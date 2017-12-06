Башаров поддержал «охоту на ведьм»

В Госдуме задумались о колдовстве. А точнее, о финансовой составляющей занятия магией. Депутат Сергей Вострецов предлагает приравнять платные услуги ведьм и магов к мошенничеству. Актер Марат Башаров инициативу уже поддержал.

Вострецов выносит на обсуждение законопроект, в котором предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»).

«Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», - рассуждает депутат.

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров двумя руками «за». «К сожалению, правоохранительные органы никаких действий не проводят. В Интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги. Мне хочется, чтобы люди отвечали за подобного рода действия», - цитирует актера издание Dni.ru.

Ранее с инициативой ввести уголовную ответственность для магов выступал Виталий Милонов.

Ранее мы писали:

Башаров прокомментировал скандал на «Битве экстрасенсов». Артист ответил на разоблачение Михаила Пореченкова.