени на шоу может вернуться Алена Водонаева, но в качестве ведущей. И Ксении Бородиной это совсем не нравится.

По слухам, Водонаева сейчас раздумывает над полученным приглашением. А поклонники проекта припоминают, что у Алены в свое время были довольно напряженные отношения с Бородиной и девушки предпочитают не общаться. Не исключено, что если Водонаева вернется на шоу, Ксения может уйти.

Кстати, в последнее время сплетни о возможном уходе Бородиной появляются довольно часто. Супруг Бородиной Курбан Омаров недавно запустил в соцсетях акцию #ПустьГоворитКсюха и поинтересовался у подписчиков, хотели бы они видеть Бородину на Первом? «Я не знаю, удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия», - писал Курбан.

Кстати, представитель Водонаевой уверяет, что предложения от руководства «Дома-2» Алене не поступало. «Кто-то пустил очередной слух», - утверждает мужчина.

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