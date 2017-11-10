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Бледанс устала быть яркой


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Эвелина Бледанс - женщина-оркестр. Всегда энергичная и веселая. Но сейчас у актрисы что-то вроде перелома. И она готова стать серьезной, оставаясь при этом сексуальной.

Эвелина опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в черном прозрачном бюстье и классическом черном жакете. «Никогда не любила черный и себя с серьезным лицом. А может, хватит быть яркой бабочкой?» - подписана фотография.

Поклонники артистки увлеченно обсуждают образ звезды: «Здесь вы очень серьезная и строгая. А если черный, но с улыбкой? Улыбайтесь, улыбка вам к лицу», «А вот красивая блузка вместо прозрачного лифчика была бы куда более приличней», «В черном тоже очень хорошо, как пантера, даже взгляд другой...», «Не надо. Это не ваше, черный и серьезно-задумчивый взгляд! Лучше наша яркая сексуальная улыбчивая Эвелина».

Напомним, в сентябре стало известно о разводе Бледанс с Александром Семиным. Через некоторое время появились слухи о новом романе актрисы, но Эвелина обмолвилась, что пока не готова к отношениям. «Понимаю, что можно где-то и гульнуть при желании (я птица нынче вольная), но привести в дом другого мужчину я навряд ли смогу... По крайней мере, сейчас я абсолютно уверенна, что не сделаю этого никогда! И каким бы «железным Феликсом» я ни была — тяжело все это!»

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0 Не нравится 0 Нравится 10.11.2017 Теги: эвелина бледанс

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