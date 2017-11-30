Регина Тодоренко: «Мои путешествия закончились»

Регина Тодоренко подводит итоги года. И готовится начать новую главу. Ведущая покидает телешоу «Орел и решка», благодаря которому стала звездой. Как признается девушка, она и представить не могла, что ее сотрудничество с телеканалом «Пятница!» продлится так долго.

В прошлом месяце уже появлялись слухи о планах Тодоренко оставить проект. Но тогда девушка над ними посмеялась. Теперь же Регина решила, что пришла пора остановиться.

«Мои путешествия в шоу «Орел и решка» закончились. <...>. Я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я еще способна? Каждый раз, когда заканчивались съемки нового сезона и я возвращалась домой, я думала о том, что, может быть, пора остановиться, что я, возможно, занимаю чье-то место и мне пора развиваться дальше. Но каждый раз, пересматривая неизданные видео, на мои глаза наворачивались слезы, и душа рвалась в новое путешествие, в новую страну, все вперед и вперед», - цитирует ведущую Starhit.

Регина тепло поблагодарила создателей проекта и съемочную группу за сотрудничество. При этом девушка пояснила, что слишком увлеклась и в какой-то момент поняла, что пропускает кое-что важное. «Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними».

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